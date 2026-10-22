Die Flora Köln: Historisches Palais und exklusive Event-Location im Herzen des Grüns

Wenn es um ganz besondere Anlässe in der Domstadt geht, fällt ein Name fast automatisch: die Flora Köln. Eingebettet in die idyllische, rund elf Hektar große Parkanlage des Botanischen Gartens in Köln-Riehl, verbindet diese Location preußische Gartenbaukunst mit modernster Veranstaltungstechnik und zeitloser Eleganz. Wer eine Event-Location sucht, die sowohl mit Historie als auch mit stilvollem Understatement glänzt, kommt an dem prachtvollen Palais im Park kaum vorbei.

150 Jahre Geschichte: Vom prunkvollen Eröffnungsball bis zur Sanierung

Die Geschichte der Flora liest sich wie ein historischer Roman. Am 14. August 1864 wurde das Gebäude im Rahmen eines großen Balls inklusive Konzert und spektakulärem Feuerwerk feierlich eröffnet. Entworfen von den Kölner Architekten Max Nohl und Joseph Felten, sollte ein palastartiger Wintergarten aus Gusseisen und Glas entstehen, der sich an berühmten Vorbildern wie dem Londoner Crystal Palace orientierte. Die umgebende Gartenanlage gestaltete der legendäre preußische Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné als kunstvollen Mix aus barocken, renaissancehaften und englischen Landschaftselementen.

Doch die Zeiten blieben nicht spurlos: Im Zweiten Weltkrieg wurden sowohl das Gebäude als auch der Park schwer beschädigt. Da damals die finanziellen Mittel für einen originalgetreuen Wiederaufbau fehlten, wich das markante Tonnendach aus Glas vorerst einem schlichteren Walmdach aus Ziegeln, während die Grundfassade erhalten blieb.

Eine grundlegende Kehrtwende brachten die späten 1970er-Jahre, als das Haus zum Banketthaus umgebaut und behutsam restauriert wurde. Der entscheidende Meilenstein folgte schließlich im Jahr 2011: Der Rat der Stadt Köln beschloss die umfassende Generalsanierung nach historischen Vorbildern. Pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum im Juni 2014 erstrahlte die Flora Köln in neuem, alten Glanz.

Moderne Architektur trifft auf historischen Charme in der Flora Köln

Durch die aufwendige Sanierung erhielt die Flora Köln ihr ikonisches, gekreuztes Tonnendach zurück. Im Inneren wurden bei der Freilegung der originalen gusseisernen Säulen die imposanten Dimensionen des historischen Festsaals wiederhergestellt.

Heute präsentiert sich die Event-Location als facettenreiches Raumwunder:

Der Festsaal: Mit rund 800 Quadratmetern Fläche und Platz für bis zu 914 Personen bildet er das prunkvolle Herzstück für große Galas, Konzerte oder Kongresse.

Mit rund 800 Quadratmetern Fläche und Platz für bis zu 914 Personen bildet er das prunkvolle Herzstück für große Galas, Konzerte oder Kongresse. Der Dachsalon & die Dachterrasse: Ein absolutes Highlight im oberen Bereich. Der elegante Salon bietet zusammen mit der angrenzenden Dachterrasse einen fantastischen Blick und eine unvergleichliche Atmosphäre für gehobene Feierlichkeiten.

Ein absolutes Highlight im oberen Bereich. Der elegante Salon bietet zusammen mit der angrenzenden Dachterrasse einen fantastischen Blick und eine unvergleichliche Atmosphäre für gehobene Feierlichkeiten. Der gläserne Anbau: Hier beherbergen das Bistro, die Orangerie und der Parksalon flexible Räumlichkeiten, die sich perfekt für individuelle Formate, Tagungen oder kleinere Gesellschaften eignen.

Perfekte Rahmenbedingungen für Tagungen, Hochzeiten und Gala-Events

Neben dem ästhetischen Anspruch wurde bei der Modernisierung größter Wert auf zeitgemäße Standards gelegt. Absolute Barrierefreiheit, durchdachte Öko- und Sozialstandards sowie hochmoderne Veranstaltungstechnik im Zusammenspiel mit viel Tageslicht garantieren, dass sich Gäste und Veranstalter rundum wohlfühlen.

Ob eine standesamtliche Trauung im kleinen Kreis, eine rauschende Hochzeitsfeier, ein exklusives Bankett oder große Kongresse und Gala-Events – die Kombination aus historischer Architektur, professioneller Betreuung durch Koelncongress und Spitzen-Catering macht die Flora zu einer der ersten Adressen im Rheinland.

Weitere Infos unter: https://koelncongress.de/locations/flora-koeln/

Flora Köln Am Botanischen Garten 1a

50735 Köln

Koelncongress GmbH

Messeplatz 1

50679 Köln E-Mail: sales@koelncongress.de

Tel.: 0221 – 821 30 80