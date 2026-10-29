China Lights 2026 / 2027 im Kölner Zoo: Auf Weltreise beim leuchtenden Winter-Highlight

Eine Weltreise an einem einzigen Abend – mitten im Herzen von Köln. Was klingt wie ein Abenteuer für Vielreisende, wird vom 11. Dezember 2026 bis zum 31. Januar 2027 auf dem Gelände des Kölner Zoos Wirklichkeit. Mit der siebten Ausgabe der beliebten China Lights verwandelt sich das weitläufige Zoogelände im Winter in ein funkelndes Lichtermeer. Unter dem Motto “Reise um die Welt” nimmt das Open-Air-Event kleine und große Besucher mit zu den spektakulärsten Bauwerken und Naturwundern der Erde. Der Vorverkauf für die Tickets ist bereits offiziell gestartet.

Wer schon einmal im Winter am Rhein spazieren war, kennt das besondere Flair, wenn es früh dunkel wird. Doch wenn der Kölner Zoo abends seine Tore schließt, geht das Licht im Park erst richtig an. Die Bilanz der vergangen sechs Auflagen spricht für sich: Mehr als eine halbe Million Menschen haben das Illuminationsspektakel bisher miterlebt. In diesem Jahr versprechen die Macher der China Lights neue Routen, imposante Riesen-Exponaten und interaktive Mitmach-Stationen.

Spektakuläre Exponate: Vom Eiffelturm bis zur Verbotenen Stadt im Kölner Zoo

Die Zahlen hinter der Veranstaltung sind beeindruckend. Auf rund 20 Hektar Zoogelände verteilen sich 64 aufwendige Lichtensembles, zusammengesetzt aus mehr als 1.000 Einzelfiguren. Über 4.000 moderne LED-Lichter und mehr als 15.000 Meter Lichterketten bringen den Park zum Erstrahlen.

Das Besondere in diesem Jahr: Jedes Areal repräsentiert einen anderen Kontinent. Die Reise beginnt sogar schon vor den Toren des Zoos. Dort empfängt eine zehn Meter hohe Nachbildung des Eiffelturms die Gäste mit einem französischen “Bon voyage!”. Gleich hinter dem Eingang tauchen Besucher in die mystische Atmosphäre von Stonehenge ein, begleitet von heimischen Tierfiguren wie Ottern und Wölfen.

Ein Stück weiter im Nordamerika-Bereich steht das Symbol der Freiheit: Die New Yorker Statue of Liberty ragt mit ihrer leuchtenden Fackel empor, während an ihren Füßen Pumas und Weißkopfseeadler die Kulisse perfekt machen. Südamerika zeigt sich farbenfroh mit leuchtenden Tukanen, Jaguaren und der imposanten, fünf Meter hohen Christus-Statue samt Zuckerhut.

Auch Asien wird im Kölner Winter eindrucksvoll inszeniert. Wer die Chinesische Mauer oder den Taj Mahal sehen möchte, muss dafür nicht mehr stundenlang im Flugzeug sitzen. Die Nachbildungen beeindrucken durch enormen Detailreichtum und imposante Ausmaße: Der Palast der Verbotenen Stadt misst sagenhafte 24 Meter in der Länge und acht Meter in der Höhe. Umrahmt werden die Bauwerke von leuchtenden Tiger- und Elefantenfiguren sowie Pandabären.

Über Afrika mit seinen Pyramiden von Gizeh und meterhohen Giraffen-Skulpturen führt die Route schließlich nach Ozeanien. Dort erstrahlt die berühmte Oper von Sydney neben hüpfenden Kängurus und kletternden Koalas vor der Kulisse des Uluru.

Spiel, Spaß und Fotospots: Interaktive China Lights Erlebnisse für die ganze Familie

Die China Lights im Kölner Zoo bieten nicht nur etwas fürs Auge, sondern laden aktiv zum Mitmachen ein. Im Tierkreiszeichen-Parcours können Besucher herausfinden, ob die Eigenschaften von Esel, Schlange oder Schwein tatsächlich zu ihnen passen. Ein Gedächtnistest wartet beim Bienen-Memory, während an der Papageien-Skulptur eigene Sprachnachrichten mit lustigen Soundeffekten wiedergegeben werden können.

Für Erinnerungsfotos stehen zahlreiche neu gestaltete Fotospots bereit. Besucher können sich in einer riesigen Orchideenblüte, zwischen XXL-Schmetterlingsflügeln oder direkt neben dem leuchtenden Double des FC-Maskottchens Hennes IX. fotografieren lassen. Abgerundet wird der Rundgang durch das kulinarische Angebot der Zoo-Gastronomie und Aktionen im Zoo Shop.

China Lights im Kölner Zoo: Öffnungszeiten, Ticket-Preise und praktische Tipps

Das Lichterfestival beginnt am 11. Dezember 2026 und läuft bis zum 31. Januar 2027. Die China Lights erstrahlen täglich zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr (Ausnahmen: Heiligabend und Silvester). Der letzte Einlass erfolgt um 20:30 Uhr. Da die regulären Tierhäuser, das Aquarium und der Nebeneingang abends geschlossen bleiben, konzentriert sich der gesamte Rundgang auf die illuminierte Parklandschaft. Die Gehzeit beträgt etwa 2,5 Stunden.

Die Ticket-Optionen im Überblick

Online-Tickets (datumsgebunden): Wer frühzeitig online auf der Zoo-Website bucht, spart am meisten. Inklusive VRS-Fahrausweis zahlen Erwachsene ab 22 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) ab 12 Euro.

Wer frühzeitig online auf der Zoo-Website bucht, spart am meisten. Inklusive VRS-Fahrausweis zahlen Erwachsene ab 22 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) ab 12 Euro. Gutschein-Tickets (flexibel): Ein flexibel einlösbares Ticket für einen Wunschtag ohne VRS-Ausweis kostet 28 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder.

Ein flexibel einlösbares Ticket für einen Wunschtag ohne VRS-Ausweis kostet 28 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Kombi-Tickets (Zoo + China Lights): Für alle, die den Zoo bereits tagsüber besuchen möchten, gibt es bis 16:30 Uhr an der Zookasse ein Kombi-Ticket (Erwachsene 46 Euro, Kinder 22 Euro).

Für alle, die den Zoo bereits tagsüber besuchen möchten, gibt es bis 16:30 Uhr an der Zookasse ein Kombi-Ticket (Erwachsene 46 Euro, Kinder 22 Euro). Vergünstigungen: Jahreskarteninhaber und Mitglieder des Fördervereins erhalten Rabatte im Online-Shop oder an der Abendkasse. Für Kinder bis 3 Jahre ist der Eintritt frei.

Häufige Fragen (FAQ) zu den China Lights im Kölner Zoo

Wann finden die China Lights im Kölner Zoo statt?

Das Event läuft vom 11. Dezember 2026 bis zum 31. Januar 2027. Der Einlass öffnet täglich von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr. An Heiligabend (24.12.2026) und Silvester (31.12.2026) bleibt die Veranstaltung geschlossen.

Wie viel kosten die Tickets für die China Lights in Köln?

Datumsgebundene Online-Tickets starten ab 22 Euro für Erwachsene und ab 12 Euro für Kinder (4–12 Jahre). Flexible Gutschein-Tickets kosten 28 Euro bzw. 15 Euro. Kinder bis einschließlich 3 Jahre erhalten freien Eintritt.

Sind die Tierhäuser und das Aquarium während der China Lights geöffnet?

Nein, während der abendlichen Öffnungszeiten bleiben die Tierhäuser, das Aquarium sowie der Nebeneingang geschlossen. Der Fokus liegt rein auf den beleuchteten Figuren und Ensembles auf dem Außengelände.

Wie lange dauert der Rundgang über das Zoogelände?

Für den gesamten Lichterparcours sollten Besucher etwa 2,5 Stunden Gehzeit einplanen.

Gibt es eine Abendkasse vor Ort?

Eine Abendkasse öffnet an den Veranstaltungstagen nur dann, wenn noch ausreichende Restkapazitäten vorhanden sind. Um Wartezeiten zu vermeiden und den Eintritt zu garantieren, wird die Online-Buchung im Voraus empfohlen.

Wann ist die beste Uhrzeit für einen entspannten Besuch?

Erfahrungsgemäß ist der Andrang direkt zur Eröffnung um 17:30 Uhr sehr hoch. Ein Einlass ab ca. 18:15 Uhr verläuft meist deutlich ruhiger und entspannter – vor allem an den Wochenenden und in den Weihnachtsferien.