Stolpersteine in Köln: 65 neue Denkmale für die Opfer des NS-Regimes

Köln erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus: In der Woche vom 9. bis zum 13. November 2026 werden im gesamten Kölner Stadtgebiet 65 neue Stolpersteine an 28 verschiedenen Orten verlegt. Die Termine fallen bewusst in die unmittelbare zeitliche Nähe des 88. Jahrestages der Novemberpogrome von 1938. Einzig am Mittwoch, den 11. November 2026, ruhen die Arbeiten aufgrund des Karnevalsbeginns.

Die kleinen, im Boden verankerten Gedenksteine sind längst zu einem festen Bestandteil der Kölner Erinnerungskultur geworden. Sie werden in der Regel direkt vor den letzten freiwillig gewählten Wohnorten der Menschen platziert, die von den Nationalsozialisten aus politischen oder rassenideologischen Gründen verfolgt wurden. Damit holen sie die Schicksale der Opfer dorthin zurück, mitten in das Viertel, aus dem sie herausgerissen wurden, und regen zugleich zum Nachdenken über das einstige Mitwissen und die Täterschaft der Nachbarschaft an. Fast alle der im Rahmen dieser Welle neu verlegten Steine erinnern an Kölner Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens, die in die Flucht getrieben oder in der Schoah ermordet wurden.

Neue Erinnerungsorte und bewegende Einzelschicksale

Hinter jedem einzelnen Stolperstein verbirgt sich eine menschliche Tragödie, aber oft auch eine Geschichte von unglaublichem Mut. So wird beispielsweise am Dienstag, den 10. November 2026, am Altenauer Weg Ecke Bodestraße ein Stein für einen Mann verlegt, der zunächst zur Wehrmacht eingezogen wurde, dort desertierte und im März 1945 nach seiner Verhaftung vom Volkssturm erschossen wurde. Dieser Stein markiert zugleich eine Premiere, denn er gehört zu den allerersten Stolpersteinen, die im Stadtteil Höhenhaus verlegt werden.

Flucht in die USA: Schicksale aus Ehrenfeld

Ein weiteres bedeutendes Kapitel Kölner Familiengeschichte wird in der Elisenstraße 24 in Ehrenfeld sichtbar. Dort erinnern künftig Steine an den Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Paul Josef Moses, seine Frau Elisabeth und ihren gemeinsamen Sohn Stefan Bertram. Paul Moses war vor seiner erzwungenen Emigration unter anderem Vorsitzender des “Jüdischen Kulturbunds Rhein-Ruhr”. Die Familie schaffte im März 1936 die Flucht in die USA, wo Paul Moses an der Stanford University lehrte und sich als international bekannter Experte für die Sprachprobleme von Sängerinnen und Sängern etablierte – zu seinen Patienten zählten Größen wie Barbra Streisand und Maurice Chevalier. Zwei Enkelinnen der Familie reisen eigens aus den Vereinigten Staaten an, um der Verlegung in Köln beizuwohnen.

Auch in der Piusstraße 15 in Ehrenfeld wird die Erinnerung wachgehalten. Dort lebten die Brüder Manfred und Anatol Weil, Söhne eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter. Nach einer jahrelangen Odyssee voller Flucht, Verfolgung und Internierungslagern überlebten beide den Terror. Manfred Weil wurde nach dem Krieg ein bekannter Kölner Maler und Grafiker, sein Bruder Anatol arbeitete als Journalist. Zur Verlegung wird Manfred Weils Tochter anwesend sein; begleitend zeigt die Stiftung WerkKunstKöln e.V. die Ausstellung “Manfred Weil – Kunst aus 7 Jahrzehnten”.

Versteckt in Wien: Das Leben von Lilli Wolff

Besonders berührend ist auch das Schicksal der Schneiderin Lilli Wolff, für die in der Hohe Straße 148–150 ein Stein verlegt wird. Sie betrieb dort ein erfolgreiches Modeatelier, bevor sie 1938 zum Rückzug gezwungen wurde. Nach Stationen in Berlin flüchtete sie nach Wien, wo sie dreieinhalb Jahre im Versteck bei ihrer Lebensgefährtin, der bekannten Schauspielerin Dorothea Neff, überlebte. Unterstützung erhielt sie dabei mit Lebensmittelmarken aus der Heimat von ihren Kölner Freundinnen Meta Schmitt und Martha-Maria Driessen. Alle drei Retterinnen wurden später als Gerechte unter den Völkern geehrt. Zur Verlegung reisen Nachfahren von Martha-Maria Driessen an, während Schülerinnen der Freien Waldorfschule Köln und Studierende der Universität zu Köln die Gedenkfeier gestalten.

Besondere Gedenkformen: Der erste Kopfstein für das Gymnasium Kreuzgasse

Nicht nur klassische Stolpersteine kommen hinzu, auch neue Formen des Gedenkens finden ihren Platz. Das Gymnasium Kreuzgasse, das als erste Kölner Schule vor über zehn Jahren begann, die Schicksale seiner jüdischen Schülerinnen im Rahmen von Projektkursen zu erforschen, geht einen Schritt weiter. Da es unmöglich ist, für alle überlebenden ehemaligen Schülerinnen separate Steine zu verlegen, wird nun ein spezieller Kopfstein als Gedenkschwelle vor der Schule in der Vogelsanger Straße eingelassen. Dieser erinnert an alle jüdischen Schülerinnen, die unter der NS-Verfolgung litten, ihrer Ermordung durch Flucht oder Versteck jedoch entkommen konnten. Es ist der erste Gedenkstein dieser Art in Köln.

Engagement aus der Stadtgesellschaft und Unterstützung durch das NS-DOK

Dass das Projekt in Köln eine solche Dynamik entfaltet, ist vor allem dem unermüdlichen Engagement der Stadtgesellschaft zu verdanken. Um einen Stolperstein zu realisieren, braucht es Patinnen und Paten – seien es Privatpersonen, Hausgemeinschaften, Nachbarschaftsinitiativen, Schulen oder Vereine. Viele von ihnen unterstützen nicht nur finanziell, sondern recherchieren im Vorfeld die Biografien, organisieren musikalische Gedenkfeiern bei der Verlegung oder pflegen die Steine dauerhaft. Zahlreiche Nachfahrende der Opfer reisen für diese Termine aus der ganzen Welt an.

Koordiniert wird das gesamte Projekt vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (NS-DOK) in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler Gunter Demnig, seinem Team und dem städtischen Bauhof. Das NS-DOK begleitet Angehörige bei ihren familiengeschichtlichen Recherchen, vermittelt Patenschaften und informiert Anwohner im Vorfeld.

Wer sich tiefergehend mit den Biografien und den bereits existierenden Erinnerungszeichen beschäftigen möchte, findet in der offiziellen Datenbank des NS-DOK unter www.nsdok.de/stolpersteine eine vollständige Übersicht aller in Köln verlegten Stolpersteine.