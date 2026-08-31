40 Jahre Stadtgarten Köln: Europäisches Zentrum für Jazz feiert Jubiläum bei freiem Eintritt

Wenn am 4. September 2026 die Lichter in der Venloer Straße 40 angehen, schlägt das musikalische Herz des Rheinlands in einem ganz besonderen Takt. Genau vier Jahrzehnte ist es her, dass engagierte Musikerinnen und Musiker der Initiative Kölner Jazz Haus e.V. den Konzertsaal im Stadtgarten eröffneten. Damals war es ein mutiges Wagnis: ein unabhängiges Konzerthaus für improvisierte und zeitgenössische Klänge, das Künstlern echte Freiräume und garantierte Mindestgagen bot. Heute ist der Kölner Stadtgarten längst eine europäische Institution, die internationale Strahlkraft besitzt und regelmäßig vom US-Fachmagazin Down Beat gewürdigt wird. Unter dem Titel “Night of Stadtgarten” feiert die Kulturstätte in der Domstadt ihr 40-jähriges Bestehen mit einem gigantischen Festival im gesamten Haus und auf der Außenbühne – bei freiem Eintritt für alle Besucher.

Ein Haus, alle Räume: Die Night of Stadtgarten als lebendiges Festival

Statt nostalgischer Reden setzt das Jubiläum im Stadtgarten auf das, was den Ort seit jeher prägt: unmittelbare musikalische Begegnungen im Hier und Jetzt. Ab 19:00 Uhr verwandeln sich der große Konzertsaal, der Club JAKI, das Restaurant und die grüne Außenbühne in eine vielstimmige Klanglandschaft. Rund 20 Konzerte stehen auf dem Programm, bei denen internationale Jazz-Größen auf die pulsierende Kölner Musikszene treffen.

Das Festival greift die Gründungsidee des Hauses auf und bringt exklusive Projekte auf die Bühne. So schlägt das Ensemble “Die Patin – Saxophon Mafia Mash Up” rund um Luise Volkmann die Brücke zum Eröffnungsfestival von 1986, als die legendäre Kölner Saxophon Mafia das Haus einweihte. Statt einer reinen Rekonstruktion übersetzen vier Saxophonistinnen die damaligen Kompositionen frisch in die Gegenwart.

Auf der Open-Air-Bühne treffen Musikfans auf alte Weggefährten wie den norwegischen Trompeter Nils Petter Molvær oder das Kölner Quartett Federation of the Groove. Im Konzertsaal wiederum stehen intime, spannend besetzte Duo-Formationen im Mittelpunkt – unter anderem mit Stian Westerhus & Arve Henriksen sowie Marta Warelis & Angelika Niescier.

Junge Generationen und internationale Gäste im Kölner Stadtgarten

Auch die jüngere Generation feiert kräftig mit. Im Club JAKI prallen New Yorker Musikerinnen wie Selendis Johnson und Orchid McRae auf Kölner Wegbereiter wie Florian Herzog, Jonas Engel und Moritz Wesp. Sängerin Rebekka Salomea bringt eine hochkarätige Formation mit Freunden aus Köln und Amsterdam auf die Bühne.

Spannend wird es auch im Restaurantbereich: Während die Fun Horns dort ihr eigenes 40-jähriges Bestehen mit einem Miles-Davis-Programm zelebrieren, teilen sich der Pianist Pablo Held und der Bassist Oliver Lutz gemeinsam mit re:calamari die Bühne. Beide Musiker feiern 2026 ebenfalls ihren 40. Geburtstag – ein schöner generationenübergreifender Moment. Das Streicher-Ensemble Earth Tones zieht schließlich die Verbindung vom Saal in den öffentlichen Park hinein.

Nach Mitternacht wechselt die Stimmung vom Konzert- in den Clubmodus. Ausgewählte DJs und Kollektive wie Coco María, DJ Money & MK Braun von den Cologne Sessions, Tobias Thomas sowie die Tom-Tom Discotec Crew verwandeln den Stadtgarten bis in die frühen Morgenstunden in eine große Tanzfläche.

Vom Experimentierfeld zum Europäischen Zentrum für Musik

Dass der Stadtgarten in Köln heute weit mehr als eine lokale Jazzkneipe im Veedel ist, zeigt ein Blick auf die Entwicklung des Hauses. Als Europäisches Zentrum für Jazz und Aktuelle Musik veranstaltet der Ort rund 400 Events pro Jahr. Neben regelmäßigen Auszeichnungen wie dem Deutschen Jazzpreis oder dem Bundes-Spielstättenpreis APPLAUS beheimatet das Haus seit 2019 auch das NRW-Förderprogramm “NICA artist development”, das aufstrebende Musikerinnen und Musiker auf ihrem Karriereweg unterstützt.

Alle Infos zur Stadtgarten-Jubiläumsfeier auf einen Blick

Veranstaltung: Night of Stadtgarten – 40 Jahre Stadtgarten Köln

Night of Stadtgarten – 40 Jahre Stadtgarten Köln Datum: Freitag, 04. September 2026

Freitag, 04. September 2026 Uhrzeit: ab 19:00 Uhr bis tief in die Nacht

ab 19:00 Uhr bis tief in die Nacht Eintritt: frei

frei Ort: Stadtgarten Köln (Konzertsaal, JAKI, Restaurant, Außenbühne), Venloer Straße 40, 50672 Köln