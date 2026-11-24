Wenn sich im Spätsommer wieder hunderttausende Gaming-Fans aus der ganzen Welt auf den Weg nach Köln zur gamescom 2027 machen, steht schon vor dem eigentlichen Messestart ein echtes Schwergewicht auf dem Programm. Für die nächste Ausgabe rüstet die Branche massiv auf: Die gamescom Opening Night Live zieht 2027 in die Kölner LANXESS arena um. Damit verdoppelt sich das Platzangebot vor Ort auf über 10.000 Plätze, während die weltbekannte Kölner Multifunktionsarena zur Bühne für exklusive Weltpremieren und spektakuläre Neuankündigungen wird.

Doppelte Kapazität: Die gamescom Opening Night Live erobert die LANXESS arena

Bisher platzte die Auftaktshow der weltgrößten Computer- und Videospielmesse regelmäßig aus allen Nähten. Rund 5.000 Besucherinnen und Besucher fanden in den vergangenen Jahren einen Platz im Saal, die Tickets waren meist innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Am 24. August 2027 ändert sich das grundlegend. Erstmals wird die gamescom Opening Night Live (ONL) in der LANXESS arena in Köln-Deutz über die Bühne gehen.

Durch den Wechsel in das Deutzer Henkelmännchen, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Messegelände der Koelnmesse liegt, steigt die Kapazität auf mehr als 10.000 Fans. Wo sonst Weltstars wie Taylor Swift, Metallica, Madonna oder U2 ihre Tourneen feiern und die Kölner Haie aufs Eis gehen, dreht sich an diesem Abend alles um neue Trailer, Gameplay-Enthüllungen und Überraschungsgäste aus der internationalen Entwicklerszene.

Mehr Möglichkeiten für Show, Technik und Entwicklerstudios

Hinter dem Umzug steckt weit mehr als nur der Wunsch nach zusätzlichen Sitzplätzen. Veranstalter Koelnmesse, der game – Verband der deutschen Games-Branche sowie Show-Produzent und Moderator Geoff Keighley nutzen den Ortswechsel, um das gesamte Konzept der Show auf ein neues Level zu heben. Die moderne Veranstaltungstechnik der LANXESS arena erlaubt deutlich aufwendigere Bühnenbilder, komplexe Licht- und Sound-Inszenierungen sowie eine noch engere Einbindung von Publishern und Studios.

Für die ausstellenden Unternehmen ändert sich beim grundsätzlichen Prinzip nichts: Weiterhin haben sowohl große Publisher als auch kleinere Indie-Teams die Chance, redaktionelle Slots innerhalb der gamescom Opening Night Live zu ergattern und ihre Projekte einem Millionenpublikum vorzustellen. Gleichzeitig läuft für Ausstellende bereits die Early-Bird-Phase für die gamescom 2027.

Stimmen zum Umzug nach Köln-Deutz

Die Vorfreude bei den Verantwortlichen über den nächsten Entwicklungsschritt des Kölner Gaming-Highlights ist groß. Gastgeber Geoff Keighley, der 2027 bereits seine neunte Ausgabe der gamescom-Auftaktshow in der Domstadt moderiert, sieht vor allem das Potenzial für die Inszenierung: “Der Umzug in die LANXESS arena gibt uns die Möglichkeit, eine noch spektakulärere Show auf die Beine zu stellen und gemeinsam mit Publishern und Entwicklern an ganz besonderen Weltpremieren und Ankündigungen zu arbeiten.”

Auch Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, betont den Stellenwert der Veranstaltung für den Standort: Mit erstmals über 10.000 Fans vor Ort und einem weiterentwickelten Show-Konzept in dieser besonderen Arena-Atmosphäre werde die gamescom Opening Night Live 2027 noch stärker verkörpern, wofür das gesamte Festival steht.

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, richtet den Blick auf die besondere Stimmung im Saal: “Der Jubel bei einer Weltpremiere gehört zur gamescom ONL genauso dazu wie die Ankündigung auf der Bühne.” Durch die größeren Kapazitäten in der LANXESS arena sollen künftig noch mehr Fans, Fachbesuchende, Medienvertretende und Content Creator die Show fest für ihren Köln-Trip einplanen können.

Rückblick auf 2026: Rekordzahlen als Steilvorlage

Dass der Schritt in eine der größten Arenen Europas überfällig war, zeigen die Zahlen der jüngsten Ausgabe aus dem August 2026. Damals führten Geoff Keighley und Co-Moderatorin Eefje “sjokz” Depoortere vor rund 5.000 Gästen im neuen Confex vor Ort durch das Programm – und brachen online sämtliche Rekorde.

Erstmals knackte die Show weltweit die Marke von über 107 Millionen Video-on-Demand-Abrufen. In der Spitze schalteten 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig im Livestream ein, um keine Neuankündigung zu verpassen. Mit der Kulisse der LANXESS arena im Rücken dürfte diese Bestmarke im August 2027 direkt wieder unter Druck geraten.

Häufige Fragen zur gamescom Opening Night Live 2027 in der Kölner LANXESS arena

Wann findet die gamescom Opening Night Live 2027 statt?

Die Auftaktshow steigt am Dienstag, den 24. August 2027, am Vorabend des offiziellen Messestarts der gamescom in Köln.

Warum zieht die Show in die LANXESS arena um?

In den vergangenen Jahren waren die rund 5.000 Tickets extrem schnell ausverkauft. Durch den Umzug in die benachbarte LANXESS arena stehen künftig über 10.000 Plätze zur Verfügung. Zudem bietet die Arena bessere technische Möglichkeiten für Bühnenshows und Weltpremieren.

Wie weit ist die LANXESS arena vom gamescom-Gelände entfernt?

Die Arena liegt im Kölner Stadtteil Deutz in direkter Nachbarschaft zum Messegelände der Koelnmesse und ist vom Bahnhof Köln Messe/Deutz aus in wenigen Gehminuten erreichbar.

Ab wann gibt es Tickets für die gamescom Opening Night Live 2027?

Konkrete Termine für den Vorverkaufsstart der Fan-Tickets wurden noch nicht genannt. Ausstellende der gamescom 2027 können sich jedoch bereits im Rahmen der gestarteten Early-Bird-Phase anmelden.