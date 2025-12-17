Koelnmesse: Groß denken, nachhaltig handeln

Grüner Strom: Das das gesamte Gelände der Koelnmesse wird mit 100 % Ökostrom versorgt. Dadurch werden im Normalbetrieb jährlich rund 15.540 Tonnen CO₂ eingespart.
Grüner Strom: Das gesamte Gelände der Koelnmesse wird mit 100 % Ökostrom versorgt. Dadurch werden im Normalbetrieb jährlich rund 15.540 Tonnen CO₂ eingespart.
copyright: Koelnmesse GmbH / Harald Fleissner

Anuga, DMEXCO, gamescom, Internationale Eisenwarenmesse – Jahr für Jahr schaut die Welt nach Köln, wenn hier globale Leitmessen stattfinden. Sie stehen für Innovation, Internationalität und Wirtschaftskraft. Hinter diesen weltweit bekannten Marken steckt die Koelnmesse: Deutschlands drittgrößte Messegesellschaft und einer der Top-10-Messeveranstalter weltweit. Von Köln aus vernetzt sie Branchen, Märkte und Menschen in aller Welt.

Wirtschaftsmotor für Köln und Deutschland

Die wirtschaftliche Bedeutung der Koelnmesse für Köln und Deutschland ist enorm.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Koelnmesse für Köln und Deutschland ist enorm.
copyright: Koelnmesse GmbH / Ludolf Dahmen

Die rund 80 Messen, die das Unternehmen in Köln und weltweit veranstaltet, ziehen Jahr für Jahr rund 49.000 Aussteller und 2,5 Millionen Besuchende aus 200 Nationen an. Die wirtschaftliche Bedeutung für Köln und Deutschland ist enorm: Messegäste und Aussteller sorgen in Köln und im Rest des Landes jährlich für rund zwei Milliarden Euro zusätzlicher Wertschöpfung. Insgesamt sichert das Unternehmen Studien zufolge so mehr als 10.000 Arbeitsplätze.

Koelnmesse: Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Moderner, effizienter, sparsamer: Koelnmesse erreicht 50 Prozent und mehr Stromeinsparung dank modernisierten Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen.
Moderner, effizienter, sparsamer: Koelnmesse erreicht 50 Prozent und mehr Stromeinsparung dank modernisierten Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen.
copyright: Koelnmesse GmbH / Hanne Engwald

Doch die Koelnmesse setzt nicht nur Maßstäbe mit ihren Messen – auch beim Thema Nachhaltigkeit geht sie konsequent voran. Im November erst kürte das F.A.Z.-Institut sie zum wiederholten Mal zum “Vorreiter in der Nachhaltigkeit”. Kein Wunder: Verantwortungsvolles Wirtschaften wurde der Kölner Messegesellschaft schon vor 100 Jahren in die Wiege gelegt. Ihr Gründer, Konrad Adenauer, sah darin ein Projekt für den Frieden und Wohlstand kommender Generationen.

Energie, Effizienz und Innovation

Grüner Strom vom Hallendach: Seit 2024 betreibt die Koelnmesse die größte innerstädtische Photovoltaik-Anlage Kölns, mit 20.000 Quadratmetern Gesamtfläche und einer jährlichen Kapazität von drei Millionen Kilowattstunden.
Grüner Strom vom Hallendach: Seit 2024 betreibt die Koelnmesse die größte innerstädtische Photovoltaik-Anlage Kölns, mit 20.000 Quadratmetern Gesamtfläche und einer jährlichen Kapazität von drei Millionen Kilowattstunden.
copyright: Koelnmesse GmbH / Ludolf Dahmen

Heute heißt das auch, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, wo es nur geht. Allen voran in der Energieversorgung: Auf ihren Hallendächern betreibt die Koelnmesse die mit 20.000 Quadratmetern größte innerstädtische Photovoltaikanlage Kölns. Die jährliche Kapazität: drei Millionen Kilowattstunden grüner Solarstrom und 1.850 Tonnen CO₂-Einsparung. Den verbleibenden Bedarf deckt die Koelnmesse mit 100 Prozent Ökostrom. Bis 2028 rüstet sie gemeinsam mit E.ON und RheinEnergie zudem ihre gesamte Wärmeversorgung auf fossilfreie Erdwärme um. Das spart weitere 5.800 Tonnen CO₂ jährlich.

Effizient, nachhaltig, smart – das digitale Logistikmanagement-Systems eSlot optimiert Zufahrten und reduziert das Verkehrs- und Emissionsaufkommen rund um Koelnmesse-Veranstaltungen.
Effizient, nachhaltig, smart – das digitale Logistikmanagement-Systems eSlot optimiert Zufahrten und reduziert das Verkehrs- und Emissionsaufkommen rund um Koelnmesse-Veranstaltungen.
copyright: Koelnmesse GmbH / Uwe Weiser

Um noch mehr Emissionen zu sparen, stellt die Koelnmesse die Beleuchtung der Hallen auf LED um und trimmt die Lüftungstechnik auf Energieeffizienz. Smarte Verkehrslenkungstools wie das digitale Lkw-Zeitfenstermanagement eSlot für rund 50.000 Lkw-An- und Abfahrten jährlich sowie die NUNAV-App für Messebesucher, reduzieren Staus, Lärm und Emissionen rund um die Events. Auf den Messen selbst setzt die Koelnmesse auf Kreislaufwirtschaft, Mehrweglösungen und wiederverwendbaren Systemstandbau. Flankiert wird all das durch ein nachhaltiges Veranstaltungsmanagementsystem, das 2024 erstmals unabhängig nach dem ISO-Standard 20121 zertifiziert wurde.

Das Confex: Zukunftsraum für neue Veranstaltungsformate

Mehr Raum für Natur: Mit Entsiegelung und naturnaher Begrünung stärkt die Koelnmesse gezielt die Biodiversität auf ihrem Gelände
Mehr Raum für Natur: Mit Entsiegelung und naturnaher Begrünung stärkt die Koelnmesse gezielt die Biodiversität auf ihrem Gelände
copyright: Koelncongress GmbH / Ludolf Dahmen

Ein sichtbares Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Messegeländes ist das neue Confex. Es verbindet Kongress-, Konferenz- und Ausstellungsflächen unter einem Dach und schafft damit einen hochmodernen Raum für hybride Veranstaltungsformate, internationale Kongresse und Unternehmens-Events. Dank flexibler Raumkonzepte, moderner Technik und nachhaltiger Bauweise stärkt das Confex die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Köln und ergänzt das bestehende Messeportfolio ideal. Gleichzeitig unterstreicht es den Anspruch der Koelnmesse, wirtschaftliches Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.

Man sieht: Nicht nur die Messen in Köln zeigen, wo es langgeht. Auch die Organisation dahinter ist richtungsweisend.

Weitere interessante BeiträgeMehr vom Autor