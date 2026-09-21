Grüngürtelrosen begeistern im Kölner Tanzbrunnen: Über 50.000 Euro Spenden beim 4. Sommergarten

Was für eine Kulisse, was für eine Stimmung: Der Kölner Tanzbrunnen hat sich am vergangenen Wochenende in ein stimmungsvolles Meer aus Gesang, Frohsinn und gelebter Nächstenliebe verwandelt. Beim 4. Sommergarten der Grüngürtelrosen feierten mehr als 6.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit Kölns wohl bekanntestem Männerchor ein Fest der Extraklasse. Dass am Ende des Abends eine beeindruckende Spendensumme von über 50.000 Euro für den guten Zweck zusammenkam, machte die Veranstaltung für alle Beteiligten vollkommen unvergesslich.

Dreistündiges Stimmungsfeuerwerk mit den Grüngürtelrosen

Rund drei Stunden lang gaben die 106 Sänger der Grüngürtelrosen auf der Bühne alles und rissen das Publikum von der ersten Minute an mit. Mit insgesamt 13 aufwendig arrangierten Medleys und Mashups bewies der Chor einmal mehr seine musikalische Bandbreite und seine unverwechselbare Energie. Wie gewohnt führte Constantin Gold, der musikalische Kopf und gern als “Chorfluencer” bezeichnete Dirigent, charmant und mit großem Taktgefühl durch das Programm. Unter seiner Leitung verschmolzen die Stimmen der Grüngürtelrosen mit dem jubelnden Chor des Publikums.

Ein Hühnerhaut-Moment der ganz besonderen Art war das sogenannte “Minge-Pänz-Medley”: Hierfür holten die Grüngürtelrosen 22 Kinder aus vier verschiedenen Nachwuchschören zu sich auf die Bühne. Die gemeinsamen Darbietungen von Mutmacher- und Heimatliedern wie “Du bist gut genug” oder dem AnnenMayKantereit-Klassiker “Tommi” sorgten für feuchte Augen und lautstarken Applaus im gesamten Rund des Tanzbrunnens.

Prominente Gastauftritte von Eko Fresh, Cat Ballou und Timo Bäcker

Wie bei den Sommergärten der Grüngürtelrosen üblich, gaben sich auch diesmal hochkarätige Überraschungsgäste das Mikrofon in die Hand. Rapper Eko Fresh performte gemeinsam mit den Grüngürtelrosen Hits wie “Jröne Papajeie”, “Kölsche Jung” und “Bunte Brücke” und brachte die Menge zum Kochen. Musiker Timo Bäcker, der bereits mit seinem Vorprogramm die Menge eingeheizt hatte, kehrte für ein mitreißendes “Rosenmontags-Medley” noch einmal zu den Chorsängern auf die Bühne zurück.

Den emotionalen Höhepunkt des Abends markierte der Auftritt von Cat Ballou. Nachdem die kölsche Kultband dem Publikum mit eigenen Hits eingeheizt hatte, folgte das große Finale zusammen mit den Grüngürtelrosen. Constantin Gold hatte für den Megahit “Hück steiht de Welt still” extra eine eigene Chorversion arrangiert – ein Moment, der Gänsehaut pur garantierte und bei dem tausende Stimmen im Tanzbrunnen miteinstimmten.

Über 50.000 Euro für den Verein “Wünschdirwas”

Neben der musikalischen Leidenschaft steht bei den Aktionen der Grüngürtelrosen stets der wohltätige Gedanke im Vordergrund. Der gesamte Erlös des Sommergartens kommt in diesem Jahr dem Kölner Verein Wünschdirwas zugute. Die Organisation erfüllt seit 1989 schwer und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen lang gehegte Herzenswünsche und schenkt ihnen und ihren Familien damit wertvolle Kraftmomente.

Dank des enormen Zuspruchs der Fans und der Unterstützung der Partner konnten am Ende des Abends mehr als 50.000 Euro an die Initiative übergeben werden. Damit schrauben die Grüngürtelrosen ihre Gesamtspendensumme aus den vergangenen vier Jahren auf ein beeindruckendes Niveau: Mehr als 210.000 Euro hat der Chor inzwischen für gemeinnützige Zwecke in der Region und darüber hinaus gesammelt.

Aftershow-Party bis in die Nacht – Termin für 2027 steht bereits fest

Nach den offiziellen Choreinlagen war im Tanzbrunnen noch lange nicht Schluss. Mehr als 1.000 feierfreudige Gäste nutzten die Gelegenheit, um auf der anschließenden Aftershow-Party weiterzutanzen. Für den passenden Soundtrack und beste Stimmung sorgten dabei Ben Randerath sowie das DJ-Duo 47_kö11sch.

Wer nach diesem Abend direkt Nachschub braucht oder das Event verpasst hat, kann sich schon jetzt den Kalender zücken: Die 5. Auflage des Sommergartens der Grüngürtelrosen steigt am 18. September 2027 wieder im Kölner Tanzbrunnen. Der Vorverkauf für die Tickets startet in Kürze.