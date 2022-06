Eltern kennen das Problem: Kindern wird auf der Reise zum Urlaubsort schnell langweilig. Wenn die Kids dann anfangen, zu quengeln, kann es, egal ob im Bus, in der Bahn, im Auto oder auch im Flugzeug schnell für alle Beteiligten stressig werden. Das Münchener Startup Kekz bietet da eine kindgerechte Lösung. Mit den Kekzhörern können sich Kinder zwischen 3 und 7 Jahren selbständig mit Musik sowie Hörspielen versorgen und beschäftigen.

Das Anliegen der Kekz-Gründer war es, eine Audiolösung anzubieten, die die Kleinen selbst steuern können. Kinderleicht können sich die Kids ihre Lieblingsmusik oder ihre liebste Geschichte selbst anwählen. So sind die Eltern entlastet und die Kleinen ein Stück selbstständiger. Und das bedeutet, dass die Reise in den Urlaub wesentlich entspannter abläuft.

Unabhängig von den Eltern Geschichten erleben

Der Kekzhörer ist ein All-in-one Audioplayer für unterwegs und zuhause. Ganz bewusst setzt er auf die Unabhängigkeit der Kids, die sich so ihre gewünschten Inhalte selbst aussuchen können. Auswählen können sie die Inhalte über die sogenannten Kekze. Das sind Audiochips, die man mittels eines integrierten Magneten außen in die Ohrmuschel klickt. Aktiviert wird die Wiedergabe des z.B. gewünschten Musikstückes über eine einfache “Click & Play”-Mechanik. Mit einem großen Bedienknopf an der Seite der Ohrmuschel lassen sich die Funktionen “An” und “Aus” sowie “Vor” und “Zurück” regeln.

Um die empfindlichen Kinderohren zu schützen, sind die Kekzhörer auf eine, von Kinderärzten empfohlenen, Maximallautstärke von 85 Dezibel begrenzt. Zudem lässt sich die Größe anpassen und die Polsterung am Kopfband sorgt für einen bequemen Sitz. Und dank des geringen Gewichts von 260 Gramm können sie auch über längere Strecken gut getragen werden. Damit sind sie auch für längere Fahrten mit Kindern ideal.

Die Geräte kommen völlig ohne Bildschirm, Datenverbindungen oder externe Wiedergabegeräte aus. Aufgeladen werden die integrierten Akkus entweder mit dem beiliegende USB-C Kabel über eine Powerbank, an USB-Slots in Bus, Bahn, Auto oder dem Flugzeug oder auch über den Zigarettenanzünder im Auto. Werden die Kopfhörer nicht genutzt, kann man sie platzsparend zusammenklappen und verstauen. Somit finden sie auch immer griffbereit im Handgepäck Platz.

Kekz bietet jede Menge Abenteuer

Was das große Portfolio an Audio-Inhalte angeht, können die Kinder bei Kekz zwischen verschiedenen Hörbüchern unter anderem von Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder auch Petterson und Findus wählen. Aber neben bekannten Stücken gibt es auch unter der Marke “Cookie Crew” exklusive Originale des Startups. Hier finden sich spannende Lerninhalte, tolle Abenteuergeschichten sowie Musik zum Mitsingen und Mittanzen. So lässt sich die langweilige Reise zum Urlaubsort gut aushalten.

Die Ohrmuscheln der Kopfhörer sind in den Farben rot und blau erhältlich. Das Starter-Set (Kekzhörer inklusive einem Audiochip) ist im ausgewählten Einzelhandel sowie online zu erwerben, ebenso wie die Audiochips. Ganz exklusiv online gibt es derzeit den “SO WEIT”-Hörer, welcher im grauen Peter Maffay Design, der im Übrigen als Gesellschafter und Investor fungiert.

Weitere Infos unter: https://store.kekz.com

