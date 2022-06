Nachhaltig und Digital: STADTSALAT eröffnet Store am Rudolfplatz in Köln

Nachhaltig und Digital – geht das überhaupt? Bei STADTSALAT funktioniert das klimafreundliche Konzept bereits in Städten wie Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main. Grund genug für die Gründer Tom Smets und Marcus Berg, ihre Füße auch auf Kölner Boden zu setzen. Seit dem 30.05.2022 hat STADTSALAT am Kölner Rudolfplatz an den Wallarkaden einen neuen Store. Das Kölner Publikum kann sich auf gesunde Bowls und frische Salate freuen. Selbstverständlich ganz im Zeichen der Zeit kann man sich die Köstlichkeiten auch nach Hause liefern lassen. Um dem Frischegedanken gerecht zu werden liefert der Store mit eigener Fahrradcrew nur in einem Umkreis von sieben Kilometern.

Dabei soll das neue Kölner Store-Konzept nach Aussage der Gründer noch digitaler und effizienter sein als all das, was das in Hamburg ansässige Unternehmen bisher auf die Beine gestellt hat. Und die Ansprüche waren dabei bisher schon nicht gering. “Wir wollen neue Maßstäbe setzen in der Gastro- und Delivery-Welt und in alle großen deutschen Städte expandieren”, erläutert der Unternehmens-Gründer Tom Smets.

Neue Maßstäbe setzen heißt für Smets, eine minimalistische Einrichtung mit einem besonderen Auge auf die modernen Order-Terminals, an denen die Kunden ihre Bestellung schnell und einfach aufgeben können. Der Store in der Kölner Innenstadt hat mit 420 Quadratmetern eine passende Größe. Man sitzt entspannt und kann seine Mahlzeit entsprechend genießen.

Menü variiert je nach Jahreszeit

Sieht man sich die Speisekarte über das Jahr an, fällt auf, dass diese sich bei der Menüauswahl der jeweiligen Saison anpasst. Aber unabhängig von den Jahreszeiten versichert das Unternehmen, dass nur frische Zutaten in bester Qualität bei den Bowls Sides, Salaten, Desserts und Co. verwendet werden. So bezieht der Food-Spezialist viele Zutaten wie Fleisch und Käse etc. in Bio-Qualität die frei von Zusatzstoffen sowie raffiniertem Zucker sind.

Auf der Speisekarte findet sich zum Beispiel die Spargel Beef Bowl, welche mit grünen und weißem Spargel, zartem Bio-Havelland-Rind, fein-würzigem Rucola und gerösteten Kartoffeln lockt. Spring Supreme ist ein frischer wohlschmeckender Salat mit Spargel und Erdbeeren, Bio-Quinoa und Bio-Mandeln. Als Dessert könnte eine leckere Fruit Bowl oder ein veganer Brownie ein Menü im STADTSALAT abrunden.

STADTSALAT liefert in Verpackungen aus recycelbarem Material

Um den Nachhaltigkeitsgedanken weiterzuführen, liefert der Store klimafreundlich seine Speisen hauptsächlich in recycelbaren Materialien verpackt. Aber natürlich können Kunden ihre Speisen auch im Kölner Store an den Order-Terminals bestellen und vor Ort genießen oder auch mitnehmen.

Weitere Infos unter: https://stadtsalat.de/cologne

STADTSALAT Köln Rudolfplatz 3 (an den Wallarkaden)

50674 Köln

Öffnungszeiten Montag bis Sonntag:

12:30 – 20:15 Uhr

Lieferdienst Montag bis Freitag:

11:30 – 14:00 Uhr + 17:30 – 20:15 Uhr

11:30 – 14:00 Uhr + 17:30 – 20:15 Uhr Samstag bis Sonntag:

17:30 – 20:15 Uhr