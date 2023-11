Entspannung nach Kneippscher Art in der Park-Sauna Leverkusen

Egal ob für das körperliche Wohlbefinden, als Entspannung nach einem stressigen Arbeitstag oder als Freizeitangebot mit Freunden: Saunieren ist für viele Menschen die beste Wahl, um sich ihre verdiente Entspannung im Alltag zu holen. Die Park-Sauna in Leverkusen bietet mit sieben unterschiedlichen Dampfbädern im großzügigen Park alles, was das Wellness-Herz höherschlagen lässt. Die Besonderheit: die Wellness-Anlage ist Kneipp-zertifiziert. Sie ist damit die Einzige in der Region, die Kneipp-Anwendungen anbietet. Das macht sie für Fans der Kneipp-Therapie zu einem beliebten Wellnessort. Saunieren – Pausieren – Regenerieren: In Leverkusen locken Erholung und besondere Wellness-Momente für alle aus dem Rheinland und der Umgebung.

Massagen, Wasserbetten, Kaminecke: Erholung pur in der Park-Sauna

Die Park-Sauna bietet eine große Bandbreite an unterschiedlichen Erholungsmöglichkeiten. Während beispielsweise die finnische Sauna mit ihren 90 Grad und den stündlichen Aufgüssen den Körper ordentlich ins Schwitzen bringt, sorgen andere Saunen wie das Kräuter-Dampfbad mit beruhigenden Farblichtern und wohltuenden Düften dafür, alle Sinne des Körpers zu beleben. Im Innenbereich finden Gäste zudem die für echte Fans dazugehörenden Massage- und Kosmetikbereiche.

Anders als in vielen anderen in der Umgebung bietet die Wellness-Anlage zudem eine Kommunikationssauna an: Offene Unterhaltungen sind hier ausdrücklich erwünscht. Im Innenraum befinden sich zudem Ruheräume mit insgesamt sieben Wasserbetten und einer gemütlichen Kaminecke mit echtem Holzfeuer – perfekte Orte, um den Körper zwischen den Anwendungen zur Ruhe kommen zu lassen. Und auch ein gemütlicher Whirlpool lockt während des Aufenthalts zum Entspannen ein, ebenso wie ein Fußbad im Fußbecken.

Großer Garten lädt zum Spaziergang ein

Für viele Gäste überraschend ist wohl der große Garten, der sich, obwohl die Anlage nahe an der BayArena liegt, hinter dem Innenbereich erstreckt. Zu allen Jahreszeiten lohnt sich ein Spaziergang über die natürlich angelegte Anlage mit Bachlauf, Teich und großen Liegeflächen hin zu den Hütten. Und vom Liegehaus mit seinem großen Ruheraum kann man den Blick auf den Garten genießen. Ein weiterer Blickfang: der seit einem Jahr bestehende Kräutergarten. Zudem befinden sich hier das Tret- und Armbecken sowie der Knie- und Schönheitsguss für die Kneipp-Anwendungen für den besonderen Frische-Moment, ebenso wie ein Barfußpfad, der zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens beitragen kann.

Neugierig geworden? Auf der Internetseite finden Sie alle Informationen über die spezielle Kneipp-Lehre und alle Angebote der Park-Sauna Leverkusen: www.parksauna-lev.de