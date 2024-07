Schlemmen und Shoppen beim Gourmet Festival Köln am Schokoladenmuseum

Vom 26. bis 28. Juli 2024 laden rund 100 Aussteller zum Einkaufen, Probieren, Genießen und Verweilen beim 8. Gourmet Festival Köln am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen ein. Die Besucher können sich erneut auf ein Feuerwerk der Genüsse bei dem mittlerweile fest im Kölner Kalender verankerten Event freuen. Dabei erwarten die Veranstalter, je nach Wetterlage zwischen 35.000 und 45.000 Gäste.

Drei Tage probieren und genießen

Ganze drei Tage lange können sich Feinschmecker durch das breit gefächerte Angebot probieren und genießen. Frisch zubereitete Speisen und Menus, von raffiniert bis handfest warten hier auf seine hungrigen Abnehmer. Und diese haben die Qual der Wahl: ob Fleisch oder Fisch, ob vegetarisch oder vegan, ob süß oder herzhaft, hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei.

Für das leibliche Wohl in flüssiger Form ist natürlich auch gesorgt. Angeboten werden erstklassige Weine und Champagner aus aller Welt ebenso wie edlen Spirituosen. Aber natürlich gibt es auch süffige Biere und nichtalkoholische Getränke. Wer sich dann auch noch daheim an diversen Leckereien erfreuen möchte, kann sich beim Gourmet Festival Köln mit Feinkost sowie mit Kochzubehör eindecken.

Foodtruck Gasse am Olympia Museum

“Der Platz vor dem Schokoladenmuseum und am Festmacherdenkmal, mit der Mittelachse in den Rheinauhafen bis zur Severinsbrücke und über die Promenade zurück, ist optimal für die Veranstaltung. Mit den weißen Pagodenzelten auf den Plätzen und der Promenade sowie den liebevoll gestalteten Foodtrucks in der “Foodtruck Gasse” am Olympia Museum schaffen wir ein wundervolles Ambiente zum Einkaufen, Probieren, Genießen und Verweilen. Ein Fest, wo man gerne hingeht und sich mit Freunden trifft”, erklärt Lara Jakob, Projektleiterin der Veranstaltung.

Gourmet Festival Köln – lokal und doch international

Das Gourmet Festival ist sowohl lokal als auch international. Neben zahlreichen echt kölschen Unternehmen, nehmen auch Aussteller aus sieben Ländern sowie Streetfood-Anbieter aus 15 Ländern teil. Echt kölsche Unternehmen sind beispielsweise Gallery4 mit ihrem kölschen Kaffee, Lunas Veedel Pastry mit süßen Köstlichkeiten und Qisu und Chips-Gourmet, die hochwertige Knabbereien anbieten. Außerdem direkt aus Köln dabei: Locura mit leckeren Empanadas, Knödelfein mit, natürlich, Knödeln sowie Tausend Konzept mit verschieden Bieren. Erstmalig dabei die Stieldiele mit handgemachtem Eis am Stiel, Crumblies mit ihren originalen Cookies vom Big Apple und viele mehr.

8. Gourmet Festival Köln Vorplatz Schokoladenmuseum

im Rheinauhafen

Öffnungszeiten: Freitag, 26.07.2024 von 13:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, 27.07.2024 von 11:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 28.07.2024 von 11:00 bis 19:00 Uhr Der Eintritt ist frei!