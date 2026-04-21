Straßenfeste 2026 in Köln: Alle Termine, Highlights und Veedels-Events im Überblick!

Köln feiert das Leben! Wenn die Temperaturen steigen, verwandelt sich die Domstadt in eine riesige Open-Air-Bühne. Damit Sie kein Event verpassen, präsentieren wir Ihnen hier bei CityNEWS den ultimativen Guide für die Straßenfeste 2026 in Köln. Von Ehrenfeld bis zur Südstadt – hier erfahren Sie im Detail, wann und in welchem Kölner Veedel im Jahr 2026 gefeiert wird.

Die Highlights der Straßenfeste 2026 in Köln: Das erwartet Sie

Die Kölner Straßenszene ist bekannt für ihre Mischung aus rheinischer Lebenslust, internationalem Streetfood und hochkarätiger Live-Musik. Auch 2026 stehen die großen Klassiker wieder im Kalender, ergänzt durch charmante Nachbarschaftsfeste in den Veedeln, die oft als Geheimtipps gelten.

Frühjahrsauftakt: Die ersten Kölner Straßenfeste im April und Mai

Schon im April geht es los. Ein besonderes Highlight für alle, die die Straßenfeste 2026 in Köln planen, ist der beliebte Tag des Veedels am 24. und 25. April 2026. Hier zeigen Stadtteile wie Mülheim oder Braunsfeld ihre kulturelle Vielfalt mit kleinen Hofkonzerten und lokalen Märkten. Ein echtes Muss für Sülz-Fans ist zeitgleich das Event Bunt im Carrée auf der Berrenrather Straße. Dieses Fest hat sich zum Vorzeigeprojekt für nachbarschaftliches Engagement entwickelt: Lokale Händler, Kitas und Vereine gestalten ein Programm, das von Kindertheater bis hin zu elektronischen DJ-Sets reicht.

Termine: Alle Straßenfeste 2026 in Köln im Detail

Hier finden Sie die aktuell geplanten Termine und ausführliche Details für die wichtigsten Kölner Veedels- und Straßenfeste im Jahr 2026:

24.04. – 25.04.2026: Tag des Veedels – Dezentrale Aktionen in den Vierteln. In Mülheim (Deutz-Mülheimer Straße) und Dellbrück präsentieren sich lokale Künstler und Handwerker mit offenen Ateliers und kleinen Straßenbühnen.

25.04.2026: Mülheimer Nacht – Das Kultur-Event im Rechtsrheinischen: In zahlreichen Kneipen, Ateliers und Hinterhöfen rund um die Berliner Straße gibt es Live-Konzerte, Lesungen und Kunst.

25.04. – 26.04.2026: Bunt im Carrée (Sülz) – Das Herz von Sülz feiert auf der Berrenrather Straße (Bereich Nikolausplatz). Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Streetfood-Artisten, Flohmarktständen und lokaler Live-Musik. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 26.04. (13–18 Uhr) .

30.04. – 03.05.2026: Trauben- & Hopfenfest – Auf dem Chlodwigplatz in der Südstadt dreht sich alles um edle Weine und handwerkliche Braukunst. Perfekt, um unter den Platanen den Frühling zu begrüßen.

14.05. – 17.05.2026: Frühlingsfest Rheinuferpromenade – Streetfood und Kunsthandwerk vor der Altstadt-Kulisse am Konrad-Adenauer-Ufer.

15.05. – 17.05.2026: Kirschblütenfest – Ein ästhetisches Erlebnis mit Tee-Zeremonien, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten unter rosa Blüten in der Kölner Süd- und Innenstadt.

03.06. – 14.06.2026: Kölner Weinwoche – Über 30 renommierte Winzer verwandeln den Neumarkt in eine gemütliche Weinstube mit persönlicher Beratung direkt vom Erzeuger.

04.06. – 07.06.2026: Porzer Inselfest – Das traditionsreiche Volksfest auf der Groov in Zündorf bietet Kirmes-Atmosphäre, Live-Musik und einen großen Kunsthandwerkermarkt.

12.06. – 14.06.2026: Lindenthaler Familien- und Veedelsfest – Rund um den Karl-Schwering-Platz wird ein riesiges Kinderparadies aufgebaut. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 14.06. (13–18 Uhr) .

13.06. – 14.06.2026: Südstadtfest – “Schwofen und Lachen” auf der Bonner Straße (zwischen Bonner Wall und Chlodwigplatz). Mehrere Bühnen bieten kölsche Töne, Rock und Pop.

19.06. – 21.06.2026: Mittsommerfest – Vor der Kulisse des Schokoladenmuseums im Rheinauhafen locken Kunsthandwerker, Schmuckdesigner und Food-Trucks mit skandinavischem Flair.

03.07. – 05.07.2026: CSD-Straßenfest – Das größte Event der Community in Europa mit drei Bühnen auf dem Heumarkt, Alter Markt und Gürzenich zum ColognePride.

11.07. – 12.07.2026: Rodenkirchener Sommertage – Festliches Treiben rund um den Maternusplatz mit Gastronomie-Ständen und Musik. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 12.07. (13–18 Uhr) .

17.07. – 19.07.2026: Rheinuferfest – Schlemmen, Schlendern und Schwofen zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei mit herrlichem Blick auf den Fluss.

01.08. – 02.08.2026: Deutz feiert! – Das große Familien- und Stadtteilfest auf der Deutzer Freiheit. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 02.08. (13–18 Uhr) .

07.08. – 09.08.2026: 26. Kölner Bierbörse – Über 100 Biersorten aus aller Welt am Konrad-Adenauer-Ufer – von exotischen Früchtebieren bis zu klassischen Klostertropfen.

08.08. – 09.08.2026: Straßenfest Ehrenfeld – Die Venloer Straße wird zur multikulturellen Erlebniswelt mit mehreren Veedels-Bühnen und Newcomer-Bands.

15.08. – 16.08.2026: Straßenfest Agnesviertel – Familiäre Atmosphäre auf der Neusser Straße (Ebertplatz bis Agneskirche) mit hochwertigem Weindorf. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 16.08. (13–18 Uhr) .

29.08. – 30.08.2026: Lindenthaler Sommerfest – Die Dürener Straße wird zur kilometerlangen Flaniermeile mit Modenschauen und Sportaktionen. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 30.08. (13–18 Uhr) .

05.09. – 06.09.2026: Carréefest Sülz/Klettenberg – Gewerbe- und Veedelsschau auf der Sülzburg- und Berrenrather Straße. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 06.09. (13–18 Uhr) .

12.09. – 13.09.2026: NeuehrenFest (Landmannstraße) – Das Herz von Neuehrenfeld feiert rund um den Lenauplatz mit hausgemachten Spezialitäten und urkölscher Stimmung.

19.09. – 20.09.2026: Dä längste Desch vun Kölle – Das traditionelle Severinsviertelfest im Vringsveedel. Hier wird Nachbarschaft noch großgeschrieben. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 20.09. (13–18 Uhr) .

26.09. – 27.09.2026: Dellbrücker Festmeile – Der rechtsrheinische Saisonabschluss auf der Dellbrücker Hauptstraße mit Volksfestcharakter. Highlight: Verkaufsoffener Sonntag am 27.09. (13–18 Uhr).

Insider-Tipps für Ihren Besuch der Kölner Veedelsfeste

Anreise und Mobilität

Die Parksituation bei großen Events wie in Ehrenfeld oder der Südstadt ist erfahrungsgemäß sehr angespannt. Wir empfehlen dringend die Nutzung der KVB (Kölner Verkehrs-Betriebe) sowie das Fahrrad. Die Veranstaltungsorte sind hervorragend an das Schienennetz angebunden, sodass Sie stressfrei mitten ins Geschehen gelangen. Viele Veedel bieten während der Feste zusätzliche bewachte Fahrradparkplätze an.

Alles zu den verkaufsoffenen Sonntagen 2026 in Köln

Die verkaufsoffenen Sonntage sind fester Bestandteil der Straßenfeste 2026 in Köln. Die Geschäfte im jeweiligen Viertel öffnen meist von 13:00 bis 18:00 Uhr. Dies bietet die ideale Gelegenheit, den Besuch eines Veedelsfestes mit einem Shopping-Bummel zu verbinden. In Lindenthal und Sülz lohnt es sich besonders, da die Händler oft Straßenverkauf-Aktionen mit attraktiven Rabatten durchführen.

Kulinarik und Nachhaltigkeitstrends

2026 setzen Kölner Veranstalter verstärkt auf Nachhaltigkeit. Fast alle Feste nutzen mittlerweile ein einheitliches Mehrwegsystem für Geschirr und Gläser. Kulinarisch hat sich viel getan: Neben der klassischen Currywurst finden Sie an fast jeder Ecke hochwertige vegetarische Bowls, vegane Burger oder Kölner Tapas.

Sommer in der Domstadt: Lebensfreude pur bei den Kölner Events

Ob CSD, das bunte Ehrenfeld-Fest oder gemütliches Beisammensein bei Bunt im Carrée – die Straßenfeste 2026 in Köln bieten für jeden Geschmack das Richtige. Packen Sie die Sonnenbrille ein und erleben Sie das einzigartige, herzliche Lebensgefühl in den Kölner Veedeln!

Hinweis der Redaktion: Alle Angaben zu den Straßenfesten 2026 in Köln sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Kurzfristige Terminänderungen sind wetterbedingt oder aus organisatorischen Gründen möglich.