Bunt im Carrée 2026: Alle Infos zum Straßenfest in Sülz & Klettenberg

Wenn sich der Duft von frischem Streetfood mit den ersten warmen Sonnenstrahlen und Live-Musik vermischt, dann weiß jeder Kölner, dass die Straßenfest-Saison endlich eröffnet ist. Am Wochenende des 25. und 26. April 2026 verwandelt sich die Berrenrather Straße wieder in eine pulsierende Meile der Begegnung, die weit über die Grenzen der Kölner Veedel hinaus bekannt ist. Unter dem Motto “Bunt im Carrée” lädt das Straßenfest in Sülz und Klettenberg dazu ein, die Stadtteile von ihrer charmantesten und lebendigsten Seite zu erleben.

Bunt im Carrée: Ein authentisches Veedelsfest mit Herz und Tradition

Was das “Bunt im Carrée” so besonders macht, ist die Tatsache, dass es kein anonymes Großevent ist, sondern ein Fest mit echtem Herzblut. Hier präsentieren sich die lokalen Helden der Nachbarschaft, angefangen beim inhabergeführten Modeladen bis hin zum kreativen Startup direkt von nebenan.

Bekannte Namen wie Savoca, Balthasar, Trapas und das Weinkontor Sülz sind ebenso vertreten wie kreative Labels und lokale Unternehmen – darunter Jättefint, Else Fashion, Pfiffi & Muschi, Sportbülle, Fahrschule Campus, Streetstarz und Kautz. Zwischen der Sülzburgstraße und dem Nikolausplatz entsteht so ein offener Erlebnisraum, der die kulturelle und geschäftliche Vielfalt des Viertels feiert. Die offizielle Eröffnung am Samstag um 13:00 Uhr findet durch Bürgermeisterin Derya Karadag statt, womit der Startschuss für ein buntes Programm fällt.

Live-Musik und Unterhaltung auf der Berrenrather Straße

Auf der Bühne erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Mix aus Live-Entertainment und modernen DJ-Sets, der über das gesamte Wochenende für die richtige Stimmung sorgt. Wer es zwischendurch etwas entspannter mag, findet in den liebevoll gestalteten Lounge-Bereichen den perfekten Ort für ein Glas Wein von der Weinschmeckerei oder ein klassisches, kühles Kölsch. Diese Mischung aus Party und gemütlichem Beisammensein macht den besonderen Reiz aus, den Stammgäste am Straßenfest Sülz Klettenberg so schätzen.

Freuen Sie sich auf ein Wochenende voller kultureller Highlights: Auf der Hauptbühne am Nikolausplatz sowie auf der Bühne direkt vor dem Deli Sülz erwartet Sie eine bunte Mischung aus Live-Musik, DJ-Sets und kreativen Performances. Das Spektrum reicht von Indie und Singer-Songwriter-Sounds über Funk bis hin zu elektronischen Beats – ein Programm, das für jeden Geschmack das Passende bietet.

Live-Programm auf den Bühnen

Samstag

13:30 Uhr: Feierliche Eröffnung des Straßenfestes durch die stellvertretende Bürgermeisterin Derya Karadag.

14:30 Uhr: Jazz-Klänge mit dem Trio Löffler | Städter | Tressin.

16:00 Uhr: Live-Auftritt von Musikmontag.

17:00 Uhr: Singer-Songwriter-Sounds von Feelo Music.

20:00 Uhr: Abend-Highlight mit Makeda.

Sonntag

12:30 Uhr: Kinderprogramm: Spannende Vorlesestunde von LeseWelten Köln.

13:00 Uhr: Vocals und Harmonie mit dem Perfect Day Chor.

14:30 Uhr: Live-Performance von MillaMio.

15:30 Uhr: Musik von SYOT.

17:00–18:00 Uhr: Kurze Umbaupause auf den Außenbühnen. Alternativ findet in der St. Nikolaus Kirche das Konzert vom Duo Knopf & Pfeife statt.

18:15 Uhr: Auftritt von Laoura.

19:30 Uhr: Abschluss des Bühnenprogramms mit Room 10.

DJ-Lineup und elektronische Beats

Samstag

12:00–14:00 Uhr: Aurinko

14:00–17:00 Uhr: Duo Type B

17:00–20:00 Uhr: Sunnyhouse

20:00–22:00 Uhr: DJ Sodbrennen

Sonntag (Saison-Opening präsentiert von Inner Circle Events)

12:00 Uhr: Lots of Love

14:30 Uhr: Melis & Ko

17:00 Uhr: Fabiz

19:30–22:00 Uhr: Leon Precek

Wann findet der verkaufsoffene Sonntag in Sülz statt?

Ein absolutes Highlight für alle Shopping-Fans bietet der Sonntag, da der 26. April 2026 im Veedel offiziell verkaufsoffen ist. Die Geschäfte in Sülz und Klettenberg öffnen von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen und bieten die ideale Gelegenheit, ganz ohne Alltagsstress bei lokalen Labels nach neuen Frühlings-Styles zu stöbern.

Während die Erwachsenen durch die Boutiquen flanieren, kommt auch der Nachwuchs voll auf seine Kosten. Die Kids-Area wurde in diesem Jahr deutlich vergrößert und bietet unter anderem Bungee-Jumping sowie eine betreute Aktionsfläche der Karate Fachsportschule Sülz an.

Kulinarische Highlights und wichtige Infos für Besucher

Verhungern muss auf der Berrenrather Straße garantiert niemand, da das kulinarische Angebot die hohe gastronomische Qualität des Viertels widerspiegelt. Neben Klassikern wie Rievkooche und Flammkuchen finden sich moderne Streetfood-Spezialitäten und süße Sünden wie frische Crêpes an den zahlreichen Ständen.

Beginn: Sa. & So. jeweils um 12:00 Uhr

Sa. & So. jeweils um 12:00 Uhr Ende: Bis in den späten Abend um 22:00 Uhr

Bis in den späten Abend um 22:00 Uhr Eintritt: Kostenlos für alle Besucher

Besucher erreichen das Straßenfest am besten mit der KVB-Linie 18 (Haltestelle Sülzburgstraße) oder der Linie 13 (Haltestelle Berrenrather Str./Gürtel).

Welche Änderungen gibt es bei der KVB?

Aufgrund von Straßensperrungen auf der Berrenrather Straße und der Sülzburgstraße (ab Freitagabend, ca. 20:30 Uhr) kommt es zu folgenden Änderungen im Busverkehr der KVB:

Linie 130 (Umleitung)

Betroffener Bereich: Zwischen den Haltestellen “Sülzgürtel” und “Universität”.

Zwischen den Haltestellen “Sülzgürtel” und “Universität”. Entfallende Halte: “Gerolsteiner Straße”, “Konradstraße” und “Enrique-Schmidt-Cuadra-Weg”.

“Gerolsteiner Straße”, “Konradstraße” und “Enrique-Schmidt-Cuadra-Weg”. Verlegung: Die Haltestelle “Berrenrather Straße/Gürtel” wird auf den Sülzgürtel verlegt.

Linie 131 (Verkürzung)

Linienweg: Die Busse verkehren nur bis/ab Haltestelle “Sülzburgstraße”.

Die Busse verkehren nur bis/ab Haltestelle “Sülzburgstraße”. Entfallende Halte: “Gerolsteiner Straße” und “Berrenrather Straße/Gürtel” entfallen.

“Gerolsteiner Straße” und “Berrenrather Straße/Gürtel” entfallen. Verlegung: Die Haltestelle “Rhöndorfer Straße” (Richtung Sürth) wird an die Einmündung Gottesweg verlegt.

Wichtige Hinweise zu Straßensperrungen und Parkverboten

Damit “Bunt im Carrée” sicher stattfinden kann, ist eine großflächige Straßensperrung im Veedel unumgänglich. Die Berrenrather Straße (von der Gerolsteinerstraße bis zur Konradstraße) sowie die Sülzburgstraße (von der Einhardstraße bis zur Berrenrather Straße) werden ab Freitag, den 24. April 2026, 16:00 Uhr bis Montag, den 27. April 2026, 05:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Was Anwohner beachten müssen:

Abschleppgefahr: Alle Fahrzeuge müssen bis spätestens Freitag, 17:00 Uhr , aus dem Veranstaltungsbereich entfernt werden. Betroffen sind neben der Berrenrather- und Sülzburgstraße auch die Wittekindstr., Marsiliusstr., Nikolausplatz, Gustavstr., Lotharstr. und Redwitzstraße.

Alle Fahrzeuge müssen bis spätestens , aus dem Veranstaltungsbereich entfernt werden. Betroffen sind neben der Berrenrather- und Sülzburgstraße auch die Wittekindstr., Marsiliusstr., Nikolausplatz, Gustavstr., Lotharstr. und Redwitzstraße. Innenhöfe & Parkhäuser: Während der Sperrzeit ist das Ein- und Ausfahren aus privaten Parkflächen in den Veranstaltungsbereich streng untersagt.

Während der Sperrzeit ist das Ein- und Ausfahren aus privaten Parkflächen in den Veranstaltungsbereich streng untersagt. Kostenpflichtiges Abschleppen: Fahrzeuge, die nach der Frist im Sperrbereich stehen, müssen leider kostenpflichtig entfernt werden.

Straßenfest “Bunt im Carrée” 2026 – Quick Check: Termin: 25. & 26. April 2026

25. & 26. April 2026 Ort: Berrenrather Straße, Köln-Sülz / Klettenberg

Berrenrather Straße, Köln-Sülz / Klettenberg Öffnungszeiten: Sa. & So. ab 12:00 Uhr

Sa. & So. ab 12:00 Uhr Shopping: Verkaufsoffener Sonntag am 26. April 2026 (13–18 Uhr)

Verkaufsoffener Sonntag am 26. April 2026 (13–18 Uhr) Anreise: Am besten mit den KVB-Linien 13 und 18

Lageplan und Festgelände

Das Festgelände erstreckt sich auf der Berrenrather Straße von der Sülzburgstraße bis zum Nikolausplatz.

Häufig gestellte Fragen zum Straßenfest “Bunt im Carrée” (FAQ)

Wann findet das Straßenfest Sülz Klettenberg 2026 statt?

Das Straßenfest “Bunt im Carrée” findet am Wochenende des 25. und 26. April 2026 statt. Die Feierlichkeiten beginnen an beiden Tagen um 12:00 Uhr und enden jeweils um 22:00 Uhr.

Wann ist der verkaufsoffene Sonntag in Köln-Sülz 2026?

Im Rahmen des Straßenfestes ist der 26. April 2026 ein offizieller verkaufsoffener Sonntag in Sülz und Klettenberg. Die Geschäfte im Veedel öffnen ihre Türen für Besucher von 13:00 bis 18:00 Uhr.

Wo genau findet das Fest “Bunt im Carrée” statt?

Das Festgelände erstreckt sich über die Berrenrather Straße im Kölner Westen, konkret im Abschnitt zwischen der Sülzburgstraße und dem Nikolausplatz.

Kostet das Straßenfest in Sülz Eintritt?

Nein, der Besuch von “Bunt im Carrée” ist kostenlos. Das Fest ist als offener Erlebnisraum für Nachbarn, Familien und Besucher konzipiert.

Wie erreiche ich das Straßenfest Sülz mit dem ÖPNV?

Die beste Anreise erfolgt mit den KVB-Linien der Stadt Köln. Nutzen Sie die Linie 18 bis zur Haltestelle “Sülzburgstraße” oder die Linie 13 bis zur Haltestelle “Berrenrather Str./Gürtel”. Aufgrund von Straßensperrungen werden die Buslinien 130 und 131 lokal umgeleitet.