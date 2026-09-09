Alarm in Köln am 10. September 2026: Wenn Handys und Sirenen gleichzeitig dröhnen

An diesem Donnerstag wird es in der Domstadt alles andere als leise. Am 10. September 2026 steht der nächste bundesweite Warntag an. Ab Punkt 11:00 Uhr testen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam sämtliche Kanäle, um die Bevölkerung im Ernstfall schnell und zuverlässig erreichen zu können. Wer sich zur Mittagszeit in der Stadt aufhält, sollte sich auf ein deutliches akustisches Signal gefasst machen.

Alarm in Köln auf allen Kanälen: Der Ablauf am Donnerstagvormittag

Der Probelauf folgt einem präzisen Zeitplan. Punkt 11:00 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Probewarnung über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) aus. Diese Nachricht wird direkt an Warnmultiplikatoren wie Radiosender, TV-Anstalten und App-Server weitergeleitet.

Zeitgleich heulen im gesamten Stadtgebiet alle 136 Kölner Sirenen. Das Abspielen der Töne erfolgt in drei Phasen:

11:00 Uhr: Ein minütiger Dauerton signalisiert Entwarnung.

Ein minütiger Dauerton signalisiert Entwarnung. 11:05 Uhr: Es folgt der auf- und abschwellende Heulton des eigentlichen Katastrophenschutzalarms (Dauer: eine Minute).

Es folgt der auf- und abschwellende Heulton des eigentlichen Katastrophenschutzalarms (Dauer: eine Minute). 11:10 Uhr: Ein erneuter minütiger Dauerton beendet den Sirenentest.

Gegen 11:45 Uhr folgt schließlich die offizielle Entwarnung über die digitalen Kanäle.

Stresstest für Cell Broadcast und die Mobilfunknetze beim Alarm in Köln

Besonders effektiv erweist sich bei Großgefahren das Warnsystem Cell Broadcast. Es versendet automatische Textnachrichten von bis zu 500 Zeichen direkt an alle Mobiltelefone, die in einer bestimmten Funkzelle eingebucht sind. Eine spezielle App oder eine aktive Datenverbindung ist dafür nicht erforderlich.

Da das BBK die Test-Warnung mit der höchsten Prioritätsstufe 1 verschickt, wird die Nachricht auf den Endgeräten von einem schrillen Signalton und starker Vibration begleitet. Das Besondere: Der Ton ertönt selbst dann, wenn das Handy auf “lautlos” oder “Stummschalten” gestellt ist. Erst die Entwarnung gegen 11:45 Uhr trifft geräuschlos als reine Textnachricht ein.

Für die Mobilfunkanbieter bedeutet der Aktionstag Schwerstarbeit. Allein Vodafone bereitet seine mehr als 317 Mobilfunkstationen in Köln auf den Datenansturm vor. Damit die Warnung problemlos ankommt, sollten Smartphone-Besitzer vorab prüfen, ob aktuelle Software-Updates installiert sind. Zudem muss das Gerät eingeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Seit der Einführung von Cell Broadcast im Februar 2023 hat sich das System bundesweit bereits bei rund 700 echten Gefahrenlagen bewährt – darunter Flutkatastrophen, Großbrände, Bombenentschärfungen, Amokläufe oder extreme Wetterlagen.

Warn-Apps, Radio und digitale Anzeigetafeln ergänzen den Alarm

Neben Cell Broadcast und den Sirenen setzt die Stadt Köln auf einen breit gefächerten Mix an Informationswegen. Die bekannten Notfall-Apps NINA und KATWARN lösen um 11:00 Uhr ebenfalls per Push-Mitteilung aus.

Darüber hinaus stehen im Ernstfall weitere Kommunikationskanäle bereit:

Radio Köln: Die Leitstelle der Feuerwehr kann sich direkt in das laufende Programm aufschalten und Durchsagen im 15-Minuten-Takt ausstrahlen.

Die Leitstelle der Feuerwehr kann sich direkt in das laufende Programm aufschalten und Durchsagen im 15-Minuten-Takt ausstrahlen. Werbetafeln: Auf rund 130 digitalen Informations- und Werbeflächen im Kölner Stadtgebiet werden Kurzwarnungen eingeblendet.

Auf rund 130 digitalen Informations- und Werbeflächen im Kölner Stadtgebiet werden Kurzwarnungen eingeblendet. Online-Medien: Die Stadt schaltet Eilmeldungen auf stadt-koeln.de und versendet E-Mails an Schlüsselstellen wie die KVB-Leitstelle oder das Bürgertelefon.

Verhaltensregeln beim echten Alarm

Auch wenn es sich am 10. September 2026 nur um einen Test handelt, nutzt die Feuerwehr Köln den Tag, um das richtige Verhalten im Ernstfall in Erinnerung zu rufen. Sollten die Sirenen außerhalb eines angekündigten Probealarms ertönen, gilt:

Räume aufsuchen: Unverzüglich geschlossene Gebäude betreten. Schutz bieten: Passanten oder Schutzsuchende aufnehmen. Fenster und Türen schließen: Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten. Informationen einholen: Das Lokalradio (z. B. Radio Köln) einschalten und auf offizielle Durchsagen achten.

Der jährliche Warntag dient dazu, Schwachstellen im System aufzudecken und sicherzustellen, dass die Rettungskräfte im Ernstfall schnellstmöglich Entwarnung oder lebensrettende Anweisungen geben können.