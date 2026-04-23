Kölns berühmteste Nonne feiert 200. Jubiläum: Klosterfrau verbindet Tradition und Moderne

Köln ist weltweit bekannt für seinen Dom, den Karneval und – eine ganz besondere Frau in Schwarz-Weiß. Wenn wir heute an Klosterfrau denken, haben wir sofort die markante Flasche mit dem preußischen Adler vor Augen. Doch hinter der Weltmarke Klosterfrau steckt eine Geschichte, die so spannend ist wie ein historischer Roman. In diesem Jahr feiert die Klosterfrau Group ihr 200-jähriges Jubiläum und beschenkt sich und die Stadt Köln mit einer Geste, die weit über das Geschäftliche hinausgeht.

Maria Clementine Martin: Eine visionäre Gründerin gegen alle Widerstände

Alles begann im Jahr 1826 direkt im Schatten des Kölner Doms. Maria Clementine Martin, eine ehemalige Nonne, gründete ihr Unternehmen in einer Zeit, in der Frauen als eigenständige Unternehmerinnen fast undenkbar waren. Geboren 1775, entdeckte sie schon früh im Kloster ihre Leidenschaft für die Heilpflanzenkunde und perfektionierte über Jahre hinweg alte Rezepturen, die noch heute die Basis für das Vertrauen in die Marke bilden.

Ihr “echtes Carmeliter- oder Melissenwasser” wurde schnell zum Inbegriff für natürliche Linderung und Wohlbefinden. Doch Maria Clementine war nicht nur eine begabte Heilerin, sondern auch eine geschickte Strategin: Um sich vor Fälschungen zu schützen, sicherte sie sich das Vertrauen des preußischen Königs und durfte fortan den Adler als Gütesiegel führen. Bis heute zeugt dieses Symbol auf jedem Klosterfrau-Produkt von der frühen Innovationskraft einer Frau, die ihre Bestimmung in der Hilfe für andere fand.

Das Geheimnis in der Klosterfrau Melissengeist Flasche: 13 Heilpflanzen für Körper und Seele

Doch was macht den berühmten Klosterfrau Melissengeist eigentlich so besonders? Das “Geheimnis” liegt in der einzigartigen Komposition aus 13 sorgfältig ausgewählten Heilpflanzen, die in einem speziellen Destillationsverfahren verarbeitet werden. Das Herzstück ist die namensgebende Melisse, die für ihre entspannende Wirkung bekannt ist. Ergänzt wird sie durch eine kraftvolle Mischung aus Alantwurzel, Enzianwurzel, Angelikawurzel, Ingwer, Pomeranzenschale, Zimtrinde, Galgantwurzel, Gewürznelken, Muskatnuss, schwarzem Pfeffer, Kardamom und Zitwerwurzel.

Diese Kombination macht den Melissengeist zu einem echten Allrounder in der Hausapotheke. Er wird sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet. Innerlich hilft er bei nervöser Unruhe, Einschlafstörungen oder Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und Völlegefühl. Doch auch bei Erkältungen oder Wetterfühligkeit schwören viele auf die unterstützende Kraft der Kräuter. Äußerlich angewendet, fördert er die Durchblutung und lindert Muskelkater oder Verspannungen. Es ist dieses breite Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, das das Produkt seit zwei Jahrhunderten zum festen Bestandteil in deutschen Haushalten macht.

200 Jahre Meilensteine: Die Chronik einer Kölner Weltmarke

Die Geschichte von Klosterfrau ist eine Reise von einer kleinen Kölner Destille zu einem globalen Gesundheitsunternehmen. Wer die neue Jubiläums-Landingpage besucht, kann diese beeindruckende Entwicklung anhand präziser Jahreszahlen nachvollziehen:

1775: Geburt der Firmengründerin Maria Clementine Martin.

Geburt der Firmengründerin Maria Clementine Martin. 1826: Offizielle Eintragung des Unternehmens in das Kölner Handelsregister – die Geburtsstunde in der Domhofgasse.

Offizielle Eintragung des Unternehmens in das Kölner Handelsregister – die Geburtsstunde in der Domhofgasse. 1831: Erteilung des königlichen Privilegs, den preußischen Adler als Schutzmarke zu führen.

Erteilung des königlichen Privilegs, den preußischen Adler als Schutzmarke zu führen. 1843: Nach dem Tod der Gründerin wird das Erbe bewahrt und die Produktion erfolgreich fortgeführt.

Nach dem Tod der Gründerin wird das Erbe bewahrt und die Produktion erfolgreich fortgeführt. 1929: Modernisierung der Fertigungsprozesse, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Modernisierung der Fertigungsprozesse, um die steigende Nachfrage zu bedienen. 1971: Umzug in die heutige Zentrale in der Gereonsmühlengasse – ein klares Ja zum Standort Köln.

Umzug in die heutige Zentrale in der Gereonsmühlengasse – ein klares Ja zum Standort Köln. 2006: Erweiterung des Portfolios durch starke Marken wie Soledum und Nasic.

Erweiterung des Portfolios durch starke Marken wie Soledum und Nasic. 2026: Feier zum 200. Jubiläum als internationaler Marktführer im Bereich Consumer Healthcare.

Ein glänzendes Geschenk für Köln: Das restaurierte Helenafenster im Dom

Zum 200. Geburtstag setzt die Klosterfrau Group ein sichtbares Zeichen der tiefen Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt. Gemeinsam mit dem Zentral-Dombau-Verein (ZDV) und der Kölner Dombauhütte wurde das historische Helenafenster im südlichen Querhaus des Kölner Doms vollständig restauriert. Das Fenster war im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört worden und wurde seit 2004 mühsam rekonstruiert.

Besonders faszinierend: In die Darstellungen der Heiligen Helena, Monika, Elisabeth und Mathilde wurden dezent Heilpflanzen integriert. Am 14. April 2026 wurde das 17 Meter hohe Kunstwerk feierlich gesegnet – ein Moment, der durch emporsteigenden Weihrauch und ein besonderes Lichtspiel im Kölner Dom fast magisch wirkte.

Interaktive Zeitreise: Die Geschichte von Klosterfrau digital erleben

Parallel dazu lädt die neue Website zu einer interaktiven Zeitreise ein. Besucher können digital in die Epochen des Unternehmens eintauchen – von der persönlichen Geschichte der Gründerin bis hin zu den heutigen Geschäftsbereichen Medical und Cosmetics. CEO Dr. Stefan Koch sieht darin die perfekte Verbindung von Wurzeln und Visionen.

Was vor 200 Jahren mit einer Nonne und ihrer Leidenschaft für Pflanzen begann, ist heute ein Symbol für Vertrauen und Gesundheit. Klosterfrau zeigt zum Jubiläum, dass man Tradition nicht nur bewahren, sondern auch leuchten lassen kann – im Dom und in der digitalen Welt.