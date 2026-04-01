Street Food Festival Köln lädt zum Schlemmen ein: Kulinarischer Kurzurlaub am Rhein

Köln darf sich auf ein verlängertes Wochenende voller Genuss freuen. Vom 30. April bis zum 3. Mai 2026 macht das Original Street Food Festival Köln wieder Station in der Domstadt. Dieses Mal gibt es eine Besonderheit für alle Foodies: Das Festival zieht an eine neue, zentrale Location direkt an die Rheinuferpromenade zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei. Das Beste daran: Der Eintritt ist an allen Tagen komplett kostenlos, sodass man sein Budget ganz entspannt in die kulinarischen Entdeckungen stecken kann.

Internationale Köstlichkeiten und echtes Handwerk

Wer Lust auf eine kulinarische Weltreise hat, muss in diesen Tagen den Flieger nicht besteigen. An insgesamt 35 sorgfältig ausgewählten Ständen bereiten internationale Köchinnen und Köche ihre Spezialitäten frisch vor den Augen der Gäste zu. Dabei steht echtes Handwerk im Fokus. Die Auswahl ist so vielfältig wie die Kölner Veedel selbst: Von saftigen Burgern mit Entenfleisch über koreanisches Bulgogi bis hin zu süßen Klassikern wie jamaikanischen Spezialitäten oder frisch gebackenen Stroopwaffels ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Premiere in dieser Saison: Die Street Food Tapas

Ein echtes Highlight für alle, die sich am liebsten einmal quer durch das gesamte Angebot probieren möchten, sind die neuen Street Food Tapas. Da viele Besucher in der Vergangenheit den Wunsch nach kleineren Probierportionen geäußert haben, bietet in dieser Saison jeder Stand eine spezielle Tapas-Variante an, die das jeweilige Handwerk repräsentiert. So kann man die Handschrift der verschiedenen Köche kennenlernen, ohne nach dem ersten Stand bereits satt zu sein – perfekt, um die enorme Vielfalt des Festivals voll auszuschöpfen.

Publikumspreis: Wer gewinnt den Street Food Award?

In Köln schließt sich für das Festival-Team ein Kreis, denn hier nahm die Erfolgsgeschichte im Jahr 2014 ihren Anfang. Als besonderes Event wird in der Domstadt zudem der begehrte Street Food Award verliehen. Dabei haben die Besucher das Sagen: Jeder Gast kann für seinen persönlichen Favoriten abstimmen. Der Stand, der die meisten Stimmen sammelt, wird am Ende mit dem Publikumspreis für das beste Street Food des Festivals ausgezeichnet.

Top-Empfehlungen: Diese Highlights solltest Du probieren

Dank der neuen Tapas-Portionen kannst du dir deine eigene Tasting-Tour zusammenstellen. Diese Spezialitäten solltest du dir nicht entgehen lassen:

Entenfleisch-Burger : Saftig zubereitetes Fleisch als moderne Interpretation eines Klassikers.

Bulgogi : Authentischer Genuss aus Korea.

Lateinamerikanische Klassiker : Herzhafte Spezialitäten mit feuriger Note.

Crumble & Stroopwaffels: Handgemachte Süßspeisen für den perfekten Abschluss.

Alle Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt

Da Parkplätze im Bereich der Altstadt-Nord und am Rheinufer sehr begrenzt sind, empfiehlt sich die Nutzung von Bus und Bahn. Die Haltestellen Köln Hauptbahnhof, Breslauer Platz/Hbf (nahe Trankgassenwerft) oder Ebertplatz (nahe Bastei) sind nur wenige Gehminuten vom Gelände entfernt.

Wann findet das Festival statt?

Donnerstag (30.04.2026) : 16:00 bis 22:00 Uhr

Freitag (01.05.2026, Feiertag) : 12:00 bis 22:00 Uhr

Samstag (02.05.2026) : 12:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag (03.05.2026): 12:00 bis 20:00 Uhr

Wo findet das Event statt?

Rheinuferpromenade Köln (Trankgassenwerft / Machabäerstraße), 50668 Köln.