Das Finale des Jahres auf der Pferderennbahn in Köln-Weidenpesch: Pferderennen der Weltklasse

Auf der Pferderennbahn im Kölner Veedel Weidenpesch steht der absolute Jahreshöhepunkt vor der Tür. Mit dem Mehl-Mülhens-Stiftung – 64. Preis von Europa erlebt Köln am Sonntag, 27. September 2026, Pferderennen von internationalem Rang. Das mit 155.000 Euro dotierte Gruppe-1-Rennen über die klassische Steherdistanz von 2.400 Metern lockt nicht nur die heimische Prominenz auf die Tribünen im Weidenpescher Park an, sondern schlägt auch weltweite Wellen: Über den renommierten World Pool wird das Geschehen live in insgesamt 27 Länder übertragen. Im Mittelpunkt des Kölner Turf-Highlights steht ein mit Spannung erwartetes Wiedersehen zweier absoluter Giganten des Rennsports.

Goliath gegen Dubai Honour: Revanche der Titanen beim Pferderennen in Köln

Sportlich elektrisiert vor allem das direkte Duell zweier internationaler Superstars die Fans. Der vierjährige Wallach Goliath, trainiert vom französischen Erfolgs-Coach Francis-Henri Graffard und besetzt mit Star-Jockey Christophe Soumillon, reist als frischgebackener Gruppe-1-Sieger an. Ihm gegenüber steht der erfahrene achtjährige Wallach Dubai Honour aus dem britischen Rennstall von William J. Haggas, der unter Top-Jockey Tom Marquand nachnominiert wurde.

Beide Galopper trafen erst kürzlich im Großen Preis von Baden aufeinander, wo Goliath triumphierte und Dubai Honour auf Platz zwei verwies. Das erneute Aufeinandertreffen auf dem Grüngeläuf in Köln-Weidenpesch verspricht ein dramatisches Taktikduell auf höchstem Niveau zu werden.

Sprungbrett nach Fernost: Ticket für den renommierten Japan Cup

Neben dem stattlichen Preisgeld von 155.000 Euro steht beim Preis von Europa für den Sieger noch ein ganz besonderer Anreiz auf dem Spiel. Das Kölner Traditionsrennen zählt als offizielle Win and You’re In-Qualifikationsprüfung für den weltberühmten Japan Cup. Durch eine attraktive Neuregelung erhält das siegreiche Pferd nicht nur eine automatische Startberechtigung inklusive Bonuszahlungen sowie vollständig übernommener Reise- und Unterbringungskosten, sondern kann wahlweise im aktuellen oder im darauffolgenden Jahr im fernen Tokio an den Start gehen.

Starkes deutsches Aufgebot fordert die Favoriten auf der Kölner Pferderennbahn

Doch der Preis von Europa ist keineswegs eine reine Zweiklassengesellschaft. Auch das heimische Feld geht hochmotiviert an den Start. Henk Grewe schickt den sechsjährigen Hengst Straight ins Rennen, der von Luke Morris geritten wird und im Badener Vergleich Dritter wurde. Die Mülheimer Trainerin Yasmin Almenräder baut auf Hochkönig mit Jockey Leon Wolff, während der Kölner Quartiers-Trainer Waldemar Hickst den dreijährigen Nachwuchshengst Alter Meister mit Martin Seidl ins Rennen schickt.

Das Feld komplettieren der Dreijährige Seguro (Benjamin Marie) sowie die Stute Noble Lips unter Sieg-Jockey René Piechulek, beide trainiert von Andreas Suborics. Insgesamt sieben Starter begeben sich an die Startboxen, um den prestigeträchtigen Titel in der Domstadt unter sich auszumachen.

Tempo und Dramatik pur: Dinger’s Gartencenter Köln – Sprint Trophy und Nachwuchshoffnungen

Neben dem Hauptereignis kommen Speed-Fans voll auf ihre Kosten: Mit der Dinger’s Gartencenter Köln – Sprint Trophy steht ein weiteres hochkarätiges Gruppe-III-Rennen auf dem Programm. Auf der schnellen 1.400-Meter-Distanz geht es um ein Preisgeld von 55.000 Euro. Neun rasante Sprinter kämpfen hier um den Sieg, darunter der dreijährige Hengst Loucas unter René Piechulek sowie die internationale Konkurrenz aus Großbritannien und Schweden.

Ein weiteres Glanzlicht setzt der Winterkönigin-Trial (Listenrennen, 30.000 Euro Preisgeld), in dem sich die besten zweijährigen Stuten für die großen Aufgaben des Herbstes empfehlen wollen. Auch Wettbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten: In der V4-Wette wird eine garantierte Auszahlung von 10.000 Euro ausgespielt.

Spiel und Spaß: Vielseitiges Programm auf der Pferderennbahn Köln-Weidenpesch für die ganze Familie

Neben den spannenden Entscheidungsläufen auf der Bahn verwandelt sich der weitläufige Weidenpescher Park am Sonntag in ein Erlebnisparadies für Groß und Klein. Im bunten Kinderland können sich die jüngsten Besucher nach Herzenslust austoben. Neben Klassikern wie Riesenrutsche, Kletterleuchtturm, Hüpfburg und Kinderkarussell sorgt das beliebte Kinderschminken für farbenfrohe Gesichter. Auch das Ponyreiten steht bei den kleinen Nachwuchs-Galoppern hoch im Kurs.

Ein besonderer Höhepunkt im Tagesverlauf ist das alljährliche Hüpfponyrennen, das direkt auf dem heiligen Rasen der Rennbahn ausgetragen wird. Hier gehen die Kinder selbst an den Start und hüpfen unter großem Jubel des Publikums um tolle Preise.

Galoppi-Autogrammstunde und Puppentheater für die kleinen Gäste

Das Unterhaltungsprogramm im Kinderland hält am Rennsonntag noch weitere Höhepunkte für Nachwuchs-Fans bereit. Um 14:45 Uhr haben kleine Besucher die Gelegenheit, das Rennbahn-Maskottchen Galoppi bei einer exklusiven Autogrammstunde persönlich zu treffen und Erinnerungsfotos zu knipsen. Zudem sorgt ein mobiles Puppentheater mit insgesamt drei Vorstellungen über den Tag verteilt (um 14:15 Uhr, 15:30 Uhr und 17:15 Uhr) für leuchtende Kinderaugen auf dem Rennbahngelände.

Exklusive Event-Angebote: Von der Weinbar bis zur Schreckenskammer Alm

Für Gruppen und Genießer bietet der Kölner Renn-Verein zum Saisonhöhepunkt besondere Gastro-Angebote. Unter dem Motto “Kölsch statt Champagner” lädt die Schreckenskammer Alm zu einem zünftigen Renntag ein: Für 65 Euro pro Person erhalten Gäste neben dem Eintritt eine Kölsch-Flatrate sowie ein rheinisches Buffet mit herzhaften Snacks. Wer es edler mag, greift im Online-Vorverkauf zum beliebten Wein-Package (4 Stehplatztickets plus eine Flasche gekühlter Wein für 69 Euro) oder zum Champagner-Package (inklusive einer Flasche Taittinger Brut für 129 Euro), die entspannt im Liegestuhl an der Weinbar zwischen den Tribünen genossen werden können.

Ticketpreise und Sparangebote für die Pferderennen in Köln

Besucher können ihre Eintrittskarten bequem vorab online buchen und dabei gegenüber den Preisen an der Tageskasse sparen. Für das Rennsporterlebnis stehen verschiedene Kategorien zur Auswahl:

Stehplatz-Tickets (inklusive freier Platzwahl auf Tribüne II): Im Online-Vorverkauf ab 16 Euro erhältlich (Tageskasse 18 Euro). Ermäßigte Tickets für Jugendliche (15–17 Jahre), Schüler, Studenten und Rentner gibt es ab 12 Euro.

Im Online-Vorverkauf ab 16 Euro erhältlich (Tageskasse 18 Euro). Ermäßigte Tickets für Jugendliche (15–17 Jahre), Schüler, Studenten und Rentner gibt es ab 12 Euro. Familien-Ticket: Ein besonders attraktives Angebot für Familien gibt es exklusiv im Online-Vorverkauf: Für 32 Euro erhalten zwei Erwachsene sowie alle dazugehörigen Kinder unter 18 Jahren Eintritt zum Rennbahn-Areal.

Ein besonders attraktives Angebot für Familien gibt es exklusiv im Online-Vorverkauf: Für 32 Euro erhalten zwei Erwachsene sowie alle dazugehörigen Kinder unter 18 Jahren Eintritt zum Rennbahn-Areal. Kinder-Eintritt: Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren kostet die Stehplatzkarte 6 Euro.

Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren kostet die Stehplatzkarte 6 Euro. Sitzplätze Haupttribüne: Überdachte und reservierte Sitzplätze auf der Tribüne sind ab 23 Euro im Vorverkauf verfügbar.

Alle Infos zur unkomplizierten Anreise zur Pferderennbahn in Köln-Weidenpesch

Der Kölner Renn-Verein empfiehlt Besuchern eine frühzeitige Anreise. Das Veranstaltungsgelände an der Rennbahnstraße in Köln-Weidenpesch ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Pkw bestens erreichbar:

Öffentliche Verkehrsmittel (KVB): Die Anreise mit der Straßenbahn verläuft schnell und stressfrei. Die KVB-Linien 12 und 15 halten direkt an der Station Scheibenstraße, von wo aus es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang sind. Alternativ nutzen Fahrgäste die Linie 16 bis zur Haltestelle Sebastianstraße.

Die Anreise mit der Straßenbahn verläuft schnell und stressfrei. Die KVB-Linien 12 und 15 halten direkt an der Station Scheibenstraße, von wo aus es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang sind. Alternativ nutzen Fahrgäste die Linie 16 bis zur Haltestelle Sebastianstraße. Anfahrt mit dem Auto: Aus der Kölner Innenstadt führt der Weg vom Ebertplatz über die Neusser Straße stadtauswärts direkt zur Scheibenstraße. Überregionale Besucher nehmen von der Autobahn A1 die Ausfahrt Köln-Niehl, fahren über die Industriestraße Richtung Zentrum bis zum Kreisverkehr und biegen über die Bremerhavener Straße auf die Neusser Straße ab. Auf dem Rennbahngelände stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Aus der Kölner Innenstadt führt der Weg vom Ebertplatz über die Neusser Straße stadtauswärts direkt zur Scheibenstraße. Überregionale Besucher nehmen von der Autobahn A1 die Ausfahrt Köln-Niehl, fahren über die Industriestraße Richtung Zentrum bis zum Kreisverkehr und biegen über die Bremerhavener Straße auf die Neusser Straße ab. Auf dem Rennbahngelände stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Fahrrad: Für Radfahrer sind an den Eingängen Scheibenstraße und Rennbahnstraße ausreichend Abstellmöglichkeiten vorhanden.

Der Einlass auf das Gelände beginnt um 13:30 Uhr, der erste Startschuss fällt um 14:00 Uhr. Das Hauptrennen um den Mehl-Mülhens-Stiftung – 64. Preis von Europa ist für 16:07 Uhr angesetzt.