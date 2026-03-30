Galopprennbahn Köln mit sanierter Tribüne zum Saisonstart 2026 am FC-Renntag

Rechtzeitig zum ersten großen Highlight der neuen Saison – dem FC-RENNTAG 2026 am Ostermontag – gibt es auf der Galopprennbahn Köln im Weidenpescher Park Grund zum Feiern. Während die Pferde über den Winter in ihren Ställen pausierten, wurde an der historischen Bausubstanz kräftig gearbeitet, um das Schmuckstück im Veedel für die Besucher herzurichten. Die denkmalgeschützte Haupttribüne, das architektonische Herzstück der Anlage, wurde in einem zentralen Bereich aufwendig saniert.

Historischer Glanz: Vordach für 350.000 Euro saniert

Im Fokus der Arbeiten stand das markante Vordach der Ostseite. Die tragende Stahlkonstruktion, die noch aus der Gründerzeit um das Jahr 1900 stammt, wurde einer Rosskur unterzogen: Fachgerechtes Sandstrahlen, eine neue Beschichtung und statische Ertüchtigungen sichern den langfristigen Erhalt. Insgesamt flossen über 350.000 Euro in diesen Bauabschnitt, unterstützt durch den Förderverein der Sparkasse KölnBonn und Bundesmittel für den Denkmalschutz.

“Wir investieren hier gezielt in die Zukunftsfähigkeit unserer Rennbahn”, erklärt Philipp Hein, Geschäftsführer des Kölner Renn-Vereins. Dank des Einsatzes von Oberbürgermeister Torsten Burmester konnten Fördermittel in Höhe von 169.000 Euro aus Berlin gesichert werden.

Ostermontag, 6. April 2026: Der 1. FC Köln beim FC-RENNTAG zu Gast in Weidenpesch

Wenn am Montag, den 6. April 2026, sich die Tore öffnen, wird es emotional. Der traditionelle FC-RENNTAG bildet den feierlichen Auftakt der Kölner Galoppsaison. Da die Haupttribüne erstmals wieder voll zugänglich ist, rechnet der Renn-Verein mit einem ausverkauften Haus am Ostermontag.

Der Tag steht ganz im Zeichen des Geißbocks: Die Stiftung des 1. FC Köln ist mit zahlreichen Aktionen vor Ort. Besonders beliebt ist die große FC-Tombola, bei der Fans einzigartige Sammlerstücke und Preise rund um den Effzeh gewinnen können. Für die kleinsten Fans gibt es im FC-Kidsclub Fußball-Dart, eine Torwand und das beliebte kostenlose Ponyreiten.

Sportliche Leckerbissen: Klassepferde und der Galopper des Jahres

Sportlich wird am Ostermontag 2026 direkt aus vollen Rohren geschossen. Im Mittelpunkt steht der Engel & Völkers Grand Prix Aufgalopp, ein mit 33.333 Euro dotiertes Listenrennen über 2.400 Meter. Besonders gespannt darf man auf den Saisoneinstand von Alleno sein: Der Ittlinger verfügt über enorme Klasse und wird vom Mülheimer Trainer Marcel Weiß vorbereitet. Konkurrenz bekommt er unter anderem vom Brasilianer Cold Heart, einem echten Exoten im Feld, der unter Peter Schiergen direkt auf seiner Heimbahn angreift. Auch Stall Saurens Enzian wird unter Champion-Jockey Thore Hammer-Hansen ein gewichtiges Wort um den Sieg mitreden.

Für die Kurzstrecken-Spezialisten steht der MERKUR SPIELBANKEN CUP – Weidenpescher Sprint über 1.300 Meter an. Ein weiteres Highlight ist die feierliche Krönung zum Galopper des Jahres 2025: Derbysieger Hochkönig, der mit 41,7 % der Stimmen die Herzen der Fans erobert hat, wird vor Ort geehrt. Da er all seine Vorbereitungsrennen in Köln absolvierte, ist dieser Auftritt für das Publikum ein echtes Heimspiel.

Alle Termine der Kölner Galoppsaison 2026 im Überblick

Damit Sie keinen Renntag verpassen, hier die vollständige Übersicht für das Jahr 2026:

06. April 2026 (Ostermontag): FC-RENNTAG – Grand Prix Aufgalopp

03. Mai 2026 (Sonntag): Karin Baronin von Ullmann-Schwarzgold-Rennen

25. Mai 2026 (Pfingstmontag): Benefiz-Renntag der Stiftung VEREINT!

14. Juni 2026 (Sonntag): Sparkasse KölnBonn – Union-Rennen

11. Juli 2026 (Samstag): FRÜH Sommer-Renntag

01. August 2026 (Samstag): Familien-Renntag & BBAG Auktionsrennen

11. September 2026 (Freitag): After-Work-Renntag (Start ca. 16:30 Uhr)

27. September 2026 (Sonntag): Preis von Europa

11. Oktober 2026 (Sonntag): Preis des Winterfavoriten

31. Oktober 2026 (Samstag): Saisonfinale – Silbernes Pferd

Tipps für Besucher: Tickets und Anreise

Für Familien ist der Renntag besonders attraktiv: Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt im Stehplatzbereich. Flanierkarten gibt es im Vorverkauf ab ca. 12 Euro, während überdachte Sitzplätze auf der sanierten Tribüne zwischen 20 und 35 Euro liegen. Aufgrund des hohen Andrangs empfiehlt sich die Anreise mit den KVB-Linien 12 oder 15 bis zur Haltestelle “Scheibenstraße”. Tickets für den Saisonauftakt sowie Informationen zu weiteren Veranstaltungen und den beliebten Genussmärkten auf dem Gelände finden Sie unter www.koeln-galopp.de.