Sessionseröffnung am 11.11.2026 in Köln: Alle Infos zu Sicherheit, Verkehr und Co.

Wenn am 11.11.2026 in Köln der Startschuss für die fünfte Jahreszeit fällt, gibt es für Zehntausende Jecke nur noch ein Ziel: raus auf die Straßen, schunkeln und gemeinsam den Kölner Karneval feiern. Doch wo riesige Menschenmassen zusammenkommen, steigen auch die Herausforderungen für Sicherheit, Ordnung und Gesundheit. Um die Sessionseröffnung so friedlich, sicher und unbeschwert wie möglich in den Kölner Veedeln zu gestalten, haben die Stadt Köln, Polizei, Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), Feuerwehr und Hilfsorganisationen ein massives und detailliertes Sicherheits- und Betreuungskonzept erarbeitet.

Was genau dahintersteckt, welche strengen Regeln für das Kwartier Latäng, die Kölner Altstadt sowie die Fokus-Zone in der Südstadt gelten und worauf alle Jecken bei Anreise, Jugendschutz und Glasverbot achten müssen, fassen wir hier bei CityNEWS im Überblick zusammen.

Massive Polizeipräsenz, Sicherheitslage und strenge Waffenkontrollen

Um ein friedliches und sicheres Fest am 11.11.2026 zu gewährleisten, bringt die Polizei Köln unter der Leitung von Polizeidirektor Gregor Eisenmann mehr als 1.000 Beamtinnen und Beamte in Köln und Leverkusen auf die Straße. Bereits ab den frühen Morgenstunden sind die Einsatzkräfte an allen zentralen Feier-Hotspots – darunter Kölner Altstadt, Zülpicher Viertel, die Ringe sowie im Bereich rund um den Chlodwigplatz in der Südstadt – präsent.

Aktuelle Lagebeurteilung und Schutzmaßnahmen

Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen den Einsatzkräften keine Hinweise auf angemeldete Versammlungslagen oder konkrete Sicherheitsstörungen vor. Die Polizei Köln steht dazu im permanenten Austausch mit bundes- und landesweiten Sicherheitsbehörden. In die aktuellen Einsatzvorbereitungen fließen auch die Erkenntnisse und Ereignisse aus der vergangenen Halloweennacht mit ein. Ein besonderes Augenmerk gilt zudem dem Schutz sensibler Einrichtungen: Die Synagoge in der Roonstraße wird auch in diesem Jahr mit gezielten Sicherheitsmaßnahmen geschützt.

Gezielte Taschenkontrollen und striktes Messerverbot

Neben der starken sichtbaren Präsenz setzt die Polizei auf konsequente Prävention und Kontrollen im öffentlichen Raum:

Messer- und Waffenverbot: Bei öffentlichen Veranstaltungen gilt ein absolutes Messerverbot. Messer und gefährliche Gegenstände haben im Karneval keinen Platz.

Bei öffentlichen Veranstaltungen gilt ein absolutes Messerverbot. Messer und gefährliche Gegenstände haben im Karneval keinen Platz. Keine Waffenattrappen im Kostüm: Die Polizei warnt eindringlich vor täuschend echt aussehenden Anscheinswaffen als Kostümzubehör. Diese sind rechtlich verboten, verunsichern andere Feiernde und können im Ernstfall gravierende polizeiliche Folgemaßnahmen auslösen.

Die Polizei warnt eindringlich vor täuschend echt aussehenden Anscheinswaffen als Kostümzubehör. Diese sind rechtlich verboten, verunsichern andere Feiernde und können im Ernstfall gravierende polizeiliche Folgemaßnahmen auslösen. Personen- und Taschenkontrollen: An den Zugängen zu den Feierzonen sowie im Umfeld der Hotspots führt die Polizei gezielte Kontrollen durch.

Aufgrund des enormen Andrangs weisen Stadt Köln und Polizei vorsorglich darauf hin, dass Feiernde wie Anwohnende in der gesamten Innenstadt mit spürbaren Verkehrseinschränkungen, Straßensperrungen und temporären Zugangsbeschränkungen rechnen müssen.

Strikte Glasverbotszonen am 11.11.2026 in Köln: Schutz vor Scherben und Verletzungen

Um den Schutz von Feiernden, Anwohnern und Einsatzkräften zu gewährleisten, hat die Stadt Köln für den 11.11.2026 umfassende Glasverbotszonen eingerichtet. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass Flaschen und Gläser in den Hochburgen des Straßenkarnevals schnell zu gefährlichen Stolperfallen, Wurfgeschossen oder knöcheltiefen Scherbenteppichen werden. Wer am 11.11.2026 in Köln unterwegs ist, sollte Getränke daher direkt in Plastikflaschen oder wiederverwendbare Becher umfüllen.

Kwartier Latäng & Zülpicher Viertel: Im Epizentrum rund um die Zülpicher Straße gilt ein striktes Glasverbot von 8:00 Uhr am 11. November 2026 bis 8:00 Uhr des Folgetages. Das Mitführen von Glasflaschen und Glasbehältnissen ist in diesem Zeitraum komplett untersagt. An den offiziellen Zugangskontrollen des Viertels wird konsequent kontrolliert. Getränke in Glasflaschen können an den Schleusen unkompliziert in Plastikbehälter umgefüllt werden.

Im Epizentrum rund um die Zülpicher Straße gilt ein striktes Glasverbot von 8:00 Uhr am 11. November 2026 bis 8:00 Uhr des Folgetages. Das Mitführen von Glasflaschen und Glasbehältnissen ist in diesem Zeitraum komplett untersagt. An den offiziellen Zugangskontrollen des Viertels wird konsequent kontrolliert. Getränke in Glasflaschen können an den Schleusen unkompliziert in Plastikbehälter umgefüllt werden. Kölner Altstadt: Auch rund um den Heumarkt, den Alten Markt und die angrenzenden Altstadtgassen greift am 11.11.2026 im selben Zeitfenster (8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag) ein absolutes Glasverbot.

Auch rund um den Heumarkt, den Alten Markt und die angrenzenden Altstadtgassen greift am 11.11.2026 im selben Zeitfenster (8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag) ein absolutes Glasverbot. Innerer Grüngürtel, Uniwiese & Hiroshima-Nagasaki-Park: Da diese Areale als zentrale Ausweich- und Überlaufflächen dienen, wenn das Zülpicher Viertel aus allen Nähten platzt, gilt hier ein Glasverbot von 8:00 bis 22:00 Uhr. Die AWB stellt an den Zugängen extra Großcontainer und Abfalltonnen bereit.

Da diese Areale als zentrale Ausweich- und Überlaufflächen dienen, wenn das Zülpicher Viertel aus allen Nähten platzt, gilt hier ein Glasverbot von 8:00 bis 22:00 Uhr. Die AWB stellt an den Zugängen extra Großcontainer und Abfalltonnen bereit. Südstadt: In der Feierzone rund um den Chlodwigplatz setzt die Stadtverwaltung von 8:00 bis 22:00 Uhr auf einen intensiv kommunizierten, freiwilligen Glasverzicht, der durch zusätzliche Glascontainer und mobile Entsorgungsangebote flankiert wird.

Zusätzlich sind im kontrollierten Bereich des Kwartier Latäng neben Glasflaschen auch große Musikboxen sowie sperrige Gegenstände wie Handkarren oder Klappstühle untersagt, um Rettungswege und Fluchtflächen in den engen Straßen permanent freizuhalten.

Verkehrslage in Köln: Massive Straßensperrungen und Halteverbote

Der Sessionsauftakt bringt spürbare Einschränkungen für den Individualverkehr in der Kölner Innenstadt mit sich. Wer am 11.11.2026 mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf weiträumige Blockaden und konsequente Absperrungen einstellen. Es wird dringend empfohlen, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren oder auf Park-and-Ride-Plätze (P+R) am Stadtrand auszuweichen.

Frühzeitige Sperrungen in der Kölner Altstadt

Die Kölner Altstadt wird bereits ab den frühen Morgenstunden (ca. 6:00 Uhr) komplett für den Autoverkehr abgeriegelt. Betroffen sind unter anderem die Deutzer Brücke (stadteinwärts), die Augustinerstraße und die Markmannsgasse. Diese Sperrungen dauern planmäßig bis circa 22:00 Uhr an. Fußgängerinnen und Fußgänger werden angehalten, als Verbindung ins Rechtsrheinische vor allem die Hohenzollernbrücke zu nutzen.

Das Kwartier Latäng als Hochsicherheitszone

Rund um die Zülpicher Straße treten die Straßensperrungen ebenfalls ab ca. 7:00 Uhr morgens in Kraft (wichtige Zubringer wie Teile der Roonstraße werden teilweise schon am Vorabend ab 14:00 Uhr dichtgemacht). Komplett für den regulären Fahrverkehr gesperrt sind:

Die Zülpicher Straße zwischen Universitätsstraße und Zülpicher Platz

Die Roonstraße und der Hohenstaufenring im direkten Umfeld

Die Luxemburger Straße stadtauswärts ab dem Barbarossaplatz

Zahlreiche Querverbindungen wie die Dasselstraße, Kyffhäuserstraße, Heinsbergstraße, der Rathenauplatz und der Zülpicher Wall

Konsequentes Abschleppen und Lkw-Fahrverbot

Halteverbote und Abschleppdienst: In den Sperrzonen gelten teils schon Tage im Voraus strikte Halteverbote. Die Stadt geht hier konsequent vor: Falsch abgestellte Autos oder im Weg stehende Zweiräder, die Rettungswege oder Zufahrten blockieren, werden umgehend kostenpflichtig abgeschleppt. Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Veedel erhalten von der Stadt spezielle Zugangsbänder und Passierscheine, um ihre Quartiere passieren zu können.

In den Sperrzonen gelten teils schon Tage im Voraus strikte Halteverbote. Die Stadt geht hier konsequent vor: Falsch abgestellte Autos oder im Weg stehende Zweiräder, die Rettungswege oder Zufahrten blockieren, werden umgehend kostenpflichtig abgeschleppt. Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Veedel erhalten von der Stadt spezielle Zugangsbänder und Passierscheine, um ihre Quartiere passieren zu können. Lkw-Fahrverbot: Für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen gilt am gesamten 11.11.2026 ein generelles Durchfahrtsverbot für die Kölner Innenstadt, um schwere Gefahrensituationen in den Menschenmassen auszuschließen.

KVB am 11.11.2026 in Köln: Umleitungen, Linientrennungen und Haltestellen

Der öffentliche Nahverkehr der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) passt sich den massiven Besucherströmen an und fährt grundsätzlich nach dem regulären Fahrplan eines normalen Mittwochs. Um den enormen Andrang und die gesperrten Zonen zu bewältigen, greifen jedoch am 11.11.2026 zahlreiche betriebliche Änderungen bei Stadtbahnen und Bussen:

Stadtbahn-Anpassungen im Detail

Linien 1, 7 und 9: Bei einer Überfüllung der Platzfläche am Heumarkt kann die Haltestelle “Heumarkt” situationsbedingt gesperrt und ohne Fahrgastwechsel durchfahren werden.

Bei einer Überfüllung der Platzfläche am Heumarkt kann die Haltestelle “Heumarkt” situationsbedingt gesperrt und ohne Fahrgastwechsel durchfahren werden. Linie 4: Fährt aus Schlebusch kommend nur bis zur Haltestelle “Leyendeckerstraße” und zurück; der weitere Abschnitt nach Bocklemünd wird durch die Linie 3 abgedeckt.

Fährt aus Schlebusch kommend nur bis zur Haltestelle “Leyendeckerstraße” und zurück; der weitere Abschnitt nach Bocklemünd wird durch die Linie 3 abgedeckt. Linie 5: Die Haltestelle “Rathaus” wird ab 7:00 Uhr ohne Halt passiert. Bei einer Überfüllung von Alter Markt und Heumarkt fährt die Linie 5 verkürzt nur bis “Dom/Hauptbahnhof” und zurück zum Butzweilerhof.

Die Haltestelle “Rathaus” wird ab 7:00 Uhr ohne Halt passiert. Bei einer Überfüllung von Alter Markt und Heumarkt fährt die Linie 5 verkürzt nur bis “Dom/Hauptbahnhof” und zurück zum Butzweilerhof. Linie 9: Bis 7:00 Uhr gilt der normale Linienweg. Nach der Sperrung der Zülpicher Straße verkehrt die Linie 9 nur zwischen “Königsforst” und “Neumarkt”. Zwischen “Sülz Hermeskeiler Platz” und “Universitätsstraße” richtet die KVB einen Bus-Pendelverkehr (Linie 109) ein; ab der “Universitätsstraße” geht es mit den Linien 1 und 7 weiter zum Neumarkt.

Bis 7:00 Uhr gilt der normale Linienweg. Nach der Sperrung der Zülpicher Straße verkehrt die Linie 9 nur zwischen “Königsforst” und “Neumarkt”. Zwischen “Sülz Hermeskeiler Platz” und “Universitätsstraße” richtet die KVB einen Bus-Pendelverkehr (Linie 109) ein; ab der “Universitätsstraße” geht es mit den Linien 1 und 7 weiter zum Neumarkt. Linien 12 und 15: Fahren regulär, passieren jedoch den “Zülpicher Platz” ab ca. 9:00 Uhr bis Betriebsschluss ohne Halt und Fahrgastwechsel.

Fahren regulär, passieren jedoch den “Zülpicher Platz” ab ca. 9:00 Uhr bis Betriebsschluss ohne Halt und Fahrgastwechsel. Linien 16 und 17: Ab ca. 10:00 Uhr wird der Betrieb der Linie 17 eingestellt. Die Linie 16 pendelt von Niehl kommend nur bis “Ubierring” und zurück; aus Bonn kommende Bahnen enden als Linie 17 an der “Severinstraße” und fahren von dort aus wieder zurück. Zudem werden zwischen “Reichensperger Platz” und “Ubierring” zusätzliche Bahnen der Linie 16 eingesetzt.

Busverkehr und Umleitungen

Wegen des starken Fahrgastaufkommens sind auf den Linien 106, 132, 133, 136 und 146 ganztägig Gelenkbusse im Einsatz.

Linie 106 & 132/133: Die Endhaltestelle “Heumarkt” wird zur Handwerkskammer verlegt. Die Linien 132 und 133 fahren in Richtung Meschenich/Zollstock ab dem Breslauer Platz über Goldgasse, den Rheinufertunnel, Am Leystapel und Filzengraben zur Ersatzhaltestelle.

Die Endhaltestelle “Heumarkt” wird zur Handwerkskammer verlegt. Die Linien 132 und 133 fahren in Richtung Meschenich/Zollstock ab dem Breslauer Platz über Goldgasse, den Rheinufertunnel, Am Leystapel und Filzengraben zur Ersatzhaltestelle. Linie 142: Wegen des Personenandrangs am Bahnhof Süd und auf der Luxemburger Straße werden die Busse abgeleitet. In Richtung Ubierring geht es ab “Weißhausstraße” über die Luxemburger Straße und die Hans-Carl-Nipperdey-Straße zur “Pohligstraße”; die Haltestellen “Eifelwall/Stadtarchiv” und “Bf. Süd” entfallen ersatzlos.

Wegen des Personenandrangs am Bahnhof Süd und auf der Luxemburger Straße werden die Busse abgeleitet. In Richtung Ubierring geht es ab “Weißhausstraße” über die Luxemburger Straße und die Hans-Carl-Nipperdey-Straße zur “Pohligstraße”; die Haltestellen “Eifelwall/Stadtarchiv” und “Bf. Süd” entfallen ersatzlos. Linien 136 und 146: Bei eventuellen Platzsperrungen werden die Busse ab dem Hildegardis-Krankenhaus zum Bf. West/Hans-Böckler-Platz umgeleitet.

Personal und Service: Um für Sicherheit und reibungslosen Ablauf zu sorgen, sind allein in der Leitstelle 31 Mitarbeitende im Einsatz, unterstützt von 32 Kräften im Außendienst sowie insgesamt 235 Mitarbeitenden im Bereich Fahrgastsicherheit, Service und externen Dienstleistern.

Jugendschutz im Fokus: Harte Konsequenzen und Kontrollen bei Verstößen

Ein absoluter Schwerpunkt der städtischen Maßnahmen liegt am 11.11.2026 auf dem konsequenten Jugendschutz. Gerade an Karneval geraten Minderjährige oft in den Fokus von Risiken durch exzessiven Alkoholkonsum. Hier greifen Ordnungsamt und Polizei rigoros durch. Gewerbetreibende, Kioskbesitzer und Gastronomen, die Alkohol, Tabakwaren, E-Zigaretten, Shishas oder Lachgas an Kinder und Jugendliche abgeben, müssen mit drastischen rechtlichen Schritten rechnen.

Bereits beim ersten Verstoß werden empfindliche Geldbußen fällig, die je nach Schwere zwischen 200 und 350 Euro liegen. Sollte es zu Wiederholungstaten kommen, verdoppeln sich diese Summen in der Regel. Darüber hinaus drohen weitreichende ordnungsbehördliche Maßnahmen, die im Ernstfall bis zur sofortigen Schließung des Geschäfts oder einer intensiven Prüfung der gewerblichen Zuverlässigkeit der verantwortlichen Person reichen können.

Starke Präsenz von Jugendamt und Streetwork im Kwartier Latäng

Um minderjährigen Feiernden im Hotspot Kwartier Latäng unkomplizierte Soforthilfe zu bieten und brenzlige Situationen frühzeitig zu entschärfen, stockt das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln seine Kapazitäten am 11.11.2026 massiv auf. Rund 40 zusätzliche Mitarbeiter sind im Einsatz:

Zentrale Jugend-Anlaufstelle: Direkt im Epizentrum des Geschehens im Kwartier Latäng wird eine feste Anlaufstelle eingerichtet. Sie dient von 9:00 bis 23:00 Uhr als zentraler Anlaufpunkt für jugendliche Feiernde und ist eng mit Polizei, Ordnungskräften sowie medizinischen Ersthelfern verzahnt.

Direkt im Epizentrum des Geschehens im Kwartier Latäng wird eine feste Anlaufstelle eingerichtet. Sie dient von 9:00 bis 23:00 Uhr als zentraler Anlaufpunkt für jugendliche Feiernde und ist eng mit Polizei, Ordnungskräften sowie medizinischen Ersthelfern verzahnt. Unterstützung im Notfallversorgungszentrum: Weitere Fachkräfte des Jugendamts unterstützen von 10:30 bis 23:00 Uhr das Notfallversorgungszentrum der Feuerwehr.

Weitere Fachkräfte des Jugendamts unterstützen von 10:30 bis 23:00 Uhr das Notfallversorgungszentrum der Feuerwehr. Mobile Streetwork-Teams: Von 10:00 bis 20:00 Uhr streifen mobile Streetworker durch die Altstadt, das Kwartier Latäng, über die Ringe sowie bis zum Aachener Weiher. Sie verteilen kostenlos Wasser, kleine Snacks und Taschentücher, helfen bei Orientierungslosigkeit oder persönlichen Nöten und schlagen bei Bedarf die Brücke zu den professionellen Sanitätsdiensten.

Ein dringender Appell der Stadt richtet sich dabei auch an die Eltern: Wer den Nachwuchs am 11.11.2026 in Köln feiern lässt, sollte im Vorfeld klare Absprachen treffen, auf die Gefahren von zu viel Alkohol hinweisen und unbedingt sicherstellen, dass die Jugendlichen im Notfall telefonisch erreichbar sind und abgeholt werden können.

Medizinische Infrastruktur: Unfallhilfsstellen und Notfallversorgungszentrum

Um im Notfall keine wertvolle Zeit zu verlieren, ziehen Kölner Feuerwehr und Hilfsorganisationen am 11.11.2026 ein dichtes Netz aus medizinischen Anlaufpunkten im gesamten Stadtgebiet auf:

Unfallhilfsstellen Kwartier Latäng: Rathenauplatz, Roonstraße, Dasselstraße, Hans-Meyer-Weg sowie Luxemburger Straße / Ecke Bachemer Straße.

Rathenauplatz, Roonstraße, Dasselstraße, Hans-Meyer-Weg sowie Luxemburger Straße / Ecke Bachemer Straße. Unfallhilfsstellen Kölner Altstadt: Entlang der Frankenwerft am Rheinufer und am Leystapel (unterhalb der Deutzer Brücke) stehen feste Unfallhilfsstellen bereit, auf die entsprechende Schilder hinweisen.

Entlang der Frankenwerft am Rheinufer und am Leystapel (unterhalb der Deutzer Brücke) stehen feste Unfallhilfsstellen bereit, auf die entsprechende Schilder hinweisen. Unfallhilfsstellen Kölner Südstadt: Chlodwigplatz und Severinskirchplatz.

Chlodwigplatz und Severinskirchplatz. Notfallversorgungszentrum (NVZ): Um die klassischen Kliniken und Krankenhäuser in der Kölner Innenstadt vor einer Überlastung zu bewahren, betreibt die Feuerwehr im Berufskolleg Humboldtstraße erneut ein zentrales Notfallversorgungszentrum. Hier werden Patientinnen und Patienten, die vor allem temporär medizinische Betreuung oder etwas Ruhe brauchen, von Ärzten und Notfallsanitätern versorgt. Parallel dazu wird die Vorhaltung von Rettungsdienstfahrzeugen erhöht und eine temporäre Wache direkt im Innenstadtbereich in Betrieb genommen.

Ausweitung auf die Kölner Südstadt

Neben den traditionellen Hochburgen wie dem Kwartier Latäng und der Altstadt rückt verstärkt auch die Kölner Südstadt – insbesondere das Gebiet zwischen Chlodwigplatz, Severinstorburg und Ubierring – in den Fokus der Einsatzkräfte. Da sich das Feiergeschehen in den vergangenen Jahren am 11.11. teilweise dorthin verlagert hat, reagiert die Stadt Köln mit einer spürbar erhöhten Präsenz von Ordnungskräften, zusätzlichen mobilen Toilettenanlagen sowie Eventtonnen der AWB gegen den Müll.

Mit diesem ineinandergreifenden System aus strikter Glaskontrolle, präventiver Jugendarbeit, starker Polizeipräsenz, abgestimmten KVB-Umleitungen und einer flächendeckenden medizinischen Versorgung bereitet sich Köln optimal auf den 11.11.2026 vor – damit alle Jecken aus nah und fern ausgelassen, aber vor allem sicher in die neue Karnevalssession starten können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sessionseröffnung am 11.11.2026

Wo gilt am 11.11.2026 ein striktes Glasverbot?

Ein absolutes Glasverbot gilt im Kwartier Latäng / Zülpicher Viertel sowie in der Kölner Altstadt jeweils von 8:00 Uhr am 11. November 2026 bis 8:00 Uhr des Folgetages. Im Inneren Grüngürtel, auf der Uniwiese und im Hiroshima-Nagasaki-Park gilt das Verbot von 8:00 bis 22:00 Uhr. In der Südstadt wird ein freiwilliger Glasverzicht kommuniziert.

Was muss ich beim Jugendschutz und Alkoholkonsum beachten?

Gewerbetreibende und Kioske dürfen keinen Alkohol, Tabak oder E-Zigaretten an Minderjährige abgeben. Bei Verstößen drohen Bußgelder zwischen 200 und 350 Euro sowie im Ernstfall die Geschäftsschließung. Zudem sind Jugendamt und mobile Streetworker im Einsatz, um jugendlichen Feiernden bei Bedarf Soforthilfe zu leisten.

Sind Waffen und Messer am 11.11.2026 erlaubt?

Nein. Bei öffentlichen Veranstaltungen gilt ein striktes Messerverbot. Auch das Tragen von täuschend echt aussehenden Anscheinswaffen als Teil des Kostüms ist verboten, da es andere Feiernde verunsichert und polizeiliche Einsätze auslösen kann.

Wie komme ich am besten durch die Sperrzonen in der Kölner Innenstadt?

Aufgrund von massiven Straßensperrungen (u.a. in der Altstadt ab ca. 6:00 Uhr und im Kwartier Latäng ab ca. 7:00 Uhr) wird empfohlen, den Innenstadtbereich mit dem Auto komplett zu umfahren. Die KVB fährt nach regulärem Fahrplan, passt jedoch Linienwege an und leitet Bahnen oder Busse an Hotspots um. Fußgänger können für den Weg ins Rechtsrheinische vor allem die Hohenzollernbrücke nutzen.