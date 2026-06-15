Koelnmesse übernimmt Design Post Köln: Strukturwandel in Deutz ab 2027

Großer Umbruch in der Kölner Interior- und Designszene: Die geschichtsträchtige Design Post in Köln-Deutz stellt sich strukturell komplett neu auf. Zum 31. Dezember 2026 läuft das bisherige, dauerhafte Showroom-Konzept nach über zwei Jahrzehnten aus. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt die Koelnmesse das Zepter und integriert die denkmalgeschützte Location fest in ihr hauseigenes Veranstaltungs- und Portfolio-Netzwerk.

Frischer Wind im denkmalgeschützten Industrie-Denkmal

Seit mehr als 20 Jahren gilt die Design Post Köln als feste Institution und internationaler Knotenpunkt für Möbeldesign, Markenpräsentation und kreativen Austausch. Wer in der Einrichtungsbranche Rang und Namen hat, nutzte die spektakulären Hallen unweit des Deutzer Bahnhofs als prestigeträchtiges Schaufenster. Doch die veränderten Rahmenbedingungen in der Möbelwelt und neue Anforderungen an moderne Eventformate machen ein Umdenken notwendig.

Eigentümer und Gründer Wim van Ast blickt mit Stolz auf das Erreichte zurück: “Wir danken allen Mietern, Partnern und Wegbegleitern für ihre langjährige Treue und ihr großartiges Engagement.” Dieses über Jahre gewachsene Fundament soll nun unter dem Dach der Koelnmesse weiterentwickelt werden.

Neue Eventlocation für Wirtschaft, Kultur und die Kölner Bürger

Mit einer Innenfläche von mehr als 3.000 Quadratmetern und einem großzügigen Außenbereich bietet das Areal ideale Voraussetzungen für ganz unterschiedliche Konzepte. Unter der Regie der Koelnmesse wird die geschichtsträchtige Halle zu einer hochflexiblen Eventlocation umgewandelt. Neben Fachausstellungen und exklusiven Branchen-Events soll die Location explizit auch für gesellschaftliche Veranstaltungen, Pop-up-Ausstellungen und sogar kleinere Verbrauchermessen genutzt werden. Besonders erfreulich für die lokale Kulturszene: Die Türen stehen künftig sowohl Unternehmen als auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt offen.

“Wir freuen uns, die Design Post in unser Portfolio aufzunehmen und damit einen weiteren, für Messe- und Kongressgäste sowie Gastveranstalter hervorragend erreichbaren Veranstaltungsort anbieten zu können”, erklärt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Die Design Post reiht sich damit nahtlos in die Riege namhafter Kölner Locations wie den Rheinterrassen, dem Tanzbrunnen, dem Gürzenich, der Flora oder dem neuen Kongresszentrum Confex ein. Sie bietet den Kunden der Messegesellschaft eine weitere charmante Möglichkeit, in einem ganz besonderen architektonischen Ambiente zusammenzukommen.

Flexibilität statt Dauerausstellung: Fokus auf Interior und Design bleibt

Auch wenn die Zeit der permanenten Showrooms ab 2027 vorbei ist – die DNA des Standorts soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Die Verantwortlichen betonen, dass das Thema Interior Design weiterhin eine zentrale Rolle in Deutz spielen wird.

Messe-Geschäftsführer Oliver Frese (Chief Operating Officer) ergänzt dazu: “Gleichzeitig ist uns wichtig zu betonen, dass die Design Post auch künftig ein Ort für Interior-Design-Formate sowie für design- und kunstaffine Veranstaltungen bleiben wird. Auch der Möbel- und Einrichtungsbranche steht die Location weiterhin zur Verfügung – allerdings nicht mehr im Rahmen eines dauerhaften Showroom-Konzepts, sondern flexibel für Veranstaltungen, Ausstellungen und neue Formate.”

Koelncongress übernimmt die Vermarktung der Design Post Köln

Der strategische Schritt kommt nicht von ungefähr: Bereits in der Vergangenheit gab es eine enge und erfolgreiche Kooperation zwischen beiden Partnern. So wurde die Design Post regelmäßig für Abendveranstaltungen und messebegleitende Events genutzt. Diese bewährte Zusammenarbeit wird ab Januar 2027 vollständig institutionalisiert.

Für den reibungslosen Betrieb und die professionelle Vermarktung der Flächen zeichnet künftig die Koelncongress GmbH verantwortlich. Die Design Post soll dabei sowohl externen Eventorganisatoren als auch für exklusive Rahmenprogramme und neue Eigenformate der Koelnmesse als perfekte Ergänzung zu den klassischen Messehallen dienen. Ein spannendes neues Kapitel für den Medien- und Wirtschaftsstandort Köln-Deutz deutet sich an.