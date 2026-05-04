Pariser Chic im Gereonsviertel: Große Eröffnung vom Maria Galland Store Köln

Die Domstadt Köln hat einen neuen Hotspot für exklusive Hautpflege gewonnen, der den Glamour der französischen Hauptstadt direkt an den Rhein bringt. Am 28. April 2026 öffnete die renommierte Maison de Beauté ihre Pforten in der Gereonstraße 54 und feierte dies mit einem exklusiven Eröffnungsabend, der ganz im Zeichen von Luxus und individuellem Wohlbefinden stand. Das Pariser Kult-Beautylabel Maria Galland Paris lud zu diesem Anlass einen limitierten Kreis von Gästen ein, um den neuen Maria Galland Store im Herzen des beliebten Veedels gebührend einzuweihen.

Die Marke, die bereits im Jahr 1962 von der visionären Pionierin Maria Galland gegründet wurde, verfolgt seit jeher einen wissenschaftlich fundierten und zugleich hochgradig personalisierten Ansatz in der Hautpflege. Mit der Eröffnung in Köln unterstreicht das Unternehmen seinen wachsenden Erfolg im deutschsprachigen Raum und bietet den Kölnerinnen und Kölnern nun einen direkten Zugang zu seinem berühmten Pariser Savoir-faire.

Ein Abend für alle Sinne im neuen Maria Galland Store

Der Eröffnungsabend wurde für die geladenen Gäste zu einem mehrdimensionalen Erlebnis, das weit über eine klassische Shop-Eröffnung hinausging. Unter dem Dresscode “Chic” verwandelte sich der Maria Galland Store in eine Bühne für Schönheit und Lifestyle. Ein besonderes Highlight war die interaktive Experience-Journey, bei der die Besucher Station für Station ihr persönliches Hautpflegeritual entschlüsseln konnten.

Dabei stand der sogenannte Beauty Code im Mittelpunkt – ein System, das auf der Überzeugung der Gründerin basiert, dass jedes Gesicht ein einzigartiges Mosaik an Bedürfnissen darstellt. Neben der fachlichen Beratung sorgte ein professioneller Fotograf an einer Hohlkehle für echte Magazin-Cover-Momente, während der Abend bei einem stilvollen Apéro und Pariser Flair entspannt ausklang. Ein glücklicher Gast durfte sich zudem über den Hauptgewinn der Verlosung freuen: eine exklusive Reise für zwei Personen nach Paris inklusive Flug und Hotel.

Ganzheitliche Hautpflege und individuelle Beratung

Hinter dem Namen Maria Galland Paris verbirgt sich ein ganzheitlicher Ansatz, der Dermatologie, Chemie, Anatomie und Ernährungswissenschaft mit emotionalem Wohlbefinden verknüpft. Das unverwechselbare Markenzeichen sind die nummerierten Produkte, die ein maßgeschneidertes Pflegeritual für jeden Hauttyp ermöglichen. Im neuen Maria Galland Store in der Gereonstraße werden diese hochwertigen Treatments und Produkte ausschließlich von zertifizierten Beautyspezialistinnen empfohlen und angewendet.

Wer die exklusive Welt der Pariser Maison selbst erleben möchte, kann dies ab sofort zu den regulären Öffnungszeiten tun. Der Maria Galland Store in Köln empfängt seine Kunden jeweils von Mittwoch bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Gereonstraße 54, 50670 Köln und bietet damit eine neue Anlaufstelle für alle, die Wert auf eine wissenschaftlich fundierte und individuelle Pflege legen.