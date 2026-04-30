Facharzttermin in Köln – warum die Wartezeiten steigen und was Patienten tun können

Wer in Köln einen Termin beim Dermatologen, Orthopäden oder Augenarzt braucht, kennt das Problem. Drei Wochen Wartezeit? Eher optimistisch. Sechs Wochen? Durchaus realistisch. Bei manchen Fachrichtungen sind es sogar mehrere Monate. Die Domstadt wächst, mittlerweile leben hier über 1,1 Millionen Menschen. Die Zahl der niedergelassenen Fachärzte hält mit diesem Tempo aber nicht mit.

Das Thema betrifft fast jeden. Egal ob Berufseinsteiger, Familie mit Kindern oder Rentner – der Weg zum Facharzt führt in Köln oft über lange Wartelisten, überfüllte Wartezimmer und ein Telefon, das besetzt klingt. Dieser Ratgeber zeigt, woran das liegt und welche Möglichkeiten es gibt, trotzdem zeitnah an einen Termin zu kommen.

Warum die Lage in Köln besonders angespannt ist

Köln ist die bevölkerungsreichste Stadt in Nordrhein-Westfalen. Das allein erklärt schon einen Teil des Problems, denn mehr Einwohner bedeuten mehr Patienten bei einer Facharztdichte, die nicht im gleichen Maß gestiegen ist. Hinzu kommt eine strukturelle Schieflage. Jüngere Ärztinnen und Ärzte zieht es zwar in die Stadt, aber viele arbeiten bevorzugt in Teilzeit oder an Kliniken statt in der eigenen Praxis. Die Folge: Auf dem Papier gibt es genug Arztsitze, in der Realität fehlen Sprechstunden.

Bundesweit lag die durchschnittliche Wartezeit auf einen Facharzttermin für gesetzlich Versicherte laut einer Befragung aus dem Jahr 2024 bei rund 42 Tagen. Aktuelle Erhebungen deuten darauf hin, dass dieser Wert inzwischen noch weiter gestiegen sein könnte. In Köln berichten viele Patienten von deutlich längeren Wartezeiten, besonders in Fachrichtungen wie Dermatologie, Neurologie und Psychotherapie.

Ein weiterer Faktor ist die sogenannte Zwei-Klassen-Medizin – ein Begriff, den viele nicht gerne hören, der aber schwer zu ignorieren ist. Privatversicherte bekommen in vielen Praxen schneller einen Termin, weil die Vergütung pro Behandlung höher ausfällt. Das bedeutet nicht, dass gesetzlich Versicherte schlechter behandelt werden. Aber der Zugang ist ungleich verteilt und das spüren Kassenpatienten in einer Großstadt wie Köln besonders deutlich.

Welche Wege es gibt, schneller an einen Termin zu kommen

Die gute Nachricht: Es gibt mehr Optionen als die meisten denken. Einige davon sind wenig bekannt, obwohl sie seit Jahren existieren.

Die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt Facharzttermine für gesetzlich Versicherte. Für bestimmte Fachrichtungen wie Augenheilkunde, Gynäkologie und Kinder- und Jugendmedizin funktioniert das sogar ohne Überweisung. Bei anderen Fachärzten braucht man einen sogenannten Vermittlungscode vom Hausarzt. Viele Kölner wissen gar nicht, dass dieser Service existiert – dabei ist er kostenlos und die Wartezeit soll laut gesetzlicher Vorgabe vier Wochen nicht überschreiten.

Offene Sprechstunden sind eine weitere Möglichkeit. Bestimmte Facharztpraxen – darunter Augenärzte, Orthopäden und Psychiater – sind verpflichtet, mindestens fünf Stunden pro Woche ohne vorherige Terminvereinbarung anzubieten. Das erfordert zwar Geduld im Wartezimmer, aber man kommt am selben Tag dran. Die genauen Zeiten veröffentlichen manche Praxen auf ihrer Website, bei anderen muss man nachfragen.

Und dann ist da noch die Frage, die sich viele spätestens nach dem dritten erfolglosen Anruf beim Hautarzt stellen: Wäre es sinnvoll, in die private Krankenversicherung zu wechseln? Für Selbstständige, Freiberufler und Angestellte oberhalb der Versicherungspflichtgrenze steht diese Option grundsätzlich offen. Die kürzeren Wartezeiten sind dabei nur ein Aspekt. Genauso wichtig ist die Frage, welcher Tarif tatsächlich gute Leistungen bietet, denn auch in der PKV gibt es große Unterschiede. Unabhängige Tarifanalysen – etwa zur HanseMerkur PKV – zeigen, dass selbst bei bekannten Anbietern Leistungslücken auftreten können, die auf den ersten Blick nicht auffallen.

Was die Politik plant – und was das für Köln bedeutet

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat Anfang 2026 angekündigt, ein sogenanntes Primärarztsystem einzuführen. Die Idee dahinter: Der Hausarzt wird zur zentralen Anlaufstelle und steuert, ob und wann ein Facharztbesuch nötig ist. Dadurch sollen unnötige Facharztbesuche reduziert und die verbleibenden Kapazitäten besser verteilt werden. Mit einem ersten Gesetzentwurf rechnet das Ministerium bis zum Sommer, echte Auswirkungen erwartet man aber frühestens 2028.

Für Kölner Patienten ändert sich also kurzfristig wenig. Die strukturellen Probleme – Bevölkerungswachstum, Teilzeittrend bei jüngeren Ärzten, ungleiche Vergütung zwischen GKV und PKV – lassen sich nicht durch ein einzelnes Gesetz lösen. Was bleibt, ist der praktische Umgang mit der Situation.

Fünf Tipps für den nächsten Facharzttermin in Köln

Am Ende zählt, was im Alltag hilft. Hier die wichtigsten Ansätze zusammengefasst:

Erstens lohnt es sich, die 116117 auszuprobieren – telefonisch oder online. Gerade bei dringenden Überweisungen kann der Hausarzt einen Vermittlungscode ausstellen, der die Wartezeit deutlich verkürzt. Zweitens sind offene Sprechstunden eine unterschätzte Option. Wer zeitlich flexibel ist und morgens oder am Nachmittag ein bis zwei Stunden mitbringt, kann in vielen Fällen noch am selben Tag behandelt werden. Drittens hilft es, den Radius zu erweitern. Praxen in Kölner Stadtteilen wie Porz, Chorweiler oder Rodenkirchen haben manchmal deutlich kürzere Wartezeiten als solche in der Innenstadt oder im Belgischen Viertel. Viertens schadet ein Blick auf die eigene Versicherungssituation nicht. Ob GKV oder PKV – wer seine Optionen kennt, kann besser planen. Das gilt besonders für Selbstständige und Freiberufler, die ohnehin regelmäßig prüfen sollten, ob ihr Versicherungsschutz zur aktuellen Lebenssituation passt. Fünftens: Vorsorge wahrnehmen. Viele Fachärzte vergeben Termine für Vorsorgeuntersuchungen schneller als für akute Beschwerden. Wer regelmäßig zur Kontrolle geht, hat im Ernstfall bereits einen Arzt, der die Krankengeschichte kennt und kurzfristig einen Termin einrichten kann.

Wie sich die Gesundheitsversorgung in Köln weiterentwickelt

Die Wartezeiten werden nicht über Nacht verschwinden. Köln wächst weiter, die medizinische Infrastruktur passt sich langsamer an als die Einwohnerzahl. Gleichzeitig tut sich etwas: Digitale Lösungen erleichtern die Terminvergabe, die Politik arbeitet an Strukturreformen und immer mehr Praxen bieten flexible Sprechstundenmodelle an.

Wer sich als Patient aktiv informiert – über verfügbare Vermittlungswege, den eigenen Versicherungsstatus und die Möglichkeiten in verschiedenen Stadtteilen – hat gute Chancen, trotz der angespannten Lage zeitnah versorgt zu werden. Die Gesundheitsversorgung in Köln ist nicht schlecht. Sie erfordert nur mehr Eigeninitiative als noch vor ein paar Jahren.