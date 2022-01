Bei einer routinemäßigen Überprüfung der mobilen Impfangebote gegen das Coronavirus in Köln, die im Auftrag der Stadt Köln von verschiedenen Dienstleistern erbracht werden, hat die Berufsfeuerwehr am Donnerstag, 6. Januar 2022, festgestellt, dass zwei Dienstleister vom 26. Dezember 2021 bis 5. Januar 2022 in bis zu 2.000 Fällen Impfstoff verabreicht haben, der, nachdem er am 26. Dezember 2021 abgelaufen war, bis zum 5. Januar 2022 weiter verimpft wurde.

Bei folgenden Impfaktionen wurde der abgelaufene Corona-Impfstoff verabreicht:

27. Dezember 2021 auf dem Pariser Patz in Chorweiler und in der Dreikönigenstraße im Severinsviertel

auf dem Pariser Patz in Chorweiler und in der Dreikönigenstraße im Severinsviertel 28. Dezember 2021 in der Melchiorstraße im Agnesviertel und auf dem Mathiaskirchplatz in Bayenthal

in der Melchiorstraße im Agnesviertel und auf dem Mathiaskirchplatz in Bayenthal 29. Dezember 2021 auf der St. Tönnis-Straße in Worringen und auf der Aachener Straße in Lindenthal

auf der St. Tönnis-Straße in Worringen und auf der Aachener Straße in Lindenthal 30. Dezember 2021 im Kuckucksweg in Ehrenfeld und auf der Goethestraße in Weiden

im Kuckucksweg in Ehrenfeld und auf der Goethestraße in Weiden 2. Januar 2022 in der Montessoristraße in Pesch und im Airbus Zero G am Flughafen Köln/Bonn

in der Montessoristraße in Pesch und im Airbus Zero G am Flughafen Köln/Bonn 3. Januar 2022 in der Kalker Hauptstraße in Kalk und am Pariser Platz in Chorweiler

in der Kalker Hauptstraße in Kalk und am Pariser Platz in Chorweiler 4. Januar 2022 auf dem Neusser Wall in der Innenstadt und am RheinEnergieStadion

auf dem Neusser Wall in der Innenstadt und am RheinEnergieStadion 5. Januar 2022 auf dem Neusser Platz im Agnesviertel und in der Brühler Straße in Rodenkirchen

auf dem Neusser Platz im Agnesviertel und in der Brühler Straße in Rodenkirchen 6. Januar 2022 auf der Aachener Straße in Lindenthal und am RheinEnergieStadion

Wie kam es zu den Vorfällen in Köln?

Dabei wurde ausschließlich eine Charge des Impfstoffes Moderna verimpft. Mitarbeiter der Dienstleister ist bei Einlagerung des Impfstoffs entgangen, dass im Übergabeprotokoll stand, dass der Impfstoff am 26. Dezember 2021 ablaufen wird, da er zur Verimpfung aufgetaut worden war. Das auf den Impfampullen aufgedruckte Haltbarkeitsdatum der Charge lag im Juni 2022, gilt aber nur für den gefrorenen Zustand des Impfstoffs.

Dr. Volker Ruster, stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr, beschreibt den Prozess: “Die Dienstleister holen den Impfstoff für die mobilen Impfungen zweimal wöchentlich im Gesundheitsamt oder im Impfzentrum in der LANXESS arena ab. Dort wird der Impfstoff mit einem Übergabeprotokoll übergeben, auf dem unter anderem die Chargennummer und das Ablaufdatum dokumentiert sind. Der Impfstoff wird dann vor Ort unter ärztlicher Aufsicht rekonstituiert und verimpft.”

Im Dezember 2021 wurde auch bei den mobilen Impfungen wegen der gesunkenen Nachfrage weniger Impfstoff verabreicht als früher, weshalb die Impfstoffe nicht mehr vollständig – so wie zuvor – verimpft wurden und daher eingelagert werden mussten. Dies hatte zur Folge, dass eingelagerter Impfstoff noch über das Ablaufdatum hinaus vorhanden war. Es gab dazu zwar einen expliziten Kontrollhinweis, der aber nicht bei allen Dienstleistern umgesetzt wurde.

Stadt Köln geht von keiner gesundheitsschädlichen Gefahr aus

Nach Bekanntwerden hat die Berufsfeuerwehr Köln sofort veranlasst, dass die Dienstleister gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr noch einmal alle Prozesse qualitätssichernd überprüfen. Die für den 7. Januar 2022 terminierten Erwachsenen-Impfungen in den Stadtteilen wurden daher abgesagt. Die stattfindenden Kinder-Zweit-Impfungen werden unter Aufsicht der Feuerwehr mit anderen Dienstleistern durchgeführt. Die Impfungen werden in Gänze erst dann wieder aufgenommen, wenn der Sachverhalt vollständig geklärt, die bestehenden Prozesse überprüft und gegebenenfalls weitere Kontrollmechanismus etabliert wurden. Die noch vorhandenen aufgetauten Impfstoffe wurden vollständig verworfen.

Das Kölner Gesundheitsamt hat sich mit Bekanntwerden des Vorfalls parallel dazu an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Kölns Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Nießen unterstreicht: “Wir schließen eine gesundheitsschädliche Wirkung durch den verabreichten Impfstoff aus. Was die Wirksamkeit angeht, lassen Erfahrungen aus vergleichbaren Fällen den Schluss zu, dass auch nach Verabreichung eines wenige Tage zu lang aufgetauten Impfstoffs ein unverminderter Impfschutz besteht. Sollte das Paul-Ehrlich-Institut diese Auffassung nicht bestätigen, werden wir alle Betroffenen individuell kontaktieren und ihnen anbieten, im Gesundheitsamt ihren Impftiter, also die Menge der Antikörper, bestimmen und sich, falls das notwendig sein sollte, erneut impfen zu lassen.”