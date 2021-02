Kostenloser Livestream aus der LANXESS arena Köln an Weiberfastnacht

Die Domstadt ohne Fastelovend ist für jecke Kölner nur schwer vorstellbar. Doch durch die aktuelle Corona-Lage in Köln in diesem Jahr ist dies bittere Realität. Keine Veranstaltungen, keine Konzerte, keine Umzüge und wenn doch, dann “nur” online per Video oder Livestream. Die Stadt Köln hat dazu erst kürzlich die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus deutlich verschärft. Ein umfangreiches Alkoholverbot, Treffen mit anderen Personen – auch im privaten Bereich – sind stark eingeschränkt und von ausgelassenen Feiern ist gar nicht zu denken.

Was zwar für Frust bei Karneval-Fans sorgt, aber sonst eher wenig Auswirkungen hat, geht bei denen, die vom Fastelovend leben, an die Existenz. Denn durch die Ausfälle von Sitzungen, Bällen und Partys sind Bühnenarbeiter, Roadies, Fahrer, Künstler, Tanzgruppen und Spielmannszüge arbeitslos. Und geraten damit vielfach in finanzielle Not.

“Die Boston Consulting Group hat in unserem Auftrag in einer Prognose festgestellt, dass von den üblicherweise rund 600 Millionen Umsatz im Kölner Karneval bei einem kompletten Lockdown etwa 98 Prozent wegfallen werden”, erklärt Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. “Hinter diesen dramatischen Zahlen verbergen sich jede Menge Einzelschicksale, denn von den Kneipen bis zur Hotellerie, vom Taxifahrer bis zum Bühnenarbeiter sind unzählige Menschen betroffen.”

Große Spendenaktion mit Livestream

Hier möchte die Initiative “Nur zesamme sin mer Fastelovend – Mer looße üch nit allein” – ganz nach dem diesjährigen Sessionsmotto – ein wenig Abhilfe schaffen. Das Festkomitee Kölner Karneval hat sich mit über 40 Bands und Rednern sowie verschiedenen Partnern aus der Szene zusammengetan. Der Zweck ist, möglichst viele Spenden zu sammeln. So soll wenigstens den besonders Betroffenen geholfen werden. Um sicherzustellen, dass die Spendengelder auch dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, wurde ein Beirat gegründet. So soll eine faire und transparente Verteilung sichergestellt werden.

Besonderer Höhepunkt der Aktion wird eine Art Spendenmarathon aus der Kölner LANXESS arena an Weiberfastnacht (Donnerstag, 11.02.2021) sein. Während der Veranstaltung werden Künstler und Bands auftreten und so die Initiative unterstützen. Natürlich alles coronakonform. Fans können das Event zu Hause kostenlos im Livestream verfolgen. Die Moderation übernehmen Guido Cantz und Mirja Boes. Während des Livestreams können die Zuschauer kleine Beträge spenden. Dazu wird immer wieder auf die entsprechende Charity-SMS-Nummer hingewiesen. Aber natürlich kann auch bereits ab sofort gespendet werden.

Cat Ballou und Kölner Prominente im Video

Die Künstler, die an Weiberfastnacht in der LANXESS arena auftreten sowie viele andere Mitstreiter werben zudem in einem Video für die Aktion. Zugleich soll der Clip Mut machen. Zu Cat Ballous “Du bes nit allein” wenden sich bekannte Prominente, Künstler sowie Präsidenten von Karnevalsgesellschaften an die Zuschauer.

Oliver Niesen, Frontmann von Cat Ballou ist ein Unterstützer der ersten Stunde: “Es ist schon eine seltsame Zeit, das bekommen wir in der Band jeden Tag sehr stark mit – auch wenn es andere härter getroffen hat als uns. Jede Form von Solidarität ist im Moment wertvoll. Wir müssen alle auch mal nach rechts und links gucken, da gibt es viele, denen es schlechter geht als uns. Darum engagieren wir uns für die Aktion.”

Auch Henning Krautmacher, Frontmann der Höhner unterstützt die Initiative: “Im Moment ist noch gar nicht abzusehen, was nach der Pandemie überhaupt noch vom Fastelovend übrigbleibt. Und das meine ich durchaus wörtlich, denn manche Leute aus dem Karnevalsbetrieb müssen jetzt was völlig anderes machen, um ihre Familien zu ernähren. Nicht erst seit dem aktuellen Sessionsmotto wird Zusammenhalt in der Domstadt ganz, ganz großgeschrieben, und deswegen hoffe ich, dass viele Menschen bei der Aktion mithelfen werden.”

Schirmherren leisten Unterstützung

Als Schirmherren fungieren prominente Köpfe, die der Rheinmetropole und dem Fastelovend besonders verbunden sind. Gemeinsam mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker engagieren sich so u.a. Bettina Böttinger, Wolfgang Bosbach, Guido Cantz und Christoph Kuckelkorn für die Aktion. Henriette Reker dazu: “So sind wir Kölner: Wenn es ernst wird, sind wir füreinander da. Und leider ist der Karneval in diesem Jahr ziemlich ernst – die Säle und Hallen bleiben leer. Vielen von denen, die sonst dafür sorgen, dass auf der Bühne gelacht und getanzt wird, steht das Wasser bis zum Hals. Daher freue ich mich, dass die Szene aktiv wird und Geld für diejenigen sammelt, die dringend Hilfe benötigen.”

Und es sind bereits große Erfolge vor dem Livestream an Weiberfastnacht zu verzeichnen. “Wir konnten zusammen mit unseren Partnern bereits fast eine Viertelmillion Euro an Spenden für die Menschen sammeln, die in normalen Sessionen ‚Hinger der Britz’ den Karneval auf Laufen halten. Vom Bühnentechniker bis zum Fahrer, vom Roadie bis zur Tanzgruppe”, freut sich Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. “Das zeigt mir, wie sehr die Menschen in Köln ihren Karneval vermissen und wie sehr sie verstanden haben, dass wir etwas tun müssen, damit auch im nächsten Jahr noch alle Bands und Redner und vor allem deren Mitarbeiter und Helfer noch an Bord sind.” Der Spendenstand am 9. Februar 2021 beträgt über 361.000 Euro. Zum Livestream wird dieser mit Sicherheit noch einmal steigen.

Kostenloser Livestream an Weiberfastnacht

An Weiberfastnacht (Donnerstag, 11.02.2021) wird es von 10:30 bis 17:00 Uhr einen kostenlosen Livestream aus der LANXESS arena geben, bei dem die Stars der kölschen Karnevalsmusiker von Bläck Fööss und Höhnern über Cat Ballou und Klüngelköpp bis zu Miljö und Mo-Torres auftreten werden. Ebenfalls mit dabei: Redebeiträge von Bernd Stelter, Martin Schopps oder Ingrid Kühne. Der Livestream unter www.nitallein.de ist für alle kostenlos, bietet aber die perfekte Gelegenheit zum Spenden. So können sich die Kölner an Weiberfastnacht jede Menge jeckes Jeföhl kostenlos ins Wohnzimmer oder ins Home-Office holen und gleichzeitig etwas für Härtefälle aus der vom Ausfall vieler Veranstaltungen betroffenen Karnevalsszene tun.

Das geht ebenfalls über die Website oder man kann per Charity-SMS an die 44844 mit “Karneval5” oder “Karneval10” fünf oder zehn Euro von der Mobilfunkrechnung abbuchen lassen, die dann vor allem Bühnenarbeitern, Roadies und Fahrern, aber auch einzelnen Karnevalskünstlern, Tanzgruppen und Spielmannszügen zu Gute kommen sollen.

Diese Künstler sind beim Livestream dabei

Feste Zusagen von Künstlern für den Spendenmarathon an Weiberfastnacht gibt es bereits zahlreiche. Mit beim Livestream dabei sind u.a. folgende Musiker und Bands:

Bläck Fööss

Cat Ballou

Druckluft

Eldorado

Funky Marys

Höhner

Kempes Feinest

Klüngelköpp

Lupo

Marita Köllner

Michael Kuhl

Miljö

Mo-Torres

Philipp Godart

Pläsier

Rabaue

Räuber

Rockemarieche

Stadtrand

Stefan Knittler

Torben Klein

Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf Redebeiträge und Interviews freuen, u.a. mit: