Kitchen Impossible: Tim Mälzer muss zum Kochduell nach Köln-Mülheim

Bei Kitchen Impossible auf VOX stellen sich am Sonntag, 21.02.2021, ab 20:15 Uhr Tim Mälzer und sein Herausforderer, 2-Sterne-Koch Daniel Gottschlich vom Restaurant Ox & Klee in Köln, gegenseitig nahezu unlösbare Koch-Aufgaben. Jeder der beiden muss an zwei Orten die Spezialität eines ansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen möglichst perfekt nachkochen. Dafür erhalten die Duellanten nur eine schwarze Kochbox mit einem (oder mehreren) Gerichten. Die Speisen dürfen von Kochprofis verköstigt werden und müssen anschließend “einfach” nur nachgekocht werden. Eine Jury aus Stammgästen bewertet das Ergebnis und vergibt Punkte, wie nah das nachgekochte Essen ans Original herankommt. Klingt simpel – ist es aber nicht!

Denn eine Zutatenliste oder gar das Rezept selbst haben die Spitzenköche dafür nicht. Lediglich durch Schmecken und Riechen sowie mit einer gehörigen Portion an Bachgefühl und Fachwissen kommen sie dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur. Und die Folge am Sonntag, 21.02.2021, führt wieder einmal auch in die Domstadt am Rhein …

Die Auftaktfolge der Staffel am 14.02.2021 konnte mit 10,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer starke Marktanteile erzielen. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für den Wettkampf der Köche bei VOX sehr gut. 13,3 Prozent schalteten bei der Premiere der sechsten Staffel von Kitchen Impossible ein und sahen wie Tim Mälzer sich gegen Herausforderer Lucki Meurer knapp geschlagen geben musste. Nun geht es für Mälzer in die Rheinmetropole und er muss u.a. auf der Keupstraße in Köln-Mülheim beweisen, wieviel er von der türkischen Küche versteht. Wie das Duell gegen Sternekoch Daniel Gottschlich ausgeht, können die Zuschauer am Sonntag, 21.02.2021, ab 20:15 Uhr bei VOX sehen. CityNEWS gibt hier bereits einen Ausblick auf die Folge.

Tim Mälzer auf der Keupstraße in Köln-Mülheim

Auf der legendären Keupstraße im Kölner Stadtteil Mülheim pulsiert das Herz der türkischen Community in Köln. Von einem der Restaurantbesitzer höchstpersönlich wird Tim Mälzer über die Keupstraße in Köln begleitet und taucht dabei in das bunte Treiben ein. Schnell wird Mälzer klar, dass ihn in der Box mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine türkische Spezialität erwarten wird. Was er aber noch nicht weiß ist, dass es sich um das Lieblingsgericht seines Kontrahenten Daniel Gottschlich handelt. Daniel Gottschlich ist sich sicher, dass er den Geschmack des Originalgerichts vom Büyük Harran Doy Doy niemals treffen.

Daniel Gottschlich bei Heinz Winkler im Chiemgau

Diesmal treffen Moderne und Tradition sprichwörtlich aufeinander. Tim Mälzer schickt den ungestümen Daniel Gottschlich aus dem Kölner Sterne-Restaurant Ox & Klee zu der Kochikone Deutschlands: Heinz Winkler nach Chiemgau. Als Daniel Gottschlich die heiligen und pompösen Hallen der Residenz Heinz Winkler betritt, kann er die ehrfürchtige Anspannung kaum verbergen. Ihm ist bewusst, wer hier kocht und welch große Herausforderung auf ihn wartet. Die “Cuisine Vitale” wurde von Heinz Winkler erfunden und besticht durch ihre klare und leichte Küche. Ob sich Daniel in den heiligen Hallen der Kochlegende einschüchtern lässt oder aber zeigt, dass auch er traditionelle Küche versteht, wird sich zeigen.

Tim Mälzer im Berliner Restaurant Cordo

Für seine zweite Herausforderung landet Tim Mälzer in Berlin. Da ihn bisher diese Stadt immer “im Stich gelassen” hat, gibt es für ihn einen Wohlfühlbonus in der Hauptstadt. Der Originalkoch ist niemand Geringeres als der gebürtige Hamburger Yannic Stockhausen. 2020 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, hat es Yannic geschafft die Berliner Kochwelt auf den Kopf zu stellen. Die Ästhetik und der Geschmack des vegetarischen Tellers namens “Kimchi und Karotte” aus dem Restaurant Cordo hat Daniel Gottschlich während eines Besuches die Sprache verschlagen. Dieses vielschichtige Aromenspiel ist ihm als unlösbare Aufgabe für Tim Mälzer sofort ins Gesicht gesprungen. Wird sich Berlin diesmal mit Wohlfühlbonus gnädig gegenüber Tim Mälzer erweisen?

Daniel Gottschlich in Blankenburg

Für den Kölner Zwei-Sterne-Koch Daniel Gottschlich geht es nach Blankenburg in den malerischen Harz. Tim Mälzer schickt ihn aber nicht, wie er lange vermutet, zum Sternekoch Robin Pietsch, sondern zu dessen Oma! Als Aufgabe gibt es “Omas Möhrensuppe” und ein echtes Harzer Traditionsgericht: “Tote Oma” – ein Gericht mit Grützwurst. Die darf Daniel Gottschlich auch noch selbst herstellen. Den Geschmack von Omas Gerichten zu treffen und auch noch in einer privaten Küche kochen zu müssen wird für Gottschlich zu einer echten Challenge!

VOX zeigt das Kitchen Impossible Duell Tim Mälzer gegen Daniel Gottschlich am Sonntag, 21.02.2021, um 20:15 Uhr

Kitchen Impossible nach Corona-Regeln

Deutschland bleibt wegen der aktuellen Corona-Lage Zuhause. Die eigentlich international ausgerichtete Fernsehshow “Kitchen Impossible” auch! In der neuen Staffel auf VOX treten “Küchenmaschine” Tim Mälzer und seine Herausforderer als Zeichen der Solidarität mit der hiesigen Gastro-Szene und zum Schutz der Gesundheit aller am Dreh beteiligten Personen ausschließlich in Deutschland und Österreich zum Wettkampf an. Die vielfältige, deutschsprachige Gastronomie hat die Köche schließlich bereits in vergangenen Staffeln immer wieder vor große kulinarische Herausforderungen gestellt. Und die haben es auch in den neuen Folgen in sich. Ab 14. Februar 2021 erwarten die Zuschauer bei VOX sonntags um 20:15 Uhr neue Duelle, Spitzenköche am Rande der Verzweiflung – und eine Premiere. Zum Staffel-Finale am 21. März 2021 treten in der “Best Friends-Edition” mit Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann gleich drei Spitzenköche gegeneinander an.

In den neuen Folgen “Kitchen Impossible” bekommt es das Hamburger Großmaul Tim Mälzer mit Sven Elverfeld (3 Sterne, “Aqua” in Wolfsburg), Daniel Gottschlich (2 Sterne, “Ox & Klee”, Köln), Sepp Schellhorn (3 Hauben, “Hecht im Seehof” in Goldegg, Österreich), Alexander Wulf (1 Stern, “Burgstubenresidenz” in Heinsberg) und Lucki Maurer (“STOI”, Rattenberg) zu tun.

In der “Best Friends-Edition” zum Staffelfinale am 21.03.2021 um 20:15 Uhr treten mit Tim Mälzer, Tim Raue (2 Sterne, “tim raue” in Berlin) und Alexander Herrmann (2 Sterne, “Restaurant Alexander Herrmann” in Wirsberg) erstmals drei Köche gegeneinander an, um von Angesicht zu Angesicht zu klären, wer der Beste unter ihnen ist. Das Besondere: Jeweils einer schickt die anderen beiden an einen Ort seiner Wahl, wo diese das gleiche Gericht serviert bekommen und es in der Originalküche zeitgleich zubereiten müssen. Im direkten Duell werden ihre beiden Gerichte von einer Jury von 10 Personen mit dem Originalteller verglichen.

Weitere Duelle und Reiseziele bei Kitchen Impossible