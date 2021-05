Internationaler Museumstag 2021: Hier das Programm der Kölner Museen

Am Sonntag, 16. Mai 2021 ist Internationaler Museumstag, der dieses Jahr unter dem Motto “Museen inspirieren die Zukunft” steht. Weltweit bieten die Museen besondere Einblicke und zeigen neue Perspektiven. Da der Internationale Museumstag aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht vor Ort begangen werden kann, laden die Kölner Museen zusammen mit dem Museumsdienst Köln von 10 bis 21 Uhr zu kostenlosen digitalen Museumsbesuchen ein. Mit nur einem Mausklick können Interessierte die Vielfalt der Kölner Museen von Zuhause aus entdecken, Ausstellungen und Objekte genauer unter die Lupe nehmen und selbst kreativ werden.

“Zum Internationalen Museumstag haben die Kölner Museen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das auf drei Säulen ruht. Digitalen Live-Veranstaltungen der einzelnen Museen, einem Mitmach-Heft speziell für Kinder und Familien und digitale Vermittlungsangebote auf dem Portal www.museen.koeln – die noch weit über den 16. Mai 2021 hinaus nachhaltig nutzbar sind. Die Museen bieten damit nicht nur Inspiration für die Zukunft, sondern auch Inspiration für den nächsten analogen Museumsbesuch”, so Kölns Beigeordnete für Kunst und Kultur Susanne Laugwitz-Aulbach.

Digitale Live-Veranstaltungen aus allen Bereichen

Das Museum Schnütgen startet z.B. um 10 Uhr mit einer Veranstaltung für Menschen mit und ohne demenzielle Veränderung unter dem Titel “Seifenblasen und Haute Couture – Fragen nach unserer Existenz in der Sammlung des Museum Schnütgen“. Zu ausgewählten Kunstwerken tauschen sich die Teilnehmer aus, es geht um Seifenblasen, einen Esel in der Kirche und gehobene Schneiderkunst, aber auch um existentielle Erfahrungen wie den Umgang mit Trauer und Tod.

Unter dem Titel “Druckwerkstatt Art Déco – Mit der Schablone aufs Papier” bietet das Käthe Kollwitz Museums von 11 bis 12:30 Uhr via Zoom eine digitale Druckwerkstatt für Kinder und Familien an. Im Zoom-Workshop stellen Kinder unter Anleitung einer Museumspädagogin mit einfachen Materialien eigene Schablonen her, mit denen im Anschluss kunstvolle Blumen, Muster oder Fantasiewelten gedruckt werden können.

Digitale Live-Veranstaltungen am 16. Mai 2021 machen sich die technischen Möglichkeiten von 3D-Rundgängen durch die Museen zunutze. So lädt das MAKK von 16 bis 17 Uhr zu einer digitalen Premiere ein. Kuratorin Dr. Romana Rebbelmund führt die Teilnehmenden exklusiv mit einem neu entwickelten 360-Grad-Rundgang durch die Designausstellung des Museums.

Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud lädt von 16 bis 17:30 Uhr mit “Bon Voyage Signac: Istanbul im Blick der Kunst” zu einem interkulturellen Austausch mit dem Künstler Hasan Deveci und der Islamwissenschaftlerin Fatma Tuna. Im Mittelpunkt der Sonderschau steht Signacs Meisterwerk “Konstantinopel: Yeni Djami”.

“Mit Jogginghose durch´s Museum” lautet der Titel einer der letzten Veranstaltungen des Tages von 19 bis 21 Uhr, einem virtuellen Museums-Quiz zum Museum Ludwig. Wer immer schon einmal ein Museum ganz bequem vom Sofa aus besuchen wollte, ist hier genau richtig. Beim Museumsquiz können sich Interessierte ohne Vorwissen aktiv und kreativ mit Kunst auseinandersetzen. Bei einem virtuellen Museumsrundgang müssen Teams, die gegeneinander antreten, Aufgaben lösen und Antworten auf Fragen finden.

Programmübersicht Internationaler Museumstag 2021

Der Internationale Museumstag findet 2021 im digitalen Raum statt. Die Kölner Museen nutzen diese Chance und nehmen das Motto wirklich: “Museen inspirieren die Zukunft”! Kunst- und Kulturgenuss werden zukünftig oft eine digitale Komponente haben. Die mehr als 20 Veranstaltungen führen Sie auf unterschiedliche Weise in die digitale Welt unserer Museen! CityNEWS gibt hier eine Programmübersicht zum Internationalen Museumstag 2021 am 16.05.2021.

Weitere Infos gibt es auf: https://museenkoeln.de/

Stand: 11.05.2021 – Änderungen vorbehalten