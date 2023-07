CSD 2023 in Köln: Gemeinsam für Menschenrechte und Vielfalt stark!

Der Christopher Street Day (CSD) 2023 steht in Köln in den Startlöchern und verspricht wieder ein beeindruckendes Event zu werden, das Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zusammenführt, um für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQ+-Gemeinschaft einzustehen. Vom 07.07. bis 09.07.2023 wird die lebendige Domstadt am Rhein erneut zum Zentrum der Toleranz, Vielfalt und Freude beim CSD-Straßenfest. CityNEWS hat hier alle Infos zur CSD-Demonstration und zum CSD-Straßenfest samt Programm und den Uhrzeiten der einzelnen Acts auf den Bühnen.

CSD-Straßenfest: 07.07. bis 09.07.2023

Das Herzstück des CSD in Köln ist zweifellos das CSD-Straßenfest rund um den Heumarkt, das vom 07. bis 09. Juli 2023 auf den Straßen der Kölner Innenstadt stattfinden wird. Das dreitägige Festival bietet eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Kultur und politischer Teilhabe. Mit verschiedenen Bühnen, Live-Musik, DJs und Künstler:innen ist für eine ausgelassene Stimmung gesorgt, und die Besucher:innen können ausgelassen feiern und tanzen.

Neben der festlichen Atmosphäre bietet das Straßenfest auch Informationsstände von LGBTQ+-Organisationen und Aktivist:innen. Hier kann man sich über Themen wie Gleichberechtigung, Aufklärung und Gesundheit informieren und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Die Veranstalter des CSD setzen dabei auch auf die Unterstützung von Unternehmen, Verbänden und politischen Gruppen, die sich für eine offene und inklusive Gesellschaft stark machen.

Programm auf den CSD-Bühnen

Bühne HEUMARKT

Freitag, 07.07.2023

18:00 Uhr

Eröffnung des CSD-Straßenfestes durch den ColognePride e.V. mit Gäst:innen

aus Politik & Gesellschaft

BIG MAGGAS

Annika Auweiler

Violet Tomorrow

Anaïsa

KG Lusticana meets ColognePride

Team Rhytmusgymnastik

Dieter Thomas Kuhn

Samstag, 08.07.2023

15:00 Uhr

JNNRHNDRXX

Zeitflug

Queer-Politik-Talk

Aron Pinter & Band

PRIDE! DIE SHOW mit Nico Stank, Sven Bensmann, Pam Pengco, Basti Schmidt und

Marcella Rockefeller

Finnel

Alina

Verleihung des Ehrenpreises des ColognePride e.V.

DJ ENCURE

Riccardo Greco (Moulin Rouge! Das Musical)

Tim Bendzko

Lichter gegen das Vergessen

Sonntag, 09.07.2023

15:35 Uhr

Duotone

HILLA

Menschenrechts-Politik-Talk

TYNA

MYLLER

Knallblech Brassband meets DJ!

Gloria Viagra

ALEX ZIND FEAT. RAY SCOTT PARDUE

Todrick Hall

Bühne ALTER MARKT

Freitag, 07.07.2023

18:00 Uhr

Pink Poms

Talkrunde “Rhein-Ruhr Netzwerk”

AYMZ

Talkrunde “Indianapolis-Pride meets ColognePride”

Kleinkunstbitches

Flamyngus

Samstag, 08.07.2023

15:10 Uhr

Anni YU

Talkrunde “Gemeinsam. Vielfalt. Stärken.” – ComeOut! Stiftung mit Lilo Wanders

Timo Schniering

Luis Dannewitz & mates

Talkrunde “Queer-Feministische Außenpolitik”

Kulturschock

Julius Faehndrich

Yasmin Hutchins

DAVIN

Paulinko

Part of the Art

Sonntag, 09.07.2023

15:00 Uhr

Suli Puschban

Steffi List

Lebendig

Talkrunde “Sisters City´s” der Stadt Köln

Protest while Partying

Podcast & ChillOut-Stage Elogiusplatz

Freitag, 07.07.2023

19:00 Uhr

Muttersöhnchen

GAG der Podcast

Samstag, 08.07.2023

16:00 Uhr

Lesbische Sichtbarkeit im Kölner Frauen*Stadtplan

ach, Pappelerpapp

Willkommen im Club

Die Michalskis

Sonntag, 09.07.2023

16:00 Uhr

Lesbische Sichtbarkeit im Kölner Frauen*Stadtplan

Iran Revolution – die queere Community braucht unsere Hilfe

schwanz & ehrlich

CSD-Demonstration: Höhepunkt des ColognePride 2023

Der absolute Höhepunkt des CSD 2023 in Köln ist zweifellos die CSD-Demonstration, die traditionell am Sonntag, den 09. Juli 2023, stattfinden wird. Die bunte Parade zieht jedes Jahr eine Vielzahl von Teilnehmer:innen an, die mit bunten Kostümen, schillernden Fahnen und kreativ geschmückten Wagen ein Zeichen für Gleichberechtigung und Akzeptanz setzen.

Die Demonstration beginnt am Deutzer Bahnhof und führt durch die belebten Straßen der Innenstadt. Hierbei ist die Atmosphäre geprägt von Euphorie und Solidarität, wenn Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Identitäten gemeinsam für ihre Rechte einstehen.

Straßensperrungen wegen Straßenfest und CSD-Parade-Demo

Mit circa 60.000 Teilnehmenden und mehreren Festwagen beabsichtigt der Anmelder der diesjährigen Versammlung zum “Christopher Street Day”, am kommenden Sonntag (9. Juli 2023) von der Deutzer Brücke durch die Innenstadt zur Marzellenstraße zu ziehen. Die Polizei Köln wird in der Spitze am Sonntag mit mehreren hundert Polizistinnen und Polizisten, unter anderem der Bereitschaftspolizei, im Einsatz sein, um die Versammlungen zu schützen. Schon mit dem Beginn des CSD-Straßenfestes am Freitag (7. Juli 2023) wird die Polizei die Präsenz in der Altstadt, vor allem im Bereich des Heumarkts und des Alter Markts, erhöhen.

Für Samstagabend (08. Juli 2023), zwischen 18 und 19 Uhr, sind zwei Demonstrationen, ausgehend vom Hans-Böckler-Platz und dem Roncalliplatz, als Aufzüge mit voraussichtlich mehreren hundert Menschen angemeldet. Die Versammlungen werden auf unterschiedlichen Routen durch die Kölner Innenstadt ziehen.

Infolge der Aufzüge und Veranstaltungen ist am Samstag und Sonntag ganztägig mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei Köln empfiehlt ortskundigen Verkehrsteilnehmenden, den Bereich weiträumig zu umfahren. Von Samstag (8. Juli 2023, 16 Uhr) bis Montag (10. Juli 2023, 2 Uhr) hat die Stadt Köln ein LKW-Fahrverbot eingerichtet.

Motto “FÜR MENSCHENRECHTE. Viele. Gemeinsam. Stark!”

Das Motto des CSD 2023 in Köln lautet “FÜR MENSCHENRECHTE. Viele. Gemeinsam. Stark!”. Mit diesem Leitspruch möchten die Veranstalter des CSD eine klare Botschaft der Solidarität und des Zusammenhalts senden. Sie betonen die Wichtigkeit, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität, gleiche Rechte und Würde haben.

Das Motto ermutigt die Teilnehmer:innen dazu, sich gemeinsam für Menschenrechte einzusetzen und als vielfältige Gemeinschaft stark aufzutreten. Es unterstreicht die Bedeutung von Zusammenarbeit und Solidarität, um Diskriminierung und Ausgrenzung zu bekämpfen.

Der CSD 2023 in Köln verspricht ein unvergessliches Event zu werden, das die Vielfalt und Stärke der LGBTQ+-Gemeinschaft feiert. Durch das CSD-Straßenfest, die beeindruckende CSD-Demonstration und das Motto “FÜR MENSCHENRECHTE. Viele. Gemeinsam. Stark!” wird deutlich, dass der Kampf für Gleichberechtigung und Akzeptanz noch lange nicht vorbei ist. Es ist an der Zeit, gemeinsam stark zu sein und für eine Welt einzutreten, in der alle Menschen frei und gleichberechtigt leben können.