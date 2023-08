Das Programm zum gamescom city festival 2023 in Köln

Auch in diesem Jahr findet das gamescom city festival 2023 im Rahmen der Computer- und Videospielemesse gamescom statt. Dieses Mal nur an zwei Tagen, 26. und 27. August 2023, dafür aber mit mehr Ambitionen und vielseitiger. Einerseits wird es den bewährten Mix an Live-Acts geben, andererseits haben diesmal auch neue Formate Premiere. Auch die Jüngsten kommen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Und für den kleinen und großen Hunger ist auch mit dem Foodbereich wieder gesorgt.

Ringbühne als HoYoverse-Stage

Am Samstag kommen beim gamescom city festival 2023 zum ersten Mal auch Fans der klassischen Musik auf ihre Kosten. Das Essener Studentenorchester bietet ihnen sowie den Fans des Abenteuer-Rollenspiels “Genshin Impact” den Soundtrack des Spieles im Klassikformat. Später gibt es dann noch eine “gamingbezogene” Inszenierung. Basierend auf dem Actionspiel “Zenless Zone Zero” wird die spektakuläre Licht-Video- und Lasershow “HOLLOW” aufgeführt. So wird die Bühne am Samstag quasi zur “HoYoverse-Stage”. Aber auch weitere Live-Acts und neue Formate wird es geben. So lädt ARTE zum großen Mitmach-Karaoke ein. Zu den Hauptacts zählen zudem 2raumwohnung und Fritz Kalkbrenner, die die Bühne auf dem Hohenzollernring zu einem musikalischen Hotspot werden lassen.

Arsch Huh fürs Klima

Am Sonntag wird es politischer, denn dann bietet das gamescom city festival 2023 der Musiker- und Künstlerinitiative “Arsch huh, Zäng ussenander”, die gemeinsam mit “Fridays For Future” auftritt, eine Bühne. Etliche prominente Vertreter der Kölner Musik-, Kabarett- und Literaturszene, aber auch Vertreter der Stadt- und Zivilgesellschaft melden sich unter dem Motto “Arsch huh fürs Klima” zu Wort. Aber wie üblich bei Arsch huh wird es auch reichlich Musik geben. Nähere Infos zur Initiative gibt es hier www.arschhuh.de

Dem Nachwuchs eine Chance

Erneut wird dem Nachwuchs auf der Bühne am Rudolfplatz besondere Aufmerksamkeit zuteil. Hier kommen die aktuell spannendsten Nachwuchsbands und -Künstler zum Zuge. Gefördert von PopBoard NRW erwartet die Besucher ein vielseitiges sowie divers aufgestelltes Programm in erster Linie von Künstlern, DJs und Bands aus NRW.

Vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken

Natürlich darf bei aller Feierei und Diskutiererei das leibliche Wohl nicht vergessen werden. Daher wird es auch in diesem Jahr einen “entschleunigten Kulinarikbereich” geben. Dieser befindet sich auf dem Rudolfplatz östlich der Hahnentorburg. Auch auf dem Hohenzollerring können sich Besucher an Speisen der verschiedensten Kulturen aber auch an ausgefeilten Drinks gütlich tun.

Abgerundet wird das gamescom city festival 2023 traditionsgemäß durch das vielfältige Angebot von Initiativen, Institutionen sowie weiteren Ausstellern. Diese werden sich entlang der Festmeile mit Informationen sowie Aktionen präsentieren.

TOGGO Tour auf den Picassoplatz

Viele Jahren fand die TOGGO Tour auf dem Neumarkt statt, nun zieht sie um auf den Picassoplatz vor dem RTL-Sendezentrum. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag können die Kids wieder in die bunten TOGGO Themenwelten eintauchen. Dabei sorgen viele coole Aktionen für Unterhaltung. Auf der Bühne zeigt beispielsweise der TikToker Jannik Freestyle spektakuläre Fußballtricks. Auch Live-Musik gibt es, und zwar von Iggi Kelly, ESKE sowie von DSDS-Halbfinalist Daniele Puccia. Unter www.toggo.de finden Kids zusätzliche Inhalte, wie ein Gewinnspiel. Auch Mittanz-Videos sind dort zu finden. So können die Kids die Choreografie zum TOGGO Song zum Mittanzen einüben. Eltern finden auf der Webseite ebenfalls weitere Informationen. Der Eintritt zur TOGGO Tour ist kostenlos.

ARTE-Bus ebenfalls dabei

Ebenfalls im Rahmen des gamescom city festival dabei ist der ARTE-Bus. An beiden Festivaltagen ist er auf dem Hohenzollernring zu finden. Mit dem Bus tourt ARTE den ganzen Sommer über durch Deutschland und Frankreich und verschafft Besuchern neue Erlebnisse rund um das Programm des Senders. Dabei sind u. a. ein Musikquiz sowie eine Fotobox. Auf der Bühne am Hohenzollernring veranstaltet ARTE zudem ein Mitmach-Karaoke.

Programm auf den Bühnen

Bühnenprogramm Rudolfplatz

Samstag, 26.08.2023

17:30 Uhr Romixed – DJ-Set

18:30 Uhr FlØRE

20:00 Uhr Liser

21:30 Uhr Moglii

Sonntag, 27.08.2023

15:30 Uhr Careless – DJ-Set

16:30 Uhr Finn & Jonas

18:00 Uhr Otter & Hyngst

19:30 Uhr Kochkraft durch KMA

Bühnenprogramm Hohenzollernring

Samstag, 26.08.2023

17:30 – 18:00 Uhr Essener Studentenorchester – Genshin Impact Soundtrack

18:30 – 19:15 Uhr ARTE Mitsing-Karaoke

19:55 – 20:40 Uhr 2raumwohnung

21:10 – 22:10 Uhr Fritz Kalkbrenner

22:25 – 22:40 Uhr ZZZ Music-Lightshow “Hollow”

Sonntag, 27.08.2023

15:30 – 21:30 Uhr Arsch Huh fürs Klima

Moderation: Marie Knäpper, Negah Amiri

Mitwirkende: Cat Ballou, Charly Klauser, Fatih Çevikkollu, Frank Schätzing, Georg Restle, Haller, Höhner, Jürgen Becker, Kasalla, Lina Bó, Liser, Miljö, Muito Kaballa Power Ensemble, Ok Kid, Veedelperlen, u.v.m.