Heinzels Wintermärchen: Kölns größter Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Die Heinzelmännchen sind wieder da! Denn in der Kölner Altstadt startete am 21. November 2022 “Heinzels Wintermärchen“, Kölns größter Weihnachtsmarkt und Eislauferlebnis. Bis zum 23. Dezember 2022 können Besucher durch die festlich geschmückten Gassen bummeln, stauen und shoppen. Auf dem Heumarkt gibt es zudem wieder die Eisbahn, auf der Besucher noch bis zum 8. Januar 2023 z. B. Schlittschuhlaufen können.

Die Heinzelmännchen aus dem Gedicht von August Kopisch aus dem Jahr 1836 leben bereits seit Jahrhunderten in der Altstadt. Der Sage nach halfen sie den Handwerkern in der Altstadt, bis eine neugierige Schneidersfrau sie erschreckte und vertrieb. Nun sind sie den auf Plätzen überall präsent und schauen den Besucher dabei zu, wie sie durch die geschmückten und beleuchteten Gassen schlendern. Bei der Beleuchtung wurde im Übrigen auf die aktuelle Energiekrise Rücksicht genommen.

Rund 100 Stände mit Kunsthandwerk und leiblichen Genüssen

Der Weihnachtsmarkt mit rund 100 Ständen ist in unterschiedliche Themengassen und Plätze gegliedert. Hier wird z. B. in der Handwerkergasse Handwerkskunst aus ganz Europa z. B. Holzbildhauerei, Schmiedekunst oder auch Seifensiederei geboten. Aber auch das restliche Angebot ist breit gefächert, von z. B. Strickwaren über Kerzen, Schmuck bis hin zum Spielzeug sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Wer hier nach Geschenken für seine Lieben sucht, wird sicher fündig.

Der leibliche Genuss kommt auf dem Weihnachtsmarkt natürlich auch nicht zu kurz. Von traditionellem Handbrot über Reibekuchen bis zum Flammlachs, vom frisch gebackenen Strudel über Waffeln bis zum Apfelpfannkuchen wird in der Futtergasse für jeden Geschmack etwas geboten. Und selbstverständlich dürfen Glühwein und Co. nicht fehlen.

Aber auf Heinzels Wintermärchen gibt es neben Waren, Speisen und Getränken auch Unterhaltung für Groß und Klein. So ist beispielsweise das 115 Jahre alte Riesenrad in der Spielzeuggasse wieder dabei. Aus luftiger Höhe können Fahrgäste über den Weihnachtsmarkt blicken und den Kölner Dom bewundern. Oder die Kleinen schreiben im Weihnachtspostamt einen Brief an das Christkind oder den Weihnachtsmann. Zudem können Kinder in der Naschgasse zusehen, wie Bonbons gemacht werden und gleich ein Tütchen mitnehmen.

Heinzels Wintermärchen: Eislauferlebnis für Jung und Alt

Eine ganz besondere Attraktion ist auch in diesem Jahr wieder die Eisbahn. Jung und Alt tummeln sich auf der 100 Meter langen Gerade und rund um das Reiterdenkmal von Friedrich Wilhelm III. Für Kinder gibt es hier einmal in der Woche sogar die Möglichkeit, das Schlittschuhlaufen zu lernen. Jeden Montag von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr zeigt Eispolizist Jack den Kleinen, wie man sich auf den Kufen hält und die eine oder andere Runde läuft.

Nebenan vertreiben sich die Großen derweil vielleicht mit einer Runde Eisstockschießen die Zeit. Teil der Eisbahn sind nämlich auch Eisstockbahnen. Hier können sich Teams miteinander messen oder einfach auch aus Spaß die Steine schlittern lassen. Und zwischendurch nimmt man an der angrenzenden Allgäuer Büble Alpe den einen oder anderen Schluck zur Stärkung.

Auch was das Unterhaltungsprogramm angeht, braucht sich Heinzels Wintermärchen nicht zu verstecken. So gibt es z. B. jeden Tag Musik von Singer/Songwritern, Klaviermusik in der Antikgasse sowie Blasorchester auf beiden Plätzen. Aber auch sonst bietet das Programm einiges für Groß und Klein.

Weitere Infos zu Hinzels Wintermärchen unter: www.heinzels-wintermaerchen.de

Öffnungszeiten Alter Markt vom 21. November bis 23. Dezember 2022

täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr

Öffnungszeiten Eisbahn Heumarkt vom 21. November 2022 bis 8. Januar 2023