Wer Events wie emotionale Konzerte, aufregende Musicals und unterhaltsame Comedy-Veranstaltungen erleben möchte, ist beim norddeutschen Konzertveranstalter Highlight Concerts richtig. In dieser Saison gibt das Unternehmen auch in Köln wieder vielfältige Produktionen, so dass für jeden Musikgenießer sowie für jedes Alter etwas Passendes geboten wird.

Selbstverständlich darf ein Weihnachtsklassiker wie “Die Eiskönigin – Die Musik Show auf Eis” nicht fehlen. Die Show gastiert am 3. Januar 2023 im Kölner Palladium und begeistert mit ihren zauberhaften Kostümen, atemberaubenden Akrobaten und einem fantastischen Bühnenbild. Nicht nur für Kinder ist die Musik-Show ein unvergessliches Spektakel.

Kein Winter ohne Schwanensee

Es gibt bestimmte Erlebnisse, ohne die es sich einfach nicht nach Winter anfühlen würde. Für viele Menschen gehört dazu der Besuch einer Aufführung eines der beliebtesten Ballette der Welt: Schwanensee. Tschaikowskys Ballett aus dem Jahr 1877 ist in dieser Saison so bezaubernd wie eh und je. Am 12. Januar 2023 kann man den Klassiker im Palladium in Köln-Mülheim erleben.

“Ewig Jung – Das schräge Musical“, welches am 23. Januar 2023 aufgeführt wird, gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Musicals Europas. Neben weiteren etablierten Shows und Künstlern wie der Heinz Erhardt Revue mit Thorsten Hamer und Ensemble am 24. Januar 2023, beschert es den Gästen eine unvergessliche Nacht voller Lachen. An beiden Veranstaltungen können sich Besucher in der Volksbühne am Rudolfplatz erfreuen.

Kleine und große Fans von Filmen wie Harry Potter sind am 28. Januar 2023 gut im Palladium auf der Schäl Sick aufgehoben. Denn dort wird dann “The Music of Harry Potter” präsentiert. Begleitet wird die Show vom großen Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter der Leitung des renommierten Dirigenten Stephen Ellery. Aufregend wird es am 23. Februar 2023, denn “The 12 Tenors” bringen ihre weltweit erfolgreiche Produktion ebenfalls ins Palladium – ein perfekter Anlass für alle Fans dieser Ausnahmesänger!

Highlight Concerts bietet für jeden Geschmack etwas

Wer sich auch dieses Jahr die Frage stellt, was er seinen Liebsten zu Weihnachten schenken soll, der wird bei Highlight Concerts sicher fündig. Egal ob jung oder alt, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Mit insgesamt sechs Events wird der Konzertveranstalter 2023 in Köln zu Gast sein. Die Karten hierfür sind bereits buchbar und eignen sich auch jetzt schon als Weihnachtsgeschenk für Kultur- und Musikbegeisterte. Einfach die Lieblingsmusik in berühmte Spielstatten und die Atmosphäre einer Live-Show mit Gleichgesinnten genießen und sich begeistern lassen.