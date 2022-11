Liebhaber: Neue Adresse für Design, Kunst, Co-Work und Events

Nach aufwendiger Renovierung ist in die beeindruckende Nachkriegslocation der ehemaligen Kunsthandlung Goyert an der Hahnenstraße 18 direkt am Rudolfplatz wieder Leben eingekehrt. Um besondere Einzelstücke geht es aber nach wie vor. Im Liebhaber werden sie allerdings in einem völlig neuen Setting präsentiert.

Vintage und zeitgenössischer Style

Mit dem Liebhaber hat in der Domstadt ein bisher einzigartiger Community Store inklusive Verkaufsraum und Creative Spaces eröffnet. Hier finden Kunden und Besucher handverlesene Liebhaberstücke und Unikate, darunter Bilder, Vasen, Lampen, Möbel, Kunst-, Deko- und Design-Objekte für den Bereich Wohnen & Leben sowie Accessoires. Das Sortiment bietet sowohl Vintage- als auch zeitgenössischen Style.

Wer Pflanzen liebt, sollte unbedingt mal vorbeischauen, denn hier erlebt man ein “Jungle-Feeling” der besonderen Art. Wer möchte, kann die grünen Schätze direkt mit nach Hause nehmen, inklusive Übertröpfe, die ebenfalls angeboten werden.

Verweilen im Ambiente der 60er Jahre

Wer den Liebhaber ansteuert, sollte Zeit mitbringen, denn hier kann man eintauchen in die Welt der schönen Dinge, umgeben vom Charme der 60er Jahre mit den großen goldenen Schaufenstern. Eine Lounge lädt zum Verweilen ein – bei Kaffee-Klassikern und ausgesuchten Non-Alcoholics.

Und damit nicht genug: Die wunderschöne Empore mit den vergoldeten Treppenläufen und das Souterrain bieten der Liebhaber-Community Platz für Meetings, Workshops, Lesungen, New- und Co-Work. Wer hier arbeiten möchte, kann sich stundenweise ein ruhiges Plätzchen sichern. Die Location kann außerdem für Events bis zu 20 Personen gemietet werden.

Vielfältige Events und Workshops im Liebhaber

Betrieben wird der Laden von Andreas Linek, der viele Jahre als TV-Producer und Eventveranstalter in Köln tätig war. Er wollte etwas Besonderes schaffen und das ist ihm mit viel Liebe zum Detail und einer großen Portion Leidenschaft gelungen. Er habe sich quasi auf den ersten Blick in die Räumlichkeiten verliebt.

“Die glamouröse Empore mit vergoldeten Treppenläufen und ihrer `Aussichtsterrasse´ ins Erdgeschoss, aber auch der Raum im Souterrain mit seinem urbanen Hinterhof Charme waren perfekt für meinen Plan von New- und Co-Work, Workshops sowie Events geeignet”, sagt Andreas Linek.

Der “Liebhaber” präsentiert als Galerie auch wechselnde Künstler und deren Werke. So schwingt das Flair der ehemaligen Kunsthandlung in den Räumlichkeiten fort. Derzeit werden die großformatigen und farbenprächtigen Werke des Berliner Künstlers Olaf Hajek präsentiert. Late Night- und Sunday-Shoppings wird es ebenfalls geben. Außerdem Wine & Dine-Abende, Gesprächsreihen und Shows mit diversen Künstlern. Weitere Termine werden u. a. über die Homepage und Social Media angekündigt.

Alle Infos gibt es unter: liebhaber.koeln sowie auf Instagram und Facebook.

Liebhaber Hahnenstr. 18

50672 Köln Tel. +49 163 – 54 63 56 5

Mail: info@liebhaber.koeln