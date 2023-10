Tastyy neu im Kölner Kwartier Latäng

Ein kulinarischer Stern erscheint am Kölner Markt-Himmel: Kreative und innovative Mahlzeiten rund um den beliebten Dönerspieß: So lässt sich das neue Fast Casual Restaurant Konzept von tastyy, dem neuen New Style Döner und Soulfood-Place, zusammenfassen. In Köln ist Anfang August die zweite Filiale am Hohenstaufenring 25 – 27 eröffnet worden – direkt im Szene- und Studentenviertel Kwartier Latäng. Knapp 80 Personen finden auf 160 Quadratmetern in bequemen und stylischem Ambiente Platz.

Neue Dönervariationen von Spitzenköchen entwickelt

An der neuen Soulfood-Adresse direkt an der Haltestelle Zülpicher Platz werden neben einzigartigen Dönerkreationen auch bunte Bowls, knackige Salate, Burger und knusprige Supreme Fries-Kreationen – mit Gemüse- oder Fleischtopping – serviert, verfeinert mit eigens kreierten Soßenvariationen. Die von Spitzenköchen entwickelten Gerichte, werden vor Ort frisch und knackig zubereitet mit Zutaten von höchster Qualität. Die Leidenschaft für den klassischen Döner kommt dabei nicht zu kurz: Hier gibt es nur 100 % echtes Scheibenfleisch.

Mit Fleisch, vegetarisch oder vegan – für jeden Geschmack ist was dabei

Es gibt verschiedene Angebote bei tastyy. Der “Chili Cheese Döner” ist sehr beliebt. Er enthält Rindfleisch, Jalapeños, knusprige Zwiebeln, Cheddar und Chili-Cheese-Soße. Ein weiterer Favorit ist der “Spice-and Fries-Döner”. Dieser besteht aus Rindfleisch, Pommes, Burger-Gurken, Paprika und scharfer Soße. Für Veganer gibt es den “Vegan Oriental”. Er kommt mit Tower-Cuts vom veganen Gemüse-Drehspieß, Krautsalat, Erdnüssen, Tomaten, Minze und Hummus. Es gibt auch Roll-Kreationen. Dazu gehören die “Chicken Caesar Roll” und die “tastyy Vegan Roll”. Liebhaber aller Ernährungsstile finden bei tastyy etwas Passendes.

Zubereitung der Mahlzeiten im Blickfeld des Gastes

Groß in der Auswahl und unterschiedlich im Geschmack präsentiert das neue tastyy-Restaurant seinen Kunden alle Spezialitäten. Auf unnötige Zusatzstoffe und künstliche Geschmacksverstärker wird vollständig verzichtet. Im Restaurant wird die gewünschte Mahlzeit transparent vor den Augen des Gastes zubereitet, mit freiem Blick durch die Scheibe auf die Theke kann den Mitarbeitenden bei der Zubereitung zugesehen werden. Die stylisch urbanen Fast Casual Restaurants treffen den kulinarischen Nerv der jungen Leute. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei, wo tastyy mit seinem ersten Restaurant erfolgreich an den Start gegangen ist. Köln ist nach Gelsenkirchen die zweite Deutschlandfiliale, weitere Soulfood-Restaurants öffnen demnächst in Düsseldorf und Frankfurt/Main.

Alkoholfreie Cocktails an der gemütlich stylischen Bar

Für Marco Schepers, CEO und General Manager des Unternehmens, ist tastyy die innovative Art “fast casual” zu genießen. “Wir bieten bewussten Genuss für jede Ernährungsgewohnheit – ganz gleich, ob mit Fleisch, vegetarisch oder vegan. Hauptsache es sind hochwertige frische Zutaten und innovative Geschmackserlebnisse zu gemäßigten Preisen.” Das gilt im Übrigen auch für die reiche Getränkeauswahl. An der gemütlich-stylischen Bar werden eine Vielzahl Getränken und Mocktails – also Cocktails ohne Alkohol – serviert.

Weitere Infos unter: www.tastyy.de

tastyy Hohenstaufenring 25-27

50674 Köln

Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch 11 bis 22 Uhr

Donnerstag bis Samstag 11 bis 23 Uhr

Sonntag geschlossen