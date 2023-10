Gut sehen und aussehen: Tipps und Trends zu Herrenbrillen

Brillen erfüllen zumeist einen doppelten Zweck: Einerseits dienen sie als ein notwendiges Hilfsmittel für die Augen, sind andererseits aber auch ein modisches Accessoire. Früher konnten sich vor allem Frauen über eine große Auswahl an trendigen Modellen erfreuen. Mittlerweile gibt es aber auch längst eine große Auswahl an Gestellen für Männer. Ob auffällig oder dezent, bei den aktuellen Trends findet sicher jeder das für ihn passende Modell. Auf ein paar Dinge sollte Männer jedoch achten, wenn sie beabsichtigen, sich eine neue Herrenbrille zuzulegen.

Die Brille passend zur Gesichtsform auswählen

In erster Linie sollte man darauf achten, ein Gestell passend zur Gesichtsform auszuwählen. Ist diese oval, ist die Auswahl recht groß, denn hier kommt fast jede Form infrage. Vorsicht ist allerdings bei extrem schmalen oder kleinen Gestellen geboten, da diese das Antlitz runder erscheinen lassen können. Bei eher kantigen Zügen sollte man sich für runde oder ovale Fassungen entscheiden. Eckige Modelle könnten hier die eh schon markanten Gesichtszüge noch betonen. Ein dreieckiges Antlitz lässt sich gut mit Sehhilfen, die über breitere Gläser verfügen, optisch ausgleichen. Bei herzförmigen Zügen ist ein Rahmen geeignet, das das Kinn verbreitert, um die Proportionen auszugleichen. In beiden Fällen kommen hier zumeist ebenfalls runde oder ovale Formen infrage. Längliche Gesichter wählen idealerweise ovale oder runde Sehhilfen mit einer geringen vertikale Glashöhe sowie breiteren Gläsern. Bei einem runden Antlitz hingegen sind eher quadratische Fassungen mit klaren Linien angebracht, die dieses strukturierter und

schmaler erscheinen lassen.

Auswahl der Rahmen

Während bei den Herrenbrillen früher kühle Rahmen mit starken Kontrasten gefragt waren, überwiegen nun jetzt zarte und leichte Designs mit filigranen Details. Diese verleihen ihrem Träger ein subtiles, elegantes und modernes Aussehen, mit Fokus auf dem Antlitz. Zudem werden Metalle in verschiedenen Schattierungen immer beliebter. Aber auch Acetat- und Polyamid-Materialien zeichnen sich durch ihre Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Farbe, Struktur und Oberflächenmuster aus. Durch die Nutzung hochwertiger Materialien und innovativer Produktionstechniken können diese Rahmen annähernd so elegant wie die aus Metall gestaltet werden.

Zu den Trends gehören nach wie vor große Brillengestelle für Herren, die viel Platz für die Augen bieten. Diese bieten den Vorteil, dass sie das Sichtfeld nicht einschränken und komfortable Gleitsichtzonen ermöglichen. Dabei sollte man jedoch beachten, dass solch große Fassungen für schmale und zierliche Gesichter möglicherweise nicht gut für geeignet sind. In solchen Fällen sollte man sich für Farben entscheiden, die einen minimalen Kontrast zu Haut und Haar aufweisen. Alternativ kann man hier auch randlose oder halbrandige Fassungen in Betracht ziehen.

Runde Gläser

Runde Modelle für Männer sind in dieser Saison besonders beliebt. Sie repräsentieren einen modernen Vintage-Stil, der Schlichtheit und Intelligenz vereint. Die geschwungenen Formen sollen zudem Emotionen und Einfühlungsvermögen vermitteln. Sie sind so konzipiert, dass sie sich bequem an die Augenhöhle anpassen, sodass sie für fast jede Gesichtsform geeignet sind. Außerdem können sie ein kantiges Antlitz weicher und wärmer erscheinen lassen und diesem so ein sanfteres und zugänglicheres Aussehen verleihen.

Farbige oder matte Fassungen

Die Farbe des Gestells der Augengläser ist ein Ausdruck des persönlichen Stils und des Selbstbewusstseins, insbesondere für Modeprofis. Männer sollten warme und kühle Töne bevorzugen, die die Farbe ihrer Haare, Augen und Garderobe berücksichtigen. Zu den Trendfarben dieser Saison gehören kühle Blautöne, dunkles Grün sowie dunkle Beerentöne für Mutige. Frisches Color-Blocking schafft auffällige Kontraste. Die Oberflächen der Herrenbrillen, ob strukturiert oder fein gebürstet, haben häufig ein mattes Design, ein warmes und natürliches Aussehen sowie eine angenehme Haptik, was Männer besonders anspricht. Die Kontraste zwischen den matten und hochglänzenden Oberflächen setzen dabei interessante Akzente, insbesondere in Kombination mit kühlen Metallen, ob glänzend oder matt.

Das Thema Nachhaltigkeit hat auch in der Welt der Brillenmode Einzug gehalten. In den aktuellen Trends finden sich Modelle aus natürlichen Materialien wie Holz, Horn, Leder, Stein und Baumwolle wieder. Diese hat zur Folge, dass die Produkte so individuell sind wie ihr Träger.

Herrenbrillen im Trend

Ein immer wiederkehrender beliebter Trend bei Männern ist die Piloten- oder auch Fliegerbrille. Diese Modelle verfügen über einen dünnen Metallrahmen und sind etwas größer als der Durchschnitt. Sie haben einen subtilen, aber dennoch auffälligen Stil, der an die 70er-Jahre erinnert, ohne übermäßig Retro zu wirken. Der Metallrahmen, der in Silber oder Gold erhältlich ist, unterstreicht die Gesichtszüge und sorgt für einen markanten Look.

Auch Herrenbrillen mit Drahtgestell werden immer beliebter. Auch wenn bestimmte Farben, übergroße Rahmen und trendige Formen oder geometrische Gestelle immer noch angesagt sind, gewinnt das schlichte und zarte Design von Drahtgestellen an Beliebtheit. Dieser Trend, der sich auch in der Popkultur wiederfindet, von John Lennon bis Harry Potter, wird wahrscheinlich noch einige Zeit anhalten.

Ein weiterer beliebter Style in diesem Jahr sind Rahmen aus Schildpatt, die mit ihrem marmorierten Muster leicht zu erkennen und stilvoll ist. Das klassische vielseitige Schildpattmuster eignet sich sowohl für formelle als auch für legere Anlässe. Die die Farbpalette reicht dabei von dunklen Braun- und Schwarztönen bis hin zu Gold und Bernstein. Diese neutralen Farben passen zu einer breiten Farbpalette von Haut und Haar.