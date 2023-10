Camping in Italien und Frankreich: Urlaub inmitten der Natur

Viele Menschen freuen sich, nach einem Jahr voller Arbeitsstress und Alltagssorgen, auf einen entspannten Urlaub. Allerdings sorgen die derzeitigen Preissteigerungen dafür, dass sich eben das viele nicht mehr leisten können. Eine preisgünstige Alternative ist da ein Campingurlaub, der auch noch die Gelegenheit bietet, die Natur im eigenen aber auch in anderen Ländern zu entdecken.

Zwei der beliebtesten Länder in Europa, was die Ferien im Zelt, Wohnwagen oder im Wohnmobil angeht, sind definitiv Italien und Frankreich. Beide sind reich an Kultur und bieten landschaftlich äußerst reizvolle Gegenden. Zudem verfügen beide über eine große Anzahl an Plätzen, ob für Zelt oder für Wohnmobile, so dass jeder das passende für sich finden kann. Insgesamt sind beide Länder ideal, um Land und Leute kennenzulernen und einen entspannten und unvergesslichen Urlaub zu verleben.

Gastfreundlichkeit, angenehmes Klima und La Dolce Vita

Wer sich für einen Camping-Trip nach Italien entscheidet, wird von der Schönheit der dortigen Landschaft begeistert sein. Den Besucher erwarten atemberaubende Küsten, einzigartige Inseln und eine üppige Natur. Aber auch Liebhaber von Kunst, Architektur und Geschichte kommen hier voll auf ihre Kosten. Und nicht zuletzt die landestypische Küche wird auch die letzten Zweifler überzeugen. Zudem ist das Land mit seinen flach abfallenden Stränden und seinem milden Klima die perfekte Wahl für Familien mit Kindern. In dieser einzigartigen Atmosphäre lässt sich das weltberühmte La Dolce Vita hautnah erleben.

Top 3 Regionen für Campingplätze in Italien

Italien verfügt über eine riesige Auswahl an Campingplätzen, auf denen Urlauber mit offenen Armen empfangen werden. Die wohl derzeit beliebteste Region ist dabei der Gardasee, der mit einem imposanten Panorama winkt und viele Wassersportmöglichkeiten bietet.

Ebenfalls eines der Top-Gebiete ist die adriatische Küste. Hier locken kilometerlange traumhaft schöne Sandstrände. Besucher können sich jedoch auch auf idyllische Buchten und umwerfende Küstenorte freuen.

Die dritte Region im Bunde der beliebtesten Ziele ist die Toskana. Hier finden sich sowohl Landschafts- und Kulturhighlights in großer Zahl. Einerseits locken die hügeligen Weinberge des Chianti-Anbaugebietes sowie die typischen Zypressenalleen Besucher an. Andererseits kommen viele Gäste hierher, um die vielen antiken Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Aber auch viele weitere Regionen locken mit ihren eigenen Vorzügen. Die schönsten Plätze findet man z. B. auf Vacansoleil unter dem Stichwort Italien.

Naturschönheiten, kulturelle Highlights und die Joie de vivre

Frankreich kann mit einer Vielzahl von Highlights aufwarten. Sei es im landschaftlichen, im kulturellen oder im kulinarischen Bereich. Wer sich hier für Ferien entscheidet, hat die Qual der Wahl. Zur Auswahl stehen z. B. die beeindruckenden Vulkanlandschaften der Auvergne, die wilden Steinküsten der Bretagne oder auch die atemberaubenden Kreidefelsen der Normandie. Daneben können Urlauber sich an den Köstlichkeiten der weltberühmten französischen Küche und den exzellenten Weinen gütlich tun und so die Lust am Leben, dem “Joie de vivre” frönen.

Top 3 Regionen für Campingplätze in Frankreich

Auch Frankreich kann mit einer Vielzahl an Campingplätzen in den schönsten Regionen aufwarten. Hier lädt zum Beispiel die direkt an der spanischen Grenze gelegene, südfranzösische Küstenregion Languedoc-Roussillon ein. Kilometerlange goldene Sandstrände sowie tiefblaues Meer, das direkt zum Baden einlädt, prägen das Gebiet. Auch atemberaubende Berglandschaften, wie die Cevennen und der Gorges du Tarn sind Teil von Languedoc-Roussillon.

Wer von einem Urlaub in Frankreich spricht, kommt um die Côte d’Azur nicht herum. Die französische Riviera ist elegant, luxuriös und exklusiv. Hier erhascht man nicht nur einen Einblick in das Leben der Reichen und Schönen. Auch lockt eine Natur, die viele Facetten bietet, sowie eine beeindruckende und faszinierende Kultur Besucher an.

Die dritte Top-Region kommt mit Natur pur daher. Wer in das französische Jura fährt, kann Natur in all ihren Facetten erleben. Den Besucher erwartet bis zur Schweizer Grenze ein Paradies aus Bergen und Seen, urigen Wälder und mittelalterlichen Dörfer. Die zumeist unberührte Idylle lädt regelrecht zu einem Aktivurlaub mit jeder Menge Outdoor-Aktivitäten ein. Auf Vacansoleil bspw. finden sich unter dem Stichwort Frankreich die besten und schönsten Plätze, passend zu den eigenen Bedürfnissen.

Ob Italien oder Frankreich, beide haben ihre Vorzüge und bieten vielfältige Möglichkeiten, je nach Wunsch einen entspannten oder aktiven Trip zu erleben. Neben den beschriebenen Gebieten finden sich viele weitere, die über wunderschöne Campingplätze verfügen.