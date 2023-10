Urlaub mit dem Wohnmobil – Tipps für Anfänger

Die meisten Menschen verbringen ihren Urlaub gerne in einem komfortablen Hotel und halten sich entsprechend auch in der näheren Umgebung auf. Manche wollen eher flexibler sein, campen daher lieber und schlagen ihr Zelt auf einem Campingplatz oder mitten in der Natur auf. Wer einerseits flexibler und unabhängiger sein möchte, sich andererseits aber nicht unbedingt in einem Zelt sieht und ein wenig Komfort bevorzugt, für den ist ein Urlaub im Wohnmobil vielleicht die perfekte Alternative. Wer sich dafür entscheidet, kommt allerdings nicht darum herum, einige grundsätzliche Dinge zu beachten.

Die Wahl des Wohnmobils

Bei der Wahl des Wohnmobils gibt es einiges zu beachten, denn der Platz ist begrenzt und die Ausstattung hängt davon ab, wie der geplante Urlaub ablaufen soll und welche Einschränkungen man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Bevor man also ein Fahrzeug mietet (z. B. bei Goboony) oder auch kauft, sollte man unter anderem folgendes beachten: Besitzt man den entsprechenden Führerschein? Wie viele Personen sollen im Fahrzeug Platz finden? Wie lange ist man unterwegs? Übernachtet man auf freier Strecke oder auf dem Campingplatz? Soll im Fahrzeug gekocht werden? Nimmt man Fahrräder mit?

Hat man sich dann für ein bestimmtes Wohnmobil entschieden, sollte man sich vorab genau erklären lassen, wie Elektronik, Strom, Heizung, WC, Küche etc. funktionieren, damit man nicht unterwegs ratlos davorsteht.

Wichtige Papiere und Dokumente einpacken

Auch wenn man unabhängig und flexibel ist, sollte man sich zumindest grob Gedanken über eine Reiseroute machen. Davon ist schließlich auch abhängig, was man mitnehmen möchte, wie zum Wetter passende Kleidung oder sonstiges Equipment etc. Im Anschluss daran kann es an die Packliste gehen. Einige Dinge sind unerlässlich bei solch einem Trip, wie Papiere und Dokumente sowie die Reiseapotheke.

An Papieren sollte man immer mit sich führen: Ausweis, Führerschein, Versicherungskarte, ggf. Kreditkarte, je nach Reiseziel Auslandskrankenschutz etc.

Die Reiseapotheke sollte zumindest folgendes enthalten: Die individuellen Medikamente, Pflaster und Verbandszeug, Desinfektionsspray, Sonnencreme, Mückenschutz, Medikamente gegen Reiseübelkeit, Kopfschmerzen etc.

Leichte und bequeme Kleidung

Bei der Kleidung sollte man, wie oben erwähnt, die Reiseroute berücksichtigen und sich über das dortige Wetter informieren, damit man entsprechende Kleidungsstücke einpacken kann. Am sinnvollsten hat sich dabei der Zwiebellagenlook erwiesen, d. h. mehrere Kleidungsstücke, die man gut übereinander tragen kann. Somit ist man flexibler, was die Temperaturen angeht. Aber auf jeden Fall sollten alle Teile bequem und leicht sein.

Auch eine gewisse Ausstattung für die Küche wird benötigt, falls nicht schon vorhanden: Koch- und Essgeschirr, Besteck, Flaschen- und Dosenöffner, Schneidebrett, Schüssel, Geschirrspülmittel, Handwaschmittel, Müllbeutel, Wäscheleine, Küchenrolle etc.

Immer dabei haben sollte man zudem: Bettwäsche, Kissen, Decken, Handtücher, Toilettenpapier, Taschenmesser, Schere, Kerzen, Feuerzeug, Taschenlampe und/oder Outdoor-Lampe, Batterien und Ladegeräte, Adapter, CEE-Stromkabel, Kabeltrommel usw.

Natürlich darf auch ein wenig Verpflegung nicht fehlen, wie einige Grundnahrungsmittel z.B. Brot, Milch etc. sowie Konserven, Getränke, Snacks.

Alles an seinem Platz

Beladen sollte man das Fahrzeug dann mit System. Alles sollte seinen Platz haben, damit man es im Fall der Fälle auch sofort findet. Auch wichtig ist, dass man alles, was man benutzt auch wieder genau dort platziert, wo man es hergenommen hat. Sonst ist in kurzer Zeit Chaos vorprogrammiert.

Das A und O ist natürlich, alles, was man mitnehmen möchte, sicher zu verstauen. Sicherheit steht im Übrigen sowieso an erster Stelle, wenn man im Wohnmobil unterwegs ist. Und das gilt nicht nur für sämtliches Inventar des Fahrzeugs, sondern auch für die Personen, die mitfahren. Das heißt, während der Fahrt sollten diese auf keinen Fall im Wagen umherlaufen. Und wenn das sichergestellt ist und alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann das Abenteuer Urlaub mit dem Wohnmobil endlich losgehen.