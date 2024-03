So funktioniert das Wunschkennzeichen für das Auto

Sportfelgen, modifizierte Front- und Heckspoiler, Zusatzscheinwerfer oder Kofferraumaufkleber: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seinem Fahrzeug eine ganz persönliche Note zu verleihen und es aus der Masse desselben Modells in der gleichen Farbe hervorzuheben. Ein Weg ist die Auswahl des KFZ-Kennzeichens, das einiges über den Halter des Autos verrät.

Schon im vordigitalen Zeitalter ermöglichten die Zulassungsstellen den Kunden, sich ein Wunschkennzeichen auszusuchen. Für diesen gerne in Anspruch genommenen Service war eine kleine Extragebühr fällig. Heute kann die Reservierung des ausgesuchten Schilds online erfolgen. In Köln berechnen die Behörden für die Zuteilung eines Wunschkennzeichens 10,20 Euro. Für die Onlinereservierung werden zusätzlich 2,60 Euro fällig, insgesamt also 12,80 Euro.

K wie Köln ist gesetzt

Was Wunschkennzeichen für Kölner reservieren angeht, ist das Stadtkürzel K für Köln ja gesetzt. Einfluss haben Personen, die einen gebrauchten Pkw um- oder ein Neufahrzeug erstmals anmelden wollen, auf die darauffolgenden Buchstaben und die finale Zahl. Hoch im Kurs stehen natürlich die Initialen des Autobesitzers. Sei es von Vor- und Nachnamen, oder auch die Anfangsbuchstaben der Vornamen zweier Partner. Gern gewählt werden Buchstaben, die auf das Modell verweisen. Bei Fahrern eines Chrysler PT Cruisers steht also K-PT hoch im Kurs. Porschefahrer freuen sich, wenn die Zahl 911 zu haben ist.

Unternehmen und Selbstständige nutzen die wenige Quadratzentimeter große Fläche des Nummernschilds als Werbefläche. Das gilt für den Handwerksmeister ebenso wie für millionenschwere Global Player. Der TÜV Rheinland etwa hat seine Firmenflotte in Tübingen zugelassen und signalisiert den Menschen auf der Straße mit der Buchstabenkombination TÜ-V: Hier kommt ein Dienstleister, der für Sicherheit sorgt. Dabei ist die Kölner TÜV-Hauptverwaltung nur einen Steinwurf weit von der Kölner Zulassungsstelle in Köln-Poll entfernt. Der Versicherungskonzern AXA – früher Colonia Versicherungen – lässt seine Fahrzeuge in Augsburg registrieren und sorgt mit dem Kennzeichen A-XA bundesweit für einen weiteren Baustein seiner Corporate Identity. Dies ist übrigens in ganz Deutschland inzwischen gängige Praxis.

K-LN 1 bis K-LN 9999 sind reserviert

Ähnliches versucht die Stadt Köln in eigener Sache. Für deren Autos sind Schilderkombinationen K-LN 1 bis K-LN 9999 reserviert. Ein vielleicht doch nicht so ganz geglückter Versuch, das Wort Köln mit viel Fantasie auf dem Nummernschild unterzubringen. Eventuell hätte die Stadt ihre Flotte in Koblenz zulassen und dann mit KO-LN auf dem weiß-schwarzen Zulassungsblech punkten können.

In gleicher Weise stehen die Nummern K-TX-1 bis K-TX 9999 dem Taxiruf Köln zur Verfügung. Wobei die Lizenznummer des Taxis – abzulesen auf der Heckscheibe unten rechts – mit der auf dem Kennzeichen übereinstimmt.

Die Zahl auf dem Nummernschild kann aus bis zu vier Ziffern bestehen. Hier entscheiden sich viele Autobesitzer für das Jahr ihrer Geburt. Gern genommen wird auch die Ziffernkombination, die den Geburtstag und den Monat wiedergibt. Die Fahrer von Youngtimern (ab 20 Jahre alt) oder noch älteren Oldies, die mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben, freuen sich, wenn ihr Schätzchen das Jahr, als er vom Band lief, trägt.

Bestimme Buchstabenkombinationen sind beim Wunschkennzeichen ausgeschlossen

Einige wenige Buchstabenkombinationen sind von einer Zuteilung ausgeschlossen. In Köln gilt dies für HJ, KZ, NS, SA und SS, ZZ sowie der Einzelbuchstabe Z, da diese einen Bezug zur Zeit der Nationalsozialisten haben. In anderen Kommunen sind auch die Zusammenstellungen AH sowie die Ziffernfolge 18 und 88 untersagt.

Der Weg zum gewünschten KFZ-Schild ist also leicht. Mit ein wenig Denksport, Ausprobieren und Fantasie können Bürger ihr Wunschschild finden und ihr Auto geschickt individualisieren. Dass sich aus den Ortskürzeln immer noch nett-böse Wortspiele gestalten lassen (z.B. BM = Bauernmetropole) macht einen weiteren Reiz der Schilder aus.