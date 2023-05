Alle Infos und Termine zu den Hofflohmärkten in Köln

Vor über 15 Jahren startete das Mitmach-Projekt der Hofflohmärkte in München. Mittlerweile gibt es die Hofflohmärkte in über 40 Städten in Deutschland, so auch in Köln. Mehr als 400 Nachbarschaften quer durch die Republik verkaufen ihren Trödel auf diese Art nach einem einfachen Prinzip. Hausbewohner melden ihren Hof, Garten oder ihre Garage an und veranstalten dort in einer Gemeinschaftsaktion einen Flohmarkt. Auf diese Weise kann man bequem seinen Keller oder Speicher entrümpeln, ohne mühselig alles zusammenzupacken und zum nächsten öffentlichen Flohmarkt transportieren zu müssen. Zudem kann man so seine Nachbarn besser kennenlernen und einen schönen gemeinsamen Tag verleben.

Werbung per Tourplan und über Social Media für Hofflohmärkte

In Köln nehmen in diesem Jahr über 40 Nachbarschaften an verschiedenen Terminen an den Hofflohmärkten teil. Dabei ist Mitmachen ganz einfach. Man meldet sich über die Webseite der Aktion gegen einen kleinen Betrag an und sucht sich Nachbarn, die ebenfalls Lust haben, ihren Trödel im eigenen Hof oder Garten oder in der eigenen Garage zu verkaufen. Dann macht man fleißig Werbung, hauptsächlich über Social Media.

Dabei hilft ein Tourplan, auf welchem potenzielle Besucher teilnehmende Höfe oder Gärten finden können. Auf diesem sind die einzelnen Orte, die teilnehmen, durch rote Punkte kenntlich gemacht. Den digitalen Tourplan kann man auch bequem am Hausdrucker ausdrucken. So kann man ihn in der direkten Nachbarschaft verteilen, und hilft so dabei, die Aktion bekannt zu machen. Nun schildert man den Weg zum eigenen Verkaufsort noch gut sichtbar aus, dekoriert den Garten und präsentiert die Dinge, die man verkaufen möchten, einladend. Und schon kann es losgehen mit dem Verkaufen.

Grüner Punkt für nachhaltiges Angebot

Neu ist, dass nun auf den Tourplan auch grüne Punkte zu finden sind. Dies ist ein Zeichen dafür, dass an diesem Ort ein überwiegend nachhaltiges Angebot von Vereinen und Institutionen sowie Läden und Cafés zu finden ist. Weiterhin nehmen die Veranstalter Vereine für einen guten Zweck sowie Soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Seniorenheime und Behindertenwerkstätten kostenlos mit auf den Tourplan, sofern die Einnahmen aus dem Flohmarkt der Einrichtung selbst zugutekommen. Und auch Designer, Handwerker und Künstler können ihre Werke präsentieren, wenn sie sich mit ihren Höfen oder Gärten anmelden.

Anmelden können sich Interessierte über www.hofflohmaerkte-koeln.de. Anmeldeschluss für das entsprechende Viertel ist jeweils drei Wochen vor dem Termin. Auf der Webseite findet man zudem die Teilnahmebedingungen, Tipps sowie weitere Informationen.

Das sind die Termine der Hofflohmärkte für Köln

Mai

Sa. 06.05.23 · 10-16 Uhr Longerich

So. 07.05.23 · 11-16 Uhr Weidenpesch

Sa. 13.05.23 · 10-16 Uhr Höhenhaus und Dünnwald

So. 14.05.23 · 11-16 Uhr Flittard und Stammheim

Sa. 20.05.23 · 10-16 Uhr Brück

So. 21.05.23 · 11-16 Uhr Merheim

Sa. 27.05.23 · 10-16 Uhr Rath

Juni

Sa. 03.06.23 · 10-16 Uhr Riehl

So. 04.06.23 · 11-16 Uhr Niehl

Sa. 10.06.23 · 10-16 Uhr Vogelsang

So. 11.06.23 · 11-16 Uhr Bickendorf

Sa. 17.06.23 · 10-16 Uhr Weiden und Lövenich

So. 18.06.23 · 11-16 Uhr Königsdorf (Frechen)

Sa. 24.06.23 · 10-16 Uhr Junkersdorf und Müngersdorf

So. 25.06.23 · 11-16 Uhr Merkenich

Juli

Sa. 01.07.23 · 10-16 Uhr Rondorf

Sa. 08.07.23 · 10-16 Uhr Ossendorf

Sa. 15.07.23 · 10-16 Uhr Vingst

Sa. 22.07.23 · 10-16 Uhr Kalk und Humboldt-Gremberg

Sa. 29.07.23 · 10-16 Uhr Rodenkirchen

August

Sa. 05.08.23 · 10-16 Uhr Bayenthal und Raderberg

So. 06.08.23 · 11-16 Uhr Raderthal und Marienburg

Sa. 12.08.23 · 10-16 Uhr Belgisches Viertel und Kwartier Latäng

So. 13.08.23 · 11-16 Uhr Porz & Eil

Sa. 19.08.23 · 10-16 Uhr Agnesviertel

So. 20.08.23 · 11-16 Uhr Kunibertsviertel und Altstadt Nord

Sa. 26.08.23 · 10-16 Uhr Südstadt

So. 27.08.23 · 11-16 Uhr Pantaleons- und Severinsviertel

September

Sa. 02.09.23 · 10-16 Uhr Ehrenfeld

So. 03.09.23 · 11-16 Uhr Deutz

Sa. 09.09.23 · 10-16 Uhr Dellbrück

So. 10.09.23 · 11-16 Uhr Mülheim

Sa. 16.09.23 · 10-16 Uhr Sülz und Klettenberg

So. 17.09.23 · 11-16 Uhr Ostheim

Sa. 23.09.23 · 10-16 Uhr Lindenthal und Braunsfeld

So. 24.09.23 · 11-16 Uhr Bocklemünd und Mengenich

Sa. 30.09.23 · 10-16 Uhr Zollstock

Oktober