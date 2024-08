Erfolgreiches erstes Halbjahr 2024: Tourismusboom in Köln

Köln kann auf ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 im Bereich Tourismus zurückblicken. Mit einem beeindruckenden Anstieg sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen, die jeweils um mehr als 6 % gegenüber dem Vorjahr zulegten, zeigt sich die Domstadt als zunehmend attraktives Reiseziel. Neben den erfreulichen Zahlen sorgt vor allem ein signifikanter Imagegewinn für Aufsehen, der maßgeblich durch die Austragung der EURO 2024 in der Rheinmetropole Köln geprägt wurde.

Deutschland weiterhin stärkster Markt – Internationale Gäste auf dem Vormarsch

Deutschland bleibt der stärkste Quellmarkt für den Kölner Tourismus, aber auch internationale Gäste strömten verstärkt in die Stadt. Besonders die Niederlande verzeichneten einen deutlichen Zuwachs bei den Übernachtungen. Auffällig ist auch die steigende Zahl chinesischer Touristen, die durch die wiedergewonnene Reisefreiheit und -bereitschaft im ersten Halbjahr 2024 einen starken Anstieg der Übernachtungen in Köln verzeichneten. Obwohl das Niveau vor der Pandemie noch nicht erreicht wurde, gehört China nun zu den Top 5 der ausländischen Märkte für die Stadt.

Fußball-Europameisterschaft: Ein Imagegewinn für Köln

Ein wesentlicher Faktor für den touristischen Erfolg im ersten Halbjahr 2024 war die Fußball-Europameisterschaft, die im Juni mit fünf Spielen in Köln für große Aufmerksamkeit sorgte. Dieses Sportereignis trug nicht nur zu einer hervorragenden Buchungslage bei, sondern hob auch die durchschnittlichen Zimmerpreise erheblich an. Laut einer Studie von CoStar erreichte die durchschnittliche Zimmerrate an einigen Tagen bis zu 250 Euro, was zu einem RevPAR (Erlös pro verfügbarem Zimmer) von 141,47 Euro führte – ein Spitzenwert im bundesweiten Vergleich.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten profitierte Köln auch durch einen nachhaltigen Imagegewinn. Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer von KölnTourismus, betont: “Die EURO 2024 hat unser internationales Ansehen als sportfreundliche und attraktive Stadt gestärkt. Die positive Berichterstattung und die Begeisterung der Fans haben das Image Kölns deutlich aufgewertet.”

Positives Echo aus der Tourismusbranche

Die Kölner Hotellerie und Gastronomie zeigen sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf des ersten Halbjahres. Hotels wie das Excelsior Hotel Ernst und das Maritim Hotel meldeten hohe Belegungszahlen, insbesondere durch Freizeitgäste während der Fußball-EM und an den Wochenenden. Auch das florierende Messegeschäft trug erheblich zu den guten Zahlen bei. Guido Bungart, Hotelier und Gastronom im Belgischen Viertel, fasst zusammen: “Köln ist ein Magnet für Besucher, die die Stadt in all ihren Facetten erleben möchten. Das Feedback unserer Gäste zeigt, dass die Kölner ihre Stadt leidenschaftlich mit den Besuchern teilen.”

Eine CoStar-Studie unterstreicht die positive Entwicklung: Köln belegt im ersten Halbjahr 2024 sowohl bei der Zimmerbelegung (70,9 %) als auch beim Erlös pro verfügbarem Zimmer (95,64 €) den zweiten Platz unter den deutschen Städten.

Messen und Veranstaltungen als Wachstumstreiber

Die starke Position Kölns als Messe- und Kongressstandort zeigte sich ebenfalls deutlich im ersten Halbjahr 2024. Die internationalen Leitmessen wie die IMM, ISM und Anuga FoodTec lockten zahlreiche Besucher in die Stadt, was zu einem außergewöhnlichen Anstieg der Gästezahlen führte. Für das zweite Halbjahr wird eine noch stärkere Entwicklung im MICE-Segment (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) erwartet, insbesondere durch die Eröffnung des neuen Confex auf dem Gelände der Koelnmesse.

Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress, äußert sich optimistisch: “Das Confex ist ein großer Gewinn für Köln und die Region. Schon jetzt zieht es zahlreiche Veranstalter an, darunter viele, die wegen des Confex erstmals nach Köln kommen.” Die Buchungslage für das Confex und andere Locations von Koelncongress sei bereits jetzt sehr gut, und es lägen Buchungen bis Ende 2029 vor.

Optimistischer Ausblick: Wachstumstrend setzt sich fort

Der Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024 verspricht weitere positive Entwicklungen im Kölner Tourismus. Besonders im MICE-Bereich wird durch die Verfügbarkeit des Confex weiteres Wachstum erwartet. KölnTourismus plant zudem neue Kampagnen zur qualitativen Stärkung des städtischen Tourismus und zur Positionierung Kölns als führende Städtereisedestination.

Dr. Jürgen Amann resümiert: “Das erste Halbjahr 2024 war ein großer Erfolg für Köln, nicht nur durch steigende Besucherzahlen, sondern vor allem durch den Imagegewinn während der Fußball-EM. Wir werden weiterhin großen Wert auf die qualitative Entwicklung des Tourismus legen und blicken mit Zuversicht auf das zweite Halbjahr, das mit neuen Kampagnen und dem Confex vielversprechende Chancen bietet.”

Quellen: Statistisches Landesamt IT.NRW, CoStar und AHGZ zur Hotel Performance deutscher Städte im ersten Halbjahr 2024.

CoStar ist ein führender Anbieter von Daten, Analysen und Marktforschung für die gewerbliche Immobilienbranche.