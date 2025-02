Berufswahlmesse Einstieg Köln bietet Jugendlichen Hilfe und Beratung

Am Freitag, 14. Februar (von 9 bis 15 Uhr) und Samstag, 15. Februar 2025 (von 10 bis 16 Uhr) bekommen Jugendliche auf einer der größten Ausbildungs- und Studienmessen im Rheinland die Hilfe und Beratung, die sie kurz vorm Schulabschluss benötigen. Auf der Einstieg Köln informieren rund 170 Ausstellende in der Halle 1 der Koelnmesse zu Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengängen, Praktika, Freiwilligendiensten und Auslandsaufenthalten. Zudem wird es einen Bewerbungsunterlagencheck, Speed Coachings und spannende Bühnenvorträge geben – auch für hilfesuchende Eltern. Der Eintritt ist frei, kostenlose Tickets sind online erhältlich.

Die Ausbildungs- und Studienmesse Einstieg Köln ist das Event für Schülerinnen, Schüler und junge Erwachsene, die sich intensiv mit der Frage auseinandersetzen möchten: “Welchen Weg will ich nach der Schule berufliche gehen?” Am 14. und 15. Februar 2025 finden sie eine Fülle an Informationen und Möglichkeiten, um sich über verschiedene Berufsfelder, Ausbildungswege und Karrierechancen zu informieren. Rund 170 Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Ausbildungsstätten präsentieren ihre Angebote und stehen den Besucher:innen mit praxisnahen Tipps zur Seite.

Wertvolle Einblicke in Berufsbilder erhalten

Jugendliche und deren Eltern erhalten wertvolle Einblicke in die Anforderungen und Perspektiven unterschiedlicher Berufe, von klassischen Ausbildungsberufen bis hin zu neuen, zukunftsweisenden Karrierewegen. Auf der Messe können sie direkt mit Expert:innen und Vertreter:innen aus der Praxis sprechen, sich über Ausbildungs- und Studiengänge informieren und herausfinden, welche Qualifikationen und Fähigkeiten für den gewünschten Beruf erforderlich sind. Neben den Informations- und Beratungsmöglichkeiten an den Messeständen wird es auch zahlreiche Vorträge und Themenwalks geben, die konkrete Hilfestellungen zur Berufswahl und -orientierung bieten. Speziell beim Speed-Coaching können junge Erwachsene innerhalb von 15 Minuten ihrem Traumjob auf die Spur kommen. Außerdem sind Fachleute mit Tipps zur Bewerbung vor Ort.

Einstieg Köln: Eine Messe mit spannenden Spielen und Aktionen

Informationen sind wichtig. Die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren ist allerdings noch besser. Deshalb wird es auf der Einstieg Köln auch viele spannende Mitmachaktionen geben. Wer möchte, darf mit entsprechender Sicherheitsausrüstung der Feuerwehr Köln die Drehleiter eines Einsatzwagens erklimmen und sich anschließend abseilen lassen. Am Stand der Johanniter schlüpfen interessierte Besucherinnen und Besucher in einen “Altersanzug”: So erleben sie am eigenen Körper, wie beschwerlich alltägliche Aufgaben für ältere Menschen sind. Anhand eines Pflege-Roboters wird zudem deutlich, dass die KI schon jetzt in der Altenpflege wichtige Aufgaben übernimmt. Und für alle, die Fitness, Spaß und Technik miteinander verbinden wollen, hat die Deutsche Sportakademie ein interaktives Reaktionsspiel dabei.

Ein Besuch der Messe lohnt sich: Auf der Einstieg Köln bekommen Besucherinnen und Besucher viele Antworten auf ihre Fragen und wertvolle Orientierung, damit sie die für sie passende berufliche Richtung finden.