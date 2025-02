Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes im ODYSSEUM Köln

Das ODYSSEUM in Köln verabschiedet sich mit einem fulminanten Highlight, bevor es im Juli 2025 in eine moderne Gesamtschule umgewandelt wird. Vom 7. März bis zum 22. Juni 2025 präsentiert das beliebte Erlebniszentrum die international gefeierte Schau “Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“. Die Ausstellung bietet den Besuchern die einzigartige Gelegenheit, tief in die faszinierende Welt der Marvel Superhelden einzutauchen und sich von epischen Geschichten, legendären Figuren und spektakulären Exponaten verzaubern zu lassen.

Die Schau markiert nicht nur das Ende einer Ära für das ODYSSEUM, sondern ist auch das erste Mal, dass diese weltweit erfolgreiche Ausstellung in Deutschland gezeigt wird. Für Comic-Liebhaber, Filmfans und neugierige Besucher jeden Alters ist sie ein absolutes Muss.

Eine Reise durch 85 Jahre Marvel Geschichte

Die Ausstellung nimmt ihre Besucher mit auf eine faszinierende Zeitreise durch über 85 Jahre Marvel-Geschichte. Von den frühen Anfängen der Comics in den 1940er Jahren bis zu den modernen Blockbuster-Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe MCU wird hier die beeindruckende Entwicklung eines der größten Popkultur-Phänomene der Welt erlebbar gemacht.

Mehr als 200 seltene und originale Exponate warten darauf, entdeckt zu werden. Darunter befinden sich ikonische Kostüme wie das von Iron Man aus “Iron Man 2” (2010), Lokis Gewand aus “The Avengers” (2012) und das Kostüm von Captain Marvel aus “The Marvels” (2023). Besucher können zudem authentische Filmrequisiten bestaunen, darunter Thors Hammer Mjölnir aus “Thor: Love and Thunder” (2023), Captain Americas ikonischen Schild aus “The Falcon and the Winter Soldier” (2021) und den berühmten Infinity Gauntlet von Thanos aus “Avengers: Infinity War” (2018).

Doch die Ausstellung bietet weit mehr als nur beeindruckende Schaustücke. Historische Schätze, wie eine Ausgabe des allerersten Marvel Comics aus dem Jahr 1939, lassen die Herzen von Sammlern und Nostalgikern höherschlagen. Die Exponate verdeutlichen eindrucksvoll den Einfluss, den Marvels Geschichten und Charaktere auf die globale Popkultur ausgeübt haben.

Interaktive Erlebnisse und immersive Kulissen

Ein besonderes Highlight der Ausstellung sind die begehbaren Kulissen und interaktiven Elemente, die die Besucher tief in die Marvel Welt eintauchen lassen. Hier erwachen die Geschichten und Figuren zum Leben! Besucher können durch die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange wandern oder neben lebensgroßen Figuren ihrer Lieblingshelden wie Black Panther, Spider-Man und Hulk für ein Selfie posieren.

Dank eines immersiven Sound-Erlebnisses und aufwendig gestalteter Kulissen entsteht das Gefühl, mitten in den epischen Welten der Marvel Superhelden zu stehen. Die Ausstellung bietet somit nicht nur visuelle Highlights, sondern spricht alle Sinne an.

Eine Hommage an die kreativen Köpfe hinter Marvel

Neben der visuellen und interaktiven Inszenierung versteht sich die Ausstellung auch als Hommage an die kreativen Genies hinter dem Marvel Universum. Schöpfer wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko haben mit ihren Ideen und Visionen den Grundstein für das Marvel-Universum gelegt, wie wir es heute kennen. Ihre Schöpfungen haben Generationen von Fans inspiriert und die Popkultur nachhaltig geprägt.

Die Ausstellung bietet spannende Hintergrundinformationen zu diesen kreativen Köpfen und beleuchtet, wie sie mit ihren Figuren und Geschichten den Weg für das Marvel Universum geebnet haben. So wird deutlich, dass hinter den spektakulären Filmen und Comics eine enorme kreative Leistung steckt.

Abschied vom ODYSSEUM: Ein letztes großes Abenteuer

Für das ODYSSEUM markiert “Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” den krönenden Abschluss seiner Zeit als Erlebniszentrum in Köln-Kalk. Andreas Waschk, CEO der Explorado Group, betont die Bedeutung dieser besonderen Veranstaltung: “Bevor wir das ODYSSEUM in eine neue Zukunft führen und einen Umzug an einen neuen Standort planen, tauchen wir mit „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“ noch einmal tief in die Welt der Superhelden ein. Eine spektakuläre Schau, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neugierige ein absolutes Muss ist. Die Ausstellung ist ein Geschenk an unsere Besucher und ein Dankeschön für all die schönen Jahre am Standort Köln-Kalk.”

Nach dem Ende der Ausstellung im Juni 2025 beginnt der umfassende Umbau des ODYSSEUMs zu einer modernen Gesamtschule. Gleichzeitig plant die Explorado Group den Umzug und die Neueröffnung an einem neuen Standort.

“Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” bietet eine einmalige Gelegenheit, die faszinierende Welt der Marvel Superhelden hautnah zu erleben. Mit seltenen Exponaten, interaktiven Erlebnissen und einer beeindruckenden Hommage an die kreativen Köpfe hinter dem Marvel Universum ist diese Ausstellung ein absolutes Highlight für Fans und Neugierige gleichermaßen.

Wichtige Informationen für Besucher der Marvel Ausstellung

Die Ausstellung “Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” ist vom 7. März bis zum 22. Juni 2025 im ODYSSEUM Köln zu sehen. Tickets gibt es auf www.ticketmaster.de und www.eventim.de.

Die Eintrittspreise beginnen bei 13 Euro für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren und 19 Euro für Erwachsene ab 16 Jahren. Es sind auch Familien- und Gruppenkarten sowie ermäßigte Preise für Senioren und Studierende erhältlich. Die Ticketpreise variieren je nach Besuchstag. Um einen reibungslosen Besuch zu gewährleisten, wird eine Online-Buchung empfohlen. Zusätzlich sind limitierte Tages Flex-Tickets verfügbar, die mehr Flexibilität beim Einlass bieten.

Die Ausstellung ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag bis Donnerstag von 11:00 bis 19:00 Uhr

Freitag und Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Der letzte Einlass erfolgt jeweils 90 Minuten vor Schließung. In den Ferienzeiten können die Öffnungszeiten variieren.

Das ODYSSEUM befindet sich in der Corintostraße 1, 51103 Köln.