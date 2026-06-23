Große KVB-Sperrung zum CSD 2026 in Köln: Das müssen Sie zum Verkehr wissen!

Am Sonntag, den 5. Juli 2026, verwandelt die traditionelle CSD-Parade die Domstadt wieder in ein buntes Meer aus Farben, Musik und Lebensfreude. Während zehntausende Menschen für Vielfalt und Gleichberechtigung auf die Straße gehen, stehen Fahrgäste und Autofahrer vor einer echten logistischen Herausforderung. Denn ausgerechnet am Kölner CSD-Wochenende sorgt eine Großbaustelle auf der Deutzer Brücke für getrennte Stadtbahn-Linien. Unser umfangreicher Verkehrsguide zeigt Ihnen, wie Sie am CSD-Wochenende in Köln mobil bleiben, welche Linien verstärkt werden und wie Sie das perfekte Ticket finden.

Bunt, laut und emotional: Die CSD-Parade zieht durch Köln

Es ist das absolute Highlight des dreitägigen Christopher Street Days (CSD) in Köln: die riesige CSD-Parade am Sonntag, den 5. Juli 2026. Der farbenfrohe Demonstrationszug startet pünktlich um 11:30 Uhr und nimmt in diesem Jahr einen altbewährten, aber dichten Weg quer durch die Kölner Innenstadt. Aus Deutz kommend zieht die Karawane über die Deutzer Brücke, bahnt sich ihren Weg über den Heumarkt, zieht weiter durch die Schildergasse und entlang des Neumarktes. Von dort aus geht es über die Mittelstraße, den Hohenzollernring, die Magnusstraße und die Zeughausstraße bis zum großen Finale am Andreaskloster in unmittelbarer Nähe des Kölner Doms.

Mehr Kapazitäten auf den Schienen: KVB verstärkt den Sonntagsfahrplan

Wer am CSD-Sonntag in der Stadt unterwegs ist, muss kein Chaos befürchten, sollte aber clever planen. Grundsätzlich fahren die Busse und Stadtbahnen der KVB nach dem regulären Sonntagsfahrplan. Um den enormen Besucheransturm zu bewältigen, legt das Verkehrsunternehmen jedoch in den entscheidenden Stunden spürbar nach.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr wird der Takt auf der vielbefahrenen Stadtbahn-Linie 1 massiv verstärkt. In diesem Zeitraum pendeln zusätzliche Bahnen zwischen den Haltestellen “Junkersdorf” und “Neumarkt”, um die Feiernden zügig an die Strecke zu bringen. Zudem schaltet die KVB eine zusätzliche Verstärkerlinie “E” parallel. Diese Sonderbahnen unterstützen die regulären Linien zwischen den Haltestellen “Niehl Sebastianstraße” und “Koelnmesse” und entlasten so die wichtigsten Knotenpunkte.

Dennoch gilt für alle Fahrgäste: Etwas Geduld mitbringen! Durch das extrem hohe Zuschaueraufkommen kann es vor allem zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr im Bereich der Deutzer Brücke zu temporären Behinderungen und Verzögerungen auf den Stadtbahn-Linien 1 und 9 kommen.

Achtung beim Busfahren: Umleitungen rund um den Neumarkt und Rudolfplatz

Auch auf den Busstrecken im Zentrum kommt es am Sonntag zu gravierenden Anpassungen. Betroffen sind vor allem die beliebten Bus-Linien 136 und 146. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr können diese Linien den zentralen Knotenpunkt “Neumarkt” stadteinwärts überhaupt nicht anfahren.

Stattdessen werden die Busse ab der Haltestelle “Moltkestraße” über eine eigens eingerichtete Ersatzhaltestelle am “Rudolfplatz” umgeleitet. Die Route führt weiter über den Habsburger Ring und die Lindenstraße, bevor die Busse wieder auf ihren normalen Linienweg in Fahrtrichtung stadtauswärts einschwenken. Damit trotz der Umleitungen niemand am Straßenrand stehen bleibt, zieht die KVB eine Kapazitätsspritze: Auf den Linien 136 and 146 kommen den gesamten Sonntag über ausschließlich extralange Gelenkbusse zum Einsatz, um den Fahrgästen spürbar mehr Platz zu bieten.

Der Baustellen-Knackpunkt: Komplette Streckentrennung über den Rhein

Die größte logistische Nuss, die Fahrgäste und Besucher am CSD-Wochenende knacken müssen, ist die schon länger geplante Großbaustelle auf der Deutzer Brücke. Bereits ab dem 29. Juni 2026 und weit über die CSD-Feierlichkeiten hinaus sind die Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9 baustellenbedingt komplett getrennt. Es findet kein regulärer Stadtbahnverkehr über die Deutzer Brücke statt!

Das bedeutet konkret für das CSD-Wochenende: Die Linien 1 und 9 fahren aus Richtung Weiden bzw. Sülz kommend nur bis zur Haltestelle “Heumarkt” und drehen dort wieder um. Die Linie 7 aus Frechen bzw. Braunsfeld endet vorzeitig am “Neumarkt” und fährt von dort zurück.

Normalerweise fängt ein Ersatzbusverkehr mit der Linienkennung “101” diese Lücke auf und verbindet den Neumarkt mit der Haltestelle “Koelnmesse”. Doch während des CSD wird auch dieser Ersatzverkehr massiv eingeschränkt.

Totalsperrung der Deutzer Brücke: Ersatzbus-Linie 101 stundenlang eingestellt

Da wegen des CSD-Events die Augustinerstraße und die Pipinstraße für den gesamten Straßenverkehr gesperrt werden, können die Ersatzbusse der Linie 101 an allen drei CSD-Tagen nicht am Neumarkt starten. Ihr Startpunkt wird stattdessen an die Haltestelle “Heumarkt” vorverlegt.

Am eigentlichen Parade-Sonntag (5. Juli 2026) kommt es dann zum absoluten Nadelöhr: Die Deutzer Brücke wird sowohl vor als auch während des Umzugs für den gesamten Straßenverkehr komplett dichtgemacht. Diese Sperrung trifft den Ersatzbusverkehr mit voller Härte. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird die Ersatzbus-Linie 101 auf ihrem kompletten Linienweg bis zur Haltestelle “Koelnmesse” ersatzlos eingestellt.

Der beste Geheimtipp für den Rheinwechsel: Wer am Sonntag den Rhein überqueren muss, um von der Schäl Sick in die City oder umgekehrt zu kommen, sollte die gesperrten Bereiche weiträumig umfahren. Nutzen Sie stattdessen die Stadtbahn-Linien 3 und 4. Diese Linien sind von den Baustellen überhaupt nicht betroffen, unterqueren den Rhein ganz entspannt im Tunnel und laufen völlig unbeeindruckt vom bunten CSD-Trubel auf der Straße reibungslos durch.

Günstig durchs Party-Wochenende: CSD-Ticket und Deutschlandticket clever nutzen

Damit die Fahrt zum CSD nicht zum teuren Vergnügen wird, gibt es maßgeschneiderte Ticket-Angebote. Allen Besuchern, die extra für das Mega-Event nach Köln reisen oder das gesamte Wochenende unbeschwert fahren möchten, wird das spezielle CSD-Ticket wärmstens empfohlen.

Dieses Ticket gilt von Freitag, 3. Juli ab 14:00 Uhr, durchgehend bis Montag, 6. Juli um 03:00 Uhr morgens im gesamten erweiterten Rheinlandnetz (VRS). Zum fairen Pauschalpreis von 24 Euro kann man es sich schon jetzt ganz bequem als HandyTicket in der KVB-App oder als Online-Ticket im VRS-Ticketshop sichern.

Wer ohnehin ein gültiges Deutschlandticket besitzt, kann dieses selbstverständlich vollumfänglich für alle Fahrten im Kölner Stadtgebiet sowie für die An- und Abreise nutzen. Doch Vorsicht bei der Reiseplanung mit der Eisenbahn: Sowohl das CSD-Ticket als auch das Deutschlandticket gelten ausnahmslos in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs (RE, RB, S-Bahn). Wer versehentlich in den IC oder ICE steigt, riskiert Probleme bei der Kontrolle. Wenn Sie das beachten, steht einem unvergesslichen, bunten und stressfreien CSD-Wochenende 2026 in Köln nichts mehr im Wege!

CSD Köln 2026: Die wichtigsten Verkehrsfragen im Schnellcheck

Wann und wo startet die CSD-Parade?

Die Parade beginnt am Sonntag, den 5. Juli 2026, um 11:30 Uhr. Sie startet in Deutz und führt über die Deutzer Brücke, den Heumarkt, die Schildergasse, den Neumarkt, den Rudolfplatz (Hohenzollernring) bis zum Andreaskloster am Dom.

Welche KVB-Linien sind von den Baustellen betroffen?

Wegen Arbeiten auf der Deutzer Brücke sind die Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9 getrennt. Die Linien 1 und 9 fahren von linksrheinisch kommend nur bis “Heumarkt”. Die Linie 7 endet aus Richtung Frechen kommend bereits am “Neumarkt”.

Fährt der Ersatzbus 101 über den Rhein?

Am Parade-Sonntag (5. Juli) ist die Deutzer Brücke von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit fällt der Ersatzbus 101 auf der gesamten Strecke komplett aus. An den anderen CSD-Tagen fährt er verkürzt ab “Heumarkt”.

Wie komme ich am Sonntag am besten über den Rhein?

Nutzen Sie unbedingt die Stadtbahn-Linien 3 und 4. Diese fahren unterirdisch durch den Tunnel, sind von keinen Sperrungen oder Baustellen betroffen und queren den Rhein planmäßig.

Welches Ticket lohnt sich für das CSD-Wochenende?

Das offizielle CSD-Ticket kostet 24 Euro und gilt von Freitag (14:00 Uhr) bis Montag (03:00 Uhr) im gesamten VRS-Netz. Alternativ kann auch das reguläre Deutschlandticket genutzt werden – beide jedoch nur im Nahverkehr.