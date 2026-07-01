Das komplette Bühnenprogramm: Alle Acts und Highlights beim CSD-Straßenfest 2026 in Köln

Wenn die Domstadt zur bunten Liebeserklärung an die Vielfalt wird, gibt es kein Halten mehr: Das CSD-Straßenfest 2026 in Köln steht vor der Tür und verwandelt die Altstadt vom 3. Juli bis 5. Juli 2026 in das unbestrittene Epizentrum der europäischen LGBTQIA+-Community. Wer dieses Jahr dabei sein will, sollte sich den Termin fett im Kalender anstreichen, denn das offizielle Programm beim CSD-Straßenfest 2026 platzt aus allen Nähten.
Rund 60 Stunden Live-Acts, politische Debatten, mitreißende DJ-Sets und emotionale Highlights verteilen sich auf die großen Plätze mitten im Herzen von Köln. Ob internationale Top-Stars, kölsche Kult-Bands oder scharfzüngige Drag-Performances – das Line-up spiegelt die gesamte Bandbreite der bunten Community wider. Das Beste daran: Der Eintritt zu allen Areas und Bühnen ist komplett kostenlos!
Damit du keine Minute verpasst, findest du hier das vollständige Bühnenprogramm für die beiden Hauptbühnen und des les Beats DJ Tower. Von der furiosen Eröffnung am Freitag über die bewegenden Lichter gegen das Vergessen am Samstag bis hin zum monumentalen Abschluss-Konzert von Sarah Engels nach der großen CSD-Parade-Demo am Sonntagabend – das ist dein ultimativer CSD-Guide 2026!
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht: Das komplette Bühnenprogramm beim CSD-Straßenfest 2026 in Köln
- Hauptbühne (Heumarkt)
- Politurbühne (Alter Markt)
- les beats DJ Tower (Pipinstraße)
Übersicht: Das komplette Bühnenprogramm beim CSD-Straßenfest 2026 in Köln
Hauptbühne (Heumarkt)
Freitag, 03.07.2026
Moderation: Cassy Carrington & Rolf (bigFM)
|16:00 Uhr
|Cassy Carrington & Rolf
Große Eröffnungs-Moderation und CSD-Warmup
|18:30 Uhr
|DJane T-Licios
New Pop, Pride-Hymnen & Dancefloor-Beats zum Auftakt
|19:20 Uhr
|Pink Poms
Spektakuläre Akrobatik & tänzerische Show-Einlagen von Kölns schwul-lesbischem Cheerleader-Kultverein
|19:40 Uhr
|3 Liköre
Charmante, musikalische Live-Unterhaltung und dreistimmiger Schlager-Glamour
|20:50 Uhr
|SINGING enniway
Kraftvoller Pop-Gesang live und emotionale Community-Hymnen
|21:30 Uhr
|Musical “Romeo & Julia”
Exklusive Performance des Original-Bühnenensembles
|22:10 Uhr
|Die Räuber
Kölsch-Rock-Klassiker zum Mitsingen fürs erste große Tagesfinale auf dem Heumarkt
Samstag, 04.07.2026
Moderation: Erika Laste & Lukas Sauer
|15:00 Uhr
|DJ-Set: Candy Cockwell
“Triple P” New Pop & Charts DJ-Set zum Warmup mit Drag-Glamour
|16:30 Uhr
|Jonny Mahoro
Packender deutschsprachiger Indie-Pop mit tiefgehenden Texten
|18:00 Uhr
|LUYS
Energiegeladener Dream-Rock und empowerment-geladene, queere Sounds
|19:40 Uhr
|Smalltown Boy
Mitreißendes Jimmy Somerville / Bronski Beat Tribute-Projekt voller Synth-Pop-Nostalgie
|21:10 Uhr
|Linda Teodosiu
Stimmgewaltige Club-Hymnen, RnB und explosive Pop-Beats
|22:10 Uhr
|Luna
Melancholischer Deep-Pop, berührende Klavier-Klänge und emotionale Gänsehaut-Momente
|23:00 Uhr
|Lichter gegen das Vergessen
Der traditionelle, große emotionale Schweige- und Gedenkmoment der Community
Sonntag, 05.07.2026
Moderation: Eric Schroth & Sarah Liu
|15:30 Uhr
|Luca MahoNe
Elektrisierende Club- und Chartbreak-Sounds frisch aus den Metropolen
|16:20 Uhr
|Divamant
Eine schillernde Hip-Hop-Show voller Glamour, Power-Vocals und Conscious Rap
|18:00 Uhr
|Knallblech
High-Energy Brassband meets DJ-Beats mit fetten Live-Bläsern zum Tanzen (bis 18:55 Uhr)
|18:55 Uhr
|Miko
Mitreißender Live-Pop und energiegeladene Performance direkt auf dem Heumarkt
|19:40 Uhr
|Bellini & Catherrine Leclery
Legendärer Eurodance-Kult kombiniert mit dem unnachahmlichen Glamour von Drag-Ikone Catherrine Leclery
|21:00 Uhr
|Miriana Conte
Sensationeller ESC-Power-Frauen-Sound und mitreißende Pop-Performance
|21:20 Uhr
|Conchita 4711
Kölner Kult-Glamour und stimmgewaltiges Intro direkt vor dem großen Headliner
|21:30 Uhr
|Sarah Engels
Die Kölner Poplegende, Schauspielerin und ESC 2026-Teilnehmerin live mit ihren größten Hits zum Festival-Abschluss
Politurbühne (Alter Markt)
Freitag, 03.07.2026
Moderation: Dr. Max Appenroth & The only Naomy
|18:00 Uhr
|Pink Poms
Queeres Cheerleading und akrobatische Highlights zur offiziellen Eröffnung am Alter Markt
|18:30 Uhr
|LGBTIQA+ Netzwerk Rhein-Ruhr
Politischer Eröffnungstalk zu Respekt, Chancengleichheit und Vielfalt in Organisationen
|19:00 Uhr
|Dominik Klein
Charmanter Deutschpop-Newcomer live mit einfühlsamen Songs und seiner Band
|20:00 Uhr
|Feminismus, Frieden, Freiheitsrechte
Hochkarätige Podiumsdiskussion (u.a. mit Lea Reisner, MdB und Jessica Böhner) zum Thema queere Menschenrechte im Spannungsfeld von Militarismus und Krieg
|20:30 Uhr
|KeinKunstDrags
Scharfzüngige Drag-Show, Comedy und funkelnder Polit-Glamour aus Köln
|22:00 Uhr
|2FOUR2
Das energiegeladene Tagesfinale mit feinstem Live-Soul, Funk, Pop und Rock
Samstag, 04.07.2026
Moderation: Dr. Max Appenroth & The only Naomy
|ab 15:00 Uhr
|DJ Mar’Libu
Gute Vibes, House und urbane Dance-Tracks zum Samstagsauftakt direkt aus der queeren Clubszene
|16:30 Uhr
|SlinMusic
Handgemachter, ehrlicher Acoustic- & Indie-Pop live aus Köln zum Mitfühlen und Mitsingen
|17:00 Uhr
|Kulturschock
Die legendäre Kölner Ehrenamts-Show für Talente und Untalente – 30 Jahre Chaos, Energie und absoluter Kultfaktor
|18:00 Uhr
|Talk: Queere Archive und Queere Museen
Spannender europäischer Dialog zwischen Vision und Realität am Beispiel des Centrums Schwule Geschichte
|18:30 Uhr
|Glamgirls
Extravagante Outfits, Humor und mitreißender Drag-Performance-Kult direkt aus Großbritannien
|19:20 Uhr
|Talk: 10 Jahre Bundesvertretung schwuler Senioren (BISS)
Politische Diskussion über selbstbestimmtes Altern, gesellschaftliches Engagement und Teilhabe in der Community
Sonntag, 05.07.2026
Moderation: Maxx Laumann & Toni Mertens
|15:30 Uhr
|Nico Alesi
Moderner Italo-Popschlager live auf der Bühne – direkt vom bekannten Schlagerlabel TELAMO zum CSD-Auftakt
|16:00 Uhr
|Talk: Fetish.Drag.Trans Pride for mutual respect
Ein flammendes Plädoyer für radikale Sichtbarkeit und echten Zusammenhalt in der queeren Community (u.a. mit Timmy Böhm und Mr. Fetish Europe)
|16:30 Uhr
|Suli Puschban & die Kapelle der guten Hoffnung
Die GEMA-prämierte Kinderliedermacherin mit ihren feministischen, frechen Hymnen für Vielfalt und Toleranz – ein riesiger Spaß für Regenbogenfamilien
|17:40 Uhr
|Sister Cities – Talk der Partnerstädte
Internationaler Austausch mit queeren Aktivist*innen aus Rotterdam, Barcelona, Esch-sur-Alzette, Turin sowie Gästen des Kiew Pride über die globalen Herausforderungen unserer Zeit
|19:20 Uhr
|Sylvester Oosterveer
Der schillernde Sänger reist extra aus Gran Canaria an, um den Alten Markt mit mitreißenden Party-Vibes, Feel-Good-Pop und viel Liebe zum Tanzen zu bringen
|21:00 Uhr
|HOTSPOT
Das große, furiose Festival-Finale mit der preisgekrönten, energiegeladenen Coverband – von aktuellen Dance-Hits bis hin zu unsterblichen Rock- & Pop-Klassikern
Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen und Irrtümer der Veranstalter vorbehalten.
les beats DJ Tower (Pipinstraße)
Freitag, 03.07.2026
Progressive House-Grooves & Pride-Beats zum Festival-Auftakt
|18:00 Uhr
|DJ Miss BettyFord
Die erfahrene Vinyl-Pionierin bringt internationale Pride-Erfahrung (von Hamburg bis New York) an die Decks – eine leidenschaftliche Mischung aus House, Vocal Progressive, Latin und echtem Oldschool-Sound.
|20:00 Uhr
|DJ Käry
Eine feste Größe der deutschen LGBTIQ+-Szene (u.a. Nature One). Frei nach ihrem Motto „Feel the Beat and Smile“ sorgt sie mit hochenergetischen Tech-House- und Festival-Beats für pure, grenzenlose Partystimmung.
Samstag, 04.07.2026
Von Latin-Rhythmen bis Deconstructed Club-Beats
|16:00 Uhr
|Arielle
Die Meisterin des Reggaeton, Salsa, Bachata und Merengue kombiniert heiße, klassische Latino-Rhythmen mit frischen, modernen FLINTA*-Artists – Shaken ausdrücklich erwünscht!
|18:00 Uhr
|KINDAKIRI
Die bekannte Kölner Kölner DJane, Creatorin und queere Stimme bricht Genregrenzen auf: Ihre explosiven Sets jenseits von Indie-Rock, Pop-Punk, Alternative und euphorischen Pop-Club-Classics laden zum lauten Mitsingen ein.
|20:00 Uhr
|Coco Yeah & DJ GinaG
Zwei absolute Kölner Club-Schwergewichte übernehmen den Tower! Während Coco Yeah frische House- und Pop-Sounds aus London mitbringt, verzaubert die dreifache Gewinnerin des Goldenen RIK, DJ GinaG, das Publikum mit ihren legendären, vom Ibiza Live Radio bekannten Ibiza-Vibes.
|21:30 Uhr
|Gîn Bali
Die Kölner Multiinstrumentalistin, Produzentin und Aktivistin liefert ein komplexes, bahnbrechendes Set von Global Bass und südamerikanischem Techno über Deconstructed Club-Sounds bis hin zu kurdischem Pop.
Sonntag, 05.07.2026
Sommerliche Urlaubs-Vibes und Genremix-Garantie
|16:00 Uhr
|Tu Nana
Direkt aus El Salvador importiert sie puren Sommer an die Pipinstraße: Ein mitreißender Cocktail aus Cumbia, temperamentvollen Salsa-Trompeten und modernen Afro-House-Remixen versetzt Köln mitten an die Pazifikküste.
|18:00 Uhr
|Shadow
Ursprünglich in der Clubszene der US-Ostküste (Philadelphia, New York) beheimatet, bringt Shadow feinsten Classic House und NuSoul-Rhythmen nach Köln, die sofort in die Beine gehen.
|20:00 Uhr
|DJ Salis
Das Kölner Mixwunder (bekannt aus der Boize-Bar oder Jeck as Hell) beschließt das CSD-Wochenende auf dem Tower mit einer bunten, genial abgemischten Zeitreise quer durch alle musikalischen Genres.
Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen und Irrtümer der Veranstalter vorbehalten.