Das komplette Bühnenprogramm: Alle Acts und Highlights beim CSD-Straßenfest 2026 in Köln

Wenn die Domstadt zur bunten Liebeserklärung an die Vielfalt wird, gibt es kein Halten mehr: Das CSD-Straßenfest 2026 in Köln steht vor der Tür und verwandelt die Altstadt vom 3. Juli bis 5. Juli 2026 in das unbestrittene Epizentrum der europäischen LGBTQIA+-Community. Wer dieses Jahr dabei sein will, sollte sich den Termin fett im Kalender anstreichen, denn das offizielle Programm beim CSD-Straßenfest 2026 platzt aus allen Nähten.

Rund 60 Stunden Live-Acts, politische Debatten, mitreißende DJ-Sets und emotionale Highlights verteilen sich auf die großen Plätze mitten im Herzen von Köln. Ob internationale Top-Stars, kölsche Kult-Bands oder scharfzüngige Drag-Performances – das Line-up spiegelt die gesamte Bandbreite der bunten Community wider. Das Beste daran: Der Eintritt zu allen Areas und Bühnen ist komplett kostenlos!

Damit du keine Minute verpasst, findest du hier das vollständige Bühnenprogramm für die beiden Hauptbühnen und des les Beats DJ Tower. Von der furiosen Eröffnung am Freitag über die bewegenden Lichter gegen das Vergessen am Samstag bis hin zum monumentalen Abschluss-Konzert von Sarah Engels nach der großen CSD-Parade-Demo am Sonntagabend – das ist dein ultimativer CSD-Guide 2026!

Übersicht: Das komplette Bühnenprogramm beim CSD-Straßenfest 2026 in Köln

Hauptbühne (Heumarkt)

Freitag, 03.07.2026

Moderation: Cassy Carrington & Rolf (bigFM)

16:00 Uhr Cassy Carrington & Rolf

Große Eröffnungs-Moderation und CSD-Warmup 18:30 Uhr DJane T-Licios

New Pop, Pride-Hymnen & Dancefloor-Beats zum Auftakt 19:20 Uhr Pink Poms

Spektakuläre Akrobatik & tänzerische Show-Einlagen von Kölns schwul-lesbischem Cheerleader-Kultverein 19:40 Uhr 3 Liköre

Charmante, musikalische Live-Unterhaltung und dreistimmiger Schlager-Glamour 20:50 Uhr SINGING enniway

Kraftvoller Pop-Gesang live und emotionale Community-Hymnen 21:30 Uhr Musical “Romeo & Julia”

Exklusive Performance des Original-Bühnenensembles 22:10 Uhr Die Räuber

Kölsch-Rock-Klassiker zum Mitsingen fürs erste große Tagesfinale auf dem Heumarkt

Samstag, 04.07.2026

Moderation: Erika Laste & Lukas Sauer

15:00 Uhr DJ-Set: Candy Cockwell

“Triple P” New Pop & Charts DJ-Set zum Warmup mit Drag-Glamour 16:30 Uhr Jonny Mahoro

Packender deutschsprachiger Indie-Pop mit tiefgehenden Texten 18:00 Uhr LUYS

Energiegeladener Dream-Rock und empowerment-geladene, queere Sounds 19:40 Uhr Smalltown Boy

Mitreißendes Jimmy Somerville / Bronski Beat Tribute-Projekt voller Synth-Pop-Nostalgie 21:10 Uhr Linda Teodosiu

Stimmgewaltige Club-Hymnen, RnB und explosive Pop-Beats 22:10 Uhr Luna

Melancholischer Deep-Pop, berührende Klavier-Klänge und emotionale Gänsehaut-Momente 23:00 Uhr Lichter gegen das Vergessen

Der traditionelle, große emotionale Schweige- und Gedenkmoment der Community

Sonntag, 05.07.2026

Moderation: Eric Schroth & Sarah Liu

15:30 Uhr Luca MahoNe

Elektrisierende Club- und Chartbreak-Sounds frisch aus den Metropolen 16:20 Uhr Divamant

Eine schillernde Hip-Hop-Show voller Glamour, Power-Vocals und Conscious Rap 18:00 Uhr Knallblech

High-Energy Brassband meets DJ-Beats mit fetten Live-Bläsern zum Tanzen (bis 18:55 Uhr) 18:55 Uhr Miko

Mitreißender Live-Pop und energiegeladene Performance direkt auf dem Heumarkt 19:40 Uhr Bellini & Catherrine Leclery

Legendärer Eurodance-Kult kombiniert mit dem unnachahmlichen Glamour von Drag-Ikone Catherrine Leclery 21:00 Uhr Miriana Conte

Sensationeller ESC-Power-Frauen-Sound und mitreißende Pop-Performance 21:20 Uhr Conchita 4711

Kölner Kult-Glamour und stimmgewaltiges Intro direkt vor dem großen Headliner 21:30 Uhr Sarah Engels

Die Kölner Poplegende, Schauspielerin und ESC 2026-Teilnehmerin live mit ihren größten Hits zum Festival-Abschluss

Politurbühne (Alter Markt)

Freitag, 03.07.2026

Moderation: Dr. Max Appenroth & The only Naomy

18:00 Uhr Pink Poms

Queeres Cheerleading und akrobatische Highlights zur offiziellen Eröffnung am Alter Markt 18:30 Uhr LGBTIQA+ Netzwerk Rhein-Ruhr

Politischer Eröffnungstalk zu Respekt, Chancengleichheit und Vielfalt in Organisationen 19:00 Uhr Dominik Klein

Charmanter Deutschpop-Newcomer live mit einfühlsamen Songs und seiner Band 20:00 Uhr Feminismus, Frieden, Freiheitsrechte

Hochkarätige Podiumsdiskussion (u.a. mit Lea Reisner, MdB und Jessica Böhner) zum Thema queere Menschenrechte im Spannungsfeld von Militarismus und Krieg 20:30 Uhr KeinKunstDrags

Scharfzüngige Drag-Show, Comedy und funkelnder Polit-Glamour aus Köln 22:00 Uhr 2FOUR2

Das energiegeladene Tagesfinale mit feinstem Live-Soul, Funk, Pop und Rock

Samstag, 04.07.2026

Moderation: Dr. Max Appenroth & The only Naomy

ab 15:00 Uhr DJ Mar’Libu

Gute Vibes, House und urbane Dance-Tracks zum Samstagsauftakt direkt aus der queeren Clubszene 16:30 Uhr SlinMusic

Handgemachter, ehrlicher Acoustic- & Indie-Pop live aus Köln zum Mitfühlen und Mitsingen 17:00 Uhr Kulturschock

Die legendäre Kölner Ehrenamts-Show für Talente und Untalente – 30 Jahre Chaos, Energie und absoluter Kultfaktor 18:00 Uhr Talk: Queere Archive und Queere Museen

Spannender europäischer Dialog zwischen Vision und Realität am Beispiel des Centrums Schwule Geschichte 18:30 Uhr Glamgirls

Extravagante Outfits, Humor und mitreißender Drag-Performance-Kult direkt aus Großbritannien 19:20 Uhr Talk: 10 Jahre Bundesvertretung schwuler Senioren (BISS)

Politische Diskussion über selbstbestimmtes Altern, gesellschaftliches Engagement und Teilhabe in der Community

Sonntag, 05.07.2026

Moderation: Maxx Laumann & Toni Mertens

15:30 Uhr Nico Alesi

Moderner Italo-Popschlager live auf der Bühne – direkt vom bekannten Schlagerlabel TELAMO zum CSD-Auftakt 16:00 Uhr Talk: Fetish.Drag.Trans Pride for mutual respect

Ein flammendes Plädoyer für radikale Sichtbarkeit und echten Zusammenhalt in der queeren Community (u.a. mit Timmy Böhm und Mr. Fetish Europe) 16:30 Uhr Suli Puschban & die Kapelle der guten Hoffnung

Die GEMA-prämierte Kinderliedermacherin mit ihren feministischen, frechen Hymnen für Vielfalt und Toleranz – ein riesiger Spaß für Regenbogenfamilien 17:40 Uhr Sister Cities – Talk der Partnerstädte

Internationaler Austausch mit queeren Aktivist*innen aus Rotterdam, Barcelona, Esch-sur-Alzette, Turin sowie Gästen des Kiew Pride über die globalen Herausforderungen unserer Zeit 19:20 Uhr Sylvester Oosterveer

Der schillernde Sänger reist extra aus Gran Canaria an, um den Alten Markt mit mitreißenden Party-Vibes, Feel-Good-Pop und viel Liebe zum Tanzen zu bringen 21:00 Uhr HOTSPOT

Das große, furiose Festival-Finale mit der preisgekrönten, energiegeladenen Coverband – von aktuellen Dance-Hits bis hin zu unsterblichen Rock- & Pop-Klassikern

Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen und Irrtümer der Veranstalter vorbehalten.

les beats DJ Tower (Pipinstraße)

Freitag, 03.07.2026

Progressive House-Grooves & Pride-Beats zum Festival-Auftakt

18:00 Uhr DJ Miss BettyFord

Die erfahrene Vinyl-Pionierin bringt internationale Pride-Erfahrung (von Hamburg bis New York) an die Decks – eine leidenschaftliche Mischung aus House, Vocal Progressive, Latin und echtem Oldschool-Sound. 20:00 Uhr DJ Käry

Eine feste Größe der deutschen LGBTIQ+-Szene (u.a. Nature One). Frei nach ihrem Motto „Feel the Beat and Smile“ sorgt sie mit hochenergetischen Tech-House- und Festival-Beats für pure, grenzenlose Partystimmung.

Samstag, 04.07.2026

Von Latin-Rhythmen bis Deconstructed Club-Beats

16:00 Uhr Arielle

Die Meisterin des Reggaeton, Salsa, Bachata und Merengue kombiniert heiße, klassische Latino-Rhythmen mit frischen, modernen FLINTA*-Artists – Shaken ausdrücklich erwünscht! 18:00 Uhr KINDAKIRI

Die bekannte Kölner Kölner DJane, Creatorin und queere Stimme bricht Genregrenzen auf: Ihre explosiven Sets jenseits von Indie-Rock, Pop-Punk, Alternative und euphorischen Pop-Club-Classics laden zum lauten Mitsingen ein. 20:00 Uhr Coco Yeah & DJ GinaG

Zwei absolute Kölner Club-Schwergewichte übernehmen den Tower! Während Coco Yeah frische House- und Pop-Sounds aus London mitbringt, verzaubert die dreifache Gewinnerin des Goldenen RIK, DJ GinaG, das Publikum mit ihren legendären, vom Ibiza Live Radio bekannten Ibiza-Vibes. 21:30 Uhr Gîn Bali

Die Kölner Multiinstrumentalistin, Produzentin und Aktivistin liefert ein komplexes, bahnbrechendes Set von Global Bass und südamerikanischem Techno über Deconstructed Club-Sounds bis hin zu kurdischem Pop.

Sonntag, 05.07.2026

Sommerliche Urlaubs-Vibes und Genremix-Garantie

16:00 Uhr Tu Nana

Direkt aus El Salvador importiert sie puren Sommer an die Pipinstraße: Ein mitreißender Cocktail aus Cumbia, temperamentvollen Salsa-Trompeten und modernen Afro-House-Remixen versetzt Köln mitten an die Pazifikküste. 18:00 Uhr Shadow

Ursprünglich in der Clubszene der US-Ostküste (Philadelphia, New York) beheimatet, bringt Shadow feinsten Classic House und NuSoul-Rhythmen nach Köln, die sofort in die Beine gehen. 20:00 Uhr DJ Salis

Das Kölner Mixwunder (bekannt aus der Boize-Bar oder Jeck as Hell) beschließt das CSD-Wochenende auf dem Tower mit einer bunten, genial abgemischten Zeitreise quer durch alle musikalischen Genres.

Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen und Irrtümer der Veranstalter vorbehalten.