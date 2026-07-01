CSD Köln 2026 im kostenlosen Livestream: Die Hauptbühne und die Demo-Parade live erleben!

Köln steht kopf, die Domstadt strahlt in den schillerndsten Regenbogenfarben! Unter dem kraftvollen Motto “Für Queerrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!” feiert Köln in diesem Jahr den ColognePride 2026. Wer am CSD-Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026 nicht selbst auf dem Heumarkt stehen oder am Straßenrand mitfiebern kann, muss auf das einzigartige Feeling nicht verzichten: Verfolgt das Bühnenprogramm über den offiziellen YouTube-Kanal und schaltet am Sonntag ein, um die riesigen CSD-Demo-Parade von zuhause aus zu sehen!

Das Bühnenprogramm in der Übersicht: Das läuft auf der Hauptbühne

Vom 3. bis 5. Juli 2026 wird der Kölner Heumarkt zum Epizentrum des ColognePride. Auf der offiziellen Hauptbühne erwartet euch ein dreitägiger Marathon aus hochkarätigen Musik-Acts, emotionalen Drag-Shows, Kölner Kult-Bands und wichtigen politischen Diskussionen.

Hauptbühne (Heumarkt)

Freitag, 03.07.2026

Moderation: Cassy Carrington & Rolf (bigFM)

16:00 Uhr Cassy Carrington & Rolf

Große Eröffnungs-Moderation und CSD-Warmup 18:30 Uhr DJane T-Licios

New Pop, Pride-Hymnen & Dancefloor-Beats zum Auftakt 19:20 Uhr Pink Poms

Spektakuläre Akrobatik & tänzerische Show-Einlagen von Kölns schwul-lesbischem Cheerleader-Kultverein 19:40 Uhr 3 Liköre

Charmante, musikalische Live-Unterhaltung und dreistimmiger Schlager-Glamour 20:50 Uhr SINGING enniway

Kraftvoller Pop-Gesang live und emotionale Community-Hymnen 21:30 Uhr Musical “Romeo & Julia”

Exklusive Performance des Original-Bühnenensembles 22:10 Uhr Die Räuber

Kölsch-Rock-Klassiker zum Mitsingen fürs erste große Tagesfinale auf dem Heumarkt

Samstag, 04.07.2026

Moderation: Erika Laste & Lukas Sauer

15:00 Uhr DJ-Set: Candy Cockwell

“Triple P” New Pop & Charts DJ-Set zum Warmup mit Drag-Glamour 16:30 Uhr Jonny Mahoro

Packender deutschsprachiger Indie-Pop mit tiefgehenden Texten 18:00 Uhr LUYS

Energiegeladener Dream-Rock und empowerment-geladene, queere Sounds 19:40 Uhr Smalltown Boy

Mitreißendes Jimmy Somerville / Bronski Beat Tribute-Projekt voller Synth-Pop-Nostalgie 21:10 Uhr Linda Teodosiu

Stimmgewaltige Club-Hymnen, RnB und explosive Pop-Beats 22:10 Uhr Luna

Melancholischer Deep-Pop, berührende Klavier-Klänge und emotionale Gänsehaut-Momente 23:00 Uhr Lichter gegen das Vergessen

Der traditionelle, große emotionale Schweige- und Gedenkmoment der Community

Sonntag, 05.07.2026

Moderation: Eric Schroth & Sarah Liu

15:30 Uhr Luca MahoNe

Elektrisierende Club- und Chartbreak-Sounds frisch aus den Metropolen 16:20 Uhr Divamant

Eine schillernde Hip-Hop-Show voller Glamour, Power-Vocals und Conscious Rap 18:00 Uhr Knallblech

High-Energy Brassband meets DJ-Beats mit fetten Live-Bläsern zum Tanzen (bis 18:55 Uhr) 18:55 Uhr Miko

Mitreißender Live-Pop und energiegeladene Performance direkt auf dem Heumarkt 19:40 Uhr Bellini & Catherrine Leclery

Legendärer Eurodance-Kult kombiniert mit dem unnachahmlichen Glamour von Drag-Ikone Catherrine Leclery 21:00 Uhr Miriana Conte

Sensationeller ESC-Power-Frauen-Sound und mitreißende Pop-Performance 21:20 Uhr Conchita 4711

Kölner Kult-Glamour und stimmgewaltiges Intro direkt vor dem großen Headliner 21:30 Uhr Sarah Engels

Die Kölner Poplegende, Schauspielerin und ESC 2026-Teilnehmerin live mit ihren größten Hits zum Festival-Abschluss

Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen und Irrtümer der Veranstalter vorbehalten.

Der ColognePride überträgt das Bühnenprogramm an allen drei Tagen (Freitag ab 18:00 Uhr, Samstag ab 16:15 Uhr und Sonntag ab 11:30 Uhr die CSD-Demo-Parade und ab 16:15 Uhr wieder das Bühnenprogramm) live auf seinem offiziellen YouTube-Kanal.

Der absolute Höhepunkt: Die CSD-Demo-Parade am Sonntag live im Video!

Am Sonntag, den 5. Juli 2026, folgt das emotionale und politische Highlight des ColognePride. Ab 11:30 Uhr startet die gigantische CSD-Demonstration auf der Deutzer Brücke. Vor der weltberühmten Kulisse der Kölner Altstadt zieht der bunte Lindwurm aus zehntausenden Teilnehmenden quer durch die Innenstadt der Rheinmetropole: über den Heumarkt, die Schildergasse, vorbei am Neumarkt und Rudolfplatz bis hin zum großen Finale in der Marzellenstraße.

Es ist eine der größten Demonstrationen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Menschenrechte in ganz Europa. Im unteren Player seid ihr hautnah dabei, wenn die bunten Fußgruppen und Trucks mit lauten Bässen und klaren politischen Botschaften ein unübersehbares Zeichen für die LGBTQIA+-Community setzen.

Hier geht es zum Livestream der CSD-Parade (Sonntag ab ca. 11:30 Uhr)

Tipp für alle, die doch noch spontan vorbeischauen wollen: Der Eintritt zum Heumarkt sowie das Zuschauen bei der Parade ist komplett kostenlos. Wer live vor Ort dabei sein möchte, sollte aufgrund der großen Menschenmengen (erwartet werden weit über eine Million Besucher) unbedingt frühzeitig anreisen und die aktuellen Verkehrsinformationen sowie KVB-Sperrungen beachten!