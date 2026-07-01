CSD Köln 2026 im kostenlosen Livestream: Die Hauptbühne und die Demo-Parade live erleben!

Köln steht kopf, die Domstadt strahlt in den schillerndsten Regenbogenfarben! Unter dem kraftvollen Motto “Für Queerrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!” feiert Köln in diesem Jahr den ColognePride 2026. Wer am CSD-Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026 nicht selbst auf dem Heumarkt stehen oder am Straßenrand mitfiebern kann, muss auf das einzigartige Feeling nicht verzichten: Verfolgt das Bühnenprogramm über den offiziellen YouTube-Kanal und schaltet am Sonntag ein, um die riesigen CSD-Demo-Parade von zuhause aus zu sehen!
Inhaltsverzeichnis
Das Bühnenprogramm in der Übersicht: Das läuft auf der Hauptbühne
Vom 3. bis 5. Juli 2026 wird der Kölner Heumarkt zum Epizentrum des ColognePride. Auf der offiziellen Hauptbühne erwartet euch ein dreitägiger Marathon aus hochkarätigen Musik-Acts, emotionalen Drag-Shows, Kölner Kult-Bands und wichtigen politischen Diskussionen.
Hauptbühne (Heumarkt)
Freitag, 03.07.2026
Moderation: Cassy Carrington & Rolf (bigFM)
|16:00 Uhr
|Cassy Carrington & Rolf
Große Eröffnungs-Moderation und CSD-Warmup
|18:30 Uhr
|DJane T-Licios
New Pop, Pride-Hymnen & Dancefloor-Beats zum Auftakt
|19:20 Uhr
|Pink Poms
Spektakuläre Akrobatik & tänzerische Show-Einlagen von Kölns schwul-lesbischem Cheerleader-Kultverein
|19:40 Uhr
|3 Liköre
Charmante, musikalische Live-Unterhaltung und dreistimmiger Schlager-Glamour
|20:50 Uhr
|SINGING enniway
Kraftvoller Pop-Gesang live und emotionale Community-Hymnen
|21:30 Uhr
|Musical “Romeo & Julia”
Exklusive Performance des Original-Bühnenensembles
|22:10 Uhr
|Die Räuber
Kölsch-Rock-Klassiker zum Mitsingen fürs erste große Tagesfinale auf dem Heumarkt
Samstag, 04.07.2026
Moderation: Erika Laste & Lukas Sauer
|15:00 Uhr
|DJ-Set: Candy Cockwell
“Triple P” New Pop & Charts DJ-Set zum Warmup mit Drag-Glamour
|16:30 Uhr
|Jonny Mahoro
Packender deutschsprachiger Indie-Pop mit tiefgehenden Texten
|18:00 Uhr
|LUYS
Energiegeladener Dream-Rock und empowerment-geladene, queere Sounds
|19:40 Uhr
|Smalltown Boy
Mitreißendes Jimmy Somerville / Bronski Beat Tribute-Projekt voller Synth-Pop-Nostalgie
|21:10 Uhr
|Linda Teodosiu
Stimmgewaltige Club-Hymnen, RnB und explosive Pop-Beats
|22:10 Uhr
|Luna
Melancholischer Deep-Pop, berührende Klavier-Klänge und emotionale Gänsehaut-Momente
|23:00 Uhr
|Lichter gegen das Vergessen
Der traditionelle, große emotionale Schweige- und Gedenkmoment der Community
Sonntag, 05.07.2026
Moderation: Eric Schroth & Sarah Liu
|15:30 Uhr
|Luca MahoNe
Elektrisierende Club- und Chartbreak-Sounds frisch aus den Metropolen
|16:20 Uhr
|Divamant
Eine schillernde Hip-Hop-Show voller Glamour, Power-Vocals und Conscious Rap
|18:00 Uhr
|Knallblech
High-Energy Brassband meets DJ-Beats mit fetten Live-Bläsern zum Tanzen (bis 18:55 Uhr)
|18:55 Uhr
|Miko
Mitreißender Live-Pop und energiegeladene Performance direkt auf dem Heumarkt
|19:40 Uhr
|Bellini & Catherrine Leclery
Legendärer Eurodance-Kult kombiniert mit dem unnachahmlichen Glamour von Drag-Ikone Catherrine Leclery
|21:00 Uhr
|Miriana Conte
Sensationeller ESC-Power-Frauen-Sound und mitreißende Pop-Performance
|21:20 Uhr
|Conchita 4711
Kölner Kult-Glamour und stimmgewaltiges Intro direkt vor dem großen Headliner
|21:30 Uhr
|Sarah Engels
Die Kölner Poplegende, Schauspielerin und ESC 2026-Teilnehmerin live mit ihren größten Hits zum Festival-Abschluss
Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen und Irrtümer der Veranstalter vorbehalten.
Der absolute Höhepunkt: Die CSD-Demo-Parade am Sonntag live im Video!
Am Sonntag, den 5. Juli 2026, folgt das emotionale und politische Highlight des ColognePride. Ab 11:30 Uhr startet die gigantische CSD-Demonstration auf der Deutzer Brücke. Vor der weltberühmten Kulisse der Kölner Altstadt zieht der bunte Lindwurm aus zehntausenden Teilnehmenden quer durch die Innenstadt der Rheinmetropole: über den Heumarkt, die Schildergasse, vorbei am Neumarkt und Rudolfplatz bis hin zum großen Finale in der Marzellenstraße.
Es ist eine der größten Demonstrationen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Menschenrechte in ganz Europa. Im unteren Player seid ihr hautnah dabei, wenn die bunten Fußgruppen und Trucks mit lauten Bässen und klaren politischen Botschaften ein unübersehbares Zeichen für die LGBTQIA+-Community setzen.
Hier geht es zum Livestream der CSD-Parade (Sonntag ab ca. 11:30 Uhr)
Tipp für alle, die doch noch spontan vorbeischauen wollen: Der Eintritt zum Heumarkt sowie das Zuschauen bei der Parade ist komplett kostenlos. Wer live vor Ort dabei sein möchte, sollte aufgrund der großen Menschenmengen (erwartet werden weit über eine Million Besucher) unbedingt frühzeitig anreisen und die aktuellen Verkehrsinformationen sowie KVB-Sperrungen beachten!