CSD-Straßenfest 2026 in Köln: Alle Infos zum Programm, Bühnen & Co.

Wenn die Domstadt zur bunten Liebeserklärung an die Vielfalt wird, gibt es kein Halten mehr. Der ColognePride 2026 steht vor der Tür und verwandelt Köln einmal mehr in das unbestrittene Epizentrum der europäischen LGBTQ+-Community. Das CSD-Straßenfest 2026 in Köln – das bedeutet pure Emotionen, tiefgründige politische Debatten und ein Event, das seinesgleichen sucht. Wer dieses Jahr dabei sein will, sollte sich den Termin fett im Kalender anstreichen, denn das offizielle Programm platzt aus allen Nähten. Über 60 Stunden Live-Acts, Talks und DJ-Sets verteilen sich auf vier spektakuläre Bühnen mitten in der Kölner Altstadt.

Der Fahrplan für den CSD Köln 2026: Termine im Überblick

Die Feierlichkeiten erstrecken sich über einen langen Zeitraum, aber das absolute Kernwochenende solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Der offizielle ColognePride startet am 19. Juni 2026 und gipfelt im riesigen CSD-Wochenende Anfang Juli.

ColognePride: 19. Juni bis 5. Juli 2026

19. Juni bis 5. Juli 2026 CSD-Straßenfest: 3. Juli bis 5. Juli 2026

3. Juli bis 5. Juli 2026 CSD-Demonstration: Sonntag, 5. Juli 2026

Das CSD-Straßenfest verwandelt die Kölner Altstadt drei Tage lang in eine einzige Open-Air-Bühne. Vom Heumarkt über den Alter Markt bis hin zur Gürzenichstraße und dem Elogiusplatz wird getanzt, diskutiert und gefeiert. Am Freitag (03.07.2026) öffnen die Stände und Bühnen um 16 Uhr, am Samstag (04.07.2026) geht es ab 12 Uhr los und der Sonntag (05.07.2026) startet traditionell um 11 Uhr. Das Beste daran: Der Eintritt zu allen Areas und Bühnen ist komplett kostenlos.

Infomeile, Food-Spots und Community: Das erwartet dich auf dem CSD-Straßenfest 2026

Das CSD-Straßenfest 2026 ist weit mehr als eine reine Partyzone – es ist das pulsierende Herzstück des ColognePride-Wochenendes. Drei Tage lang verwandelt sich die gesamte Kölner Altstadt zwischen Heumarkt, Alter Markt, der Gürzenichstraße und den angrenzenden Gassen in eine riesige, bunte Begegnungsstätte. Auf der weitläufigen Infomeile präsentieren sich dutzende queere Vereine, Organisationen, politische Initiativen und Netzwerke aus ganz Nordrhein-Westfalen. Hier kann man sich austauschen, vernetzen und wichtige Aufklärungsarbeit unterstützen.

Neben dem politischen Kern kommt natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Unzählige Stände bieten eine internationale Vielfalt an Streetfood, kühlen Drinks und natürlich frisch gezapftem Kölsch. Ob Shoppen von bunten Pride-Accessoires, Informieren über gesellschaftliche Themen oder einfach das gemeinsame Feiern in den geschmückten Gassen der Kölner Altstadt – das CSD-Straßenfest 2026 verbindet politische Haltung perfekt mit rheinischer Lebensfreude.

Das komplette Bühnenprogramm 2026 in der Übersicht

Hauptbühne (Heumarkt)

Freitag, 03.07.2026

16:00 Uhr: Cassy Carrington & Rolf – Große Eröffnungs-Moderation

Cassy Carrington & Rolf – Große Eröffnungs-Moderation 19:20 Uhr: Pink Poms – Spektakuläre Akrobatik & Show-Einlagen

Pink Poms – Spektakuläre Akrobatik & Show-Einlagen 19:40 Uhr: 3 Liköre – Charmante und musikalische Live-Unterhaltung

3 Liköre – Charmante und musikalische Live-Unterhaltung 20:50 Uhr: SINGING enniway – Kraftvoller Pop-Gesang live

SINGING enniway – Kraftvoller Pop-Gesang live 21:30 Uhr: Musical “Romeo & Julia” – Exklusive Performance des Original-Ensembles

Musical “Romeo & Julia” – Exklusive Performance des Original-Ensembles 22:10 Uhr: Die Räuber – Kölsch-Rock-Klassiker zum Mitsingen fürs erste Tagesfinale

Samstag, 04.07.2026

Moderation: Erika Laste & Lukas Sauer

Erika Laste & Lukas Sauer 15:00 Uhr: Candy Cockwell – “Triple P” New Pop & Charts DJ-Set zum Warmup

Candy Cockwell – “Triple P” New Pop & Charts DJ-Set zum Warmup 16:30 Uhr: Jonny Mahoro – Packender deutschsprachiger Indie-Pop

Jonny Mahoro – Packender deutschsprachiger Indie-Pop 18:00 Uhr: LUYS – Energiegeladener Dream-Rock und empowerment-geladene Klänge

LUYS – Energiegeladener Dream-Rock und empowerment-geladene Klänge 19:40 Uhr: Smalltown Boy – Mitreißendes Jimmy Somerville / Bronski Beat Tribute-Projekt

Smalltown Boy – Mitreißendes Jimmy Somerville / Bronski Beat Tribute-Projekt 21:10 Uhr: Linda Teodosiu – Stimmgewaltige Club-Hymnen und Pop-Beats

Linda Teodosiu – Stimmgewaltige Club-Hymnen und Pop-Beats 22:10 Uhr: Luna – Melancholischer Deep-Pop und emotionale Gänsehaut-Momente

Luna – Melancholischer Deep-Pop und emotionale Gänsehaut-Momente 23:00 Uhr: Lichter gegen das Vergessen – Großer emotionaler Gedenkmoment der Community

Sonntag, 05.07.2026

Moderation: Eric Schroth & Sarah Liu

Eric Schroth & Sarah Liu 15:30 Uhr: Luca MahoNe – Club- und Chartbreak-Sounds frisch aus den Metropolen

Luca MahoNe – Club- und Chartbreak-Sounds frisch aus den Metropolen 16:20 Uhr: Divamant – Eine schillernde Show voller Glamour und conscious Rap

Divamant – Eine schillernde Show voller Glamour und conscious Rap 18:00 Uhr: Knallblech – Brassband meets DJ-Beats mit fetten Live-Bläsern

Knallblech – Brassband meets DJ-Beats mit fetten Live-Bläsern 19:40 Uhr: Bellini & Catherrine Leclery – Legendärer Eurodance-Kult und purer Sommer-Vibe

Bellini & Catherrine Leclery – Legendärer Eurodance-Kult und purer Sommer-Vibe 21:00 Uhr: Miriana Conte – ESC-Power-Frauen-Sound zum monumentalen Festival-Abschluss

Politurbühne (Alter Markt)

Freitag, 03.07.2026

Moderation: Dr. Max Appenroth & Jordanne Simpson

Dr. Max Appenroth & Jordanne Simpson 18:00 Uhr: Pink Poms – Queeres Cheerleading zur Eröffnung am Alter Markt

Pink Poms – Queeres Cheerleading zur Eröffnung am Alter Markt 18:30 Uhr: LGBTI+ Netzwerk Rhein-Ruhr – Politischer Talk zu aktuellen Community-Themen

LGBTI+ Netzwerk Rhein-Ruhr – Politischer Talk zu aktuellen Community-Themen 19:00 Uhr: Dominik Klein – Charmanter Pop-Newcomer live auf der Bühne

Dominik Klein – Charmanter Pop-Newcomer live auf der Bühne 20:00 Uhr: Feminismus, Frieden & Freiheit – Hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion

Feminismus, Frieden & Freiheit – Hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion 20:30 Uhr: KeinKunstDrags – Scharfzüngige Drag-Show, Satire und funkelnder Glamour

KeinKunstDrags – Scharfzüngige Drag-Show, Satire und funkelnder Glamour 22:00 Uhr: 2FOUR2 – Elektronische Beats und Synth-Klänge zum Ausklang des ersten Tages

Samstag, 04.07.2026

Moderation: Max Appenroth & The only Naomy

Max Appenroth & The only Naomy 15:00 Uhr: DJ Mar’Libu – Treibende Beats und New Pop zum Auftakt am CSD-Samstag

DJ Mar’Libu – Treibende Beats und New Pop zum Auftakt am CSD-Samstag 16:30 Uhr: SlinMusic – Ehrliche Live-Musik mit klarer Message

SlinMusic – Ehrliche Live-Musik mit klarer Message 18:20 Uhr: Kulturschock – Musikalisches Cross-over-Projekt mit klarer gesellschaftlicher Kante

Kulturschock – Musikalisches Cross-over-Projekt mit klarer gesellschaftlicher Kante 19:30 Uhr: Talkrunde: “Queere Sichtbarkeit & Sicherheit im Alltag” – Politischer Diskurs

Talkrunde: “Queere Sichtbarkeit & Sicherheit im Alltag” – Politischer Diskurs 20:15 Uhr: Local Pride Showcase – Kölner Newcomer-Acts präsentieren ihre Songs

Local Pride Showcase – Kölner Newcomer-Acts präsentieren ihre Songs 21:30 Uhr: Late Night Drag-Performance – Schillernde Midnight-Extravaganza mit regionalen Queens

Late Night Drag-Performance – Schillernde Midnight-Extravaganza mit regionalen Queens 22:15 Uhr: Electro-Clash Grand Finale – Treibende elektronische Beats zum Samstagsausklang

Sonntag, 05.07.2026

15:30 Uhr: Toni Metrens & Maxx Laumann – Das charmante Moderations-Duo am CSD-Sonntag

Toni Metrens & Maxx Laumann – Das charmante Moderations-Duo am CSD-Sonntag 15:45 Uhr: Talk & Information – Einordnung der politischen Forderungen der CSD-Demonstration

Talk & Information – Einordnung der politischen Forderungen der CSD-Demonstration 16:30 Uhr: Acoustic Pride – Gefühlvolle Akustik-Sessions queerer Songwriter

Acoustic Pride – Gefühlvolle Akustik-Sessions queerer Songwriter 17:45 Uhr: Dialog mit Aktivisten – Internationaler Austausch mit Gästen aus Kölner Partnerstädten

Dialog mit Aktivisten – Internationaler Austausch mit Gästen aus Kölner Partnerstädten 18:30 Uhr: Röschen Sitzung (Auszüge) – Queerer, bissiger Alternativ-Karneval par excellence

Röschen Sitzung (Auszüge) – Queerer, bissiger Alternativ-Karneval par excellence 19:45 Uhr: Queer-Comedy-Slam – Lachmuskeltraining mit scharfzüngigen Pointen aus der Lebensrealität

Queer-Comedy-Slam – Lachmuskeltraining mit scharfzüngigen Pointen aus der Lebensrealität 21:00 Uhr: Das große emotionale Finale – Politischer Abschluss und musikalischer Ausklang

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.

Freitag, 3. Juli 2026: Der furiose Auftakt auf den Hauptbühnen

Das CSD-Wochenende startet am Freitag, 03.07.2026 ab 16:00 Uhr mit voller Energie. Auf der Hauptbühne am Heumarkt führen Cassy Carrington und Rolf aus Deutschlands bekanntester Morning-Show durch den Abend. Wer dachte, der Freitag läuft erst langsam an, wird schnell eines Besseren belehrt. Um 19:20 Uhr bringen die legendären Pink Poms – Kölns queere Cheerleading-Institution – die Menge mit Akrobatik und Glitzer zum Kochen. Direkt im Anschluss um 19:40 Uhr übernehmen die 3 Liköre mit charmanter Live-Unterhaltung, gefolgt von der kraftvollen Stimme von SINGING enniway um 20:50 Uhr. Ein echtes Kultur-Highlight wartet um 21:30 Uhr auf das Publikum, wenn das Ensemble des Erfolgsmusicals Romeo & Julia eine exklusive Performance auf die Bretter legt. Den krönenden, kölschen Abschluss machen um 22:10 Uhr die Räuber, die den Heumarkt mit ihren Hits in ein schunkelndes Fahnenmeer verwandeln.

Zeitgleich zeigt sich die Politbühne am Alter Markt – treffend “Politur” genannt – von ihrer kämpferischen und kreativen Seite. Souverän moderiert von Dr. Max Appenroth und Jordanne Simpson, startet hier das Programm ebenfalls mit einem mitreißenden Auftritt der Pink Poms um 18:00 Uhr. Danach wird es direkt inhaltlich: Das LGBTI+ Netzwerk Rhein-Ruhr lädt um 18:30 Uhr zum politischen Talk. Musikalisch wird es um 19:00 Uhr mit dem charmanten Pop-Newcomer Dominik Klein, bevor um 20:00 Uhr eine hochkarätige Podiumsdiskussion zu den Themen “Feminismus, Frieden und Freiheitsrechte” ansteht. Ab 20:30 Uhr übernehmen die scharfzüngigen und glamourösen “KeinKunstDrags” das Zepter, ehe das Duo “2FOUR2” um 22:00 Uhr mit elektronischen Klängen das Finale des ersten Abends einläutet.

Samstag, 4. Juli 2026: Star-Auftritte und die emotionale Nacht des Gedenkens

Der CSD-Samstag, 04.07.2026 zieht traditionell die größten Menschenmassen an, und das Line-up spiegelt diesen Anspruch perfekt wider. Ab 15:00 Uhr übernehmen auf der Hauptbühne am Heumarkt das herrlich exzentrische, thüringische Urgestein Erika Laste und der charismatische Schauspieler und Moderator Lukas Sauer das Mikrofon. Den musikalischen Startschuss liefert das fulminante DJ-Set von Drag-Ikone Candy Cockwell, die unter ihrem berühmten Motto “Triple P: Plain, Polished, Professional” New Pop und Chart-Sounds in die Menge schleudert. Um 16:30 Uhr betritt Jonny Mahoro die Bühne, gefolgt vom packenden Sound von LUYS um 18:00 Uhr. Nostalgisch und tanzbar wird es um 19:40 Uhr mit dem Projekt “Smalltown Boy”. In den späten Abendstunden jagt dann ein Megastar den nächsten: Um 21:10 Uhr bringt die stimmgewaltige Linda Teodosiu mit ihren Club-Hymnen die Altstadt zum Beben, bevor um 22:10 Uhr die Ausnahmekünstlerin Luna mit ihren tiefgründigen Pop-Melodien für absolute Gänsehaut sorgt.

Ein zutiefst bewegender Moment beendet den lauten Partytrubel um Punkt 23:00 Uhr: Bei den Lichtern gegen das Vergessen erlischt die Bühnenbeleuchtung, tausende Kerzen und Smartphones erhellen den Heumarkt, und die gesamte Community hält inne, um der Opfer von HIV sowie von Hass und Ausgrenzung weltweit zu gedenken.

Wer am Samstag eher den politischen Diskurs und queere Newcomer sucht, wird auf der Politur-Bühne am Alter Markt fündig. Moderiert von Max Appenroth und der unvergleichlichen “The only Naomy”, sorgt ab 15:00 Uhr DJ Mar’Libu für die passenden Beats zum Warmwerden. Live-Musik gibt es ab 16:30 Uhr von SlinMusic, dicht gefolgt vom generationsübergreifenden Projekt “Kulturschock” um 18:20 Uhr, das musikalische Barrieren bricht und klare gesellschaftliche Kanten zeigt. Nach den anschließenden politischen Talkrunden und Newcomer-Showcases verwandelt sich der Alter Markt ab 21:30 Uhr bei der Late Night Drag-Performance in eine funkelnde Open-Air-Bühne, bevor das Electro-Clash Grand Finale den Samstag gebührend beschließt.

Sonntag, 5. Juli 2026: Das große Finale nach der CSD-Demonstration

Nachdem mittags die riesige CSD-Demo-Parade mit über einer Million Menschen über die Deutzer Brücke und durch die Kölner Innenstadt gezogen ist, strömen die feiernden Massen am Sonntag, 05.07.2026 zurück auf das CSD-Straßenfest. Ab 15:30 Uhr wird die Hauptbühne am Heumarkt von einem äußerst beliebten Duo moderiert: Der TV-Moderator und Event-Designer Eric Schroth steht gemeinsam mit der Schauspielerin und Kommunikationstrainerin Sarah Liu auf der Bühne.

Musikalisch eröffnet Luca MahoNe aus Braunschweig den Sonntag mit den besten Popsongs und aktuellen Chartbreakern, die er sonst in den angesagtesten Clubs von Berlin bis München auflegt. Um 16:20 Uhr verzaubert das glamouröse Projekt Divamant die Zuschauer mit einer schillernden Show. Wer es extrem tanzbar, laut und messinglastig mag, sollte um 18:00 Uhr vor der Bühne stehen, wenn die Brass-Band Knallblech mit ihren energiegeladenen Club-Beats live auf echten Blasinstrumenten loslegt. Direkt im Anschluss um 19:40 Uhr folgt ein wahres Eurodance-Kult-Highlight: Bellini bringen zusammen mit der unnachahmlichen Catherrine Leclery den waschechten Sommer-Vibe nach Köln. Den monumentalen Abschluss des Kölner CSD 2026 zelebriert schließlich die Ausnahmesängerin Miriana Conte ab 21:00 Uhr, die das Festivalwochenende mit ihrer kraftvollen Stimme ausklingen lässt.

Die Politurbühne am Alter Markt steht dem am CSD-Sonntag in nichts nach. Unter der Leitung von Toni Metrens und Maxx Laumann startet der Tag mit einer politischen Einordnung der Demoforderungen. Neben gefühlvollen akustischen Singer-Songwriter-Sessions und internationalen Aktivisten-Talks ab 17:45 Uhr wartet am Abend ein echtes schäl-sichtiges Highlight: Ausschnitte aus der berühmten Kölner Röschen Sitzung bringen ab 18:30 Uhr queeren Alternativ-Karneval auf die Bühne. Nach dem anschließenden Queer-Comedy-Slam folgt um 21:00 Uhr das große politische und musikalische Abschlussfinale.

Brandneues Highlight 2026: Der les beats DJ Tower erobert das CSD-Straßenfest

Eine ganz besondere Premiere erwartet die Besucher in diesem Jahr: Zum ersten Mal wird der brandneue les beats DJ Tower auf dem Kölner CSD-Straßenfest 2026 für Furore sorgen. Zu finden ist dieser neue Hotspot auf dem Pipinstraßen-Abschnitt des Straßenfestes, unweit des Elogiusplatzes. Diese spektakuläre, vertikale Open-Air-Kanzel hebt das elektronische Musikerlebnis im wahrsten Sinne des Wortes auf ein neues Level. Geplant als neuer Anlaufpunkt für alle Fans von treibenden House-Grooves, Tech-House und progressiven Pride-Hymnen, bringt der Tower echte Club-Atmosphäre mitten auf die Straßen der Altstadt.

Über das gesamte Wochenende hinweg werden hier hochkarätige FLINTA*– und queere DJs an den Decks stehen, um das Kopfsteinpflaster von oben herab zu beschallen und in eine gigantische Tanzfläche zu verwandeln. Wer frische elektronische Sounds und ein völlig neues visuelles Festival-Konzept sucht, sollte dem les beats DJ Tower an der Pipinstraße definitiv einen Besuch abstatten.

Abseits der großen Plätze: Dance-Stage und ColognePride Beach

Wer eine Pause von den klassischen Konzertbühnen braucht, muss nicht lange suchen. Auf der elektronischen Dance-Stage am Günter-Wand-Platz am Gürzenich legen das gesamte Wochenende über hochkarätige nationale und internationale DJs auf, um das Kopfsteinpflaster der Altstadt in einen pulsierenden Open-Air-Club zu verwandeln. Von treibendem Vocal-House bis hin zu technoiden Pride-Sounds ist hier für jeden Tanzwütigen etwas dabei.

Für die perfekte Balance sorgt der ColognePride Beach auf dem Elogiusplatz, idyllisch gelegen zwischen Pipinstraße und Augustinerstraße. Hier wurde eine urbane Oase geschaffen, die mit feinstem Sand und Liegestühlen zum Chillen einlädt. Auf der dortigen Podcast-Stage finden das gesamte Wochenende über Live-Aufzeichnungen bekannter queerer Podcasts statt. Hier kann man bei coolen Drinks und lässigen Ibiza-Sounds tiefgründigen Gesprächen über Identität, Liebe und Aktivismus lauschen.

Praktische Reisetipps für das Pride-Wochenende in Köln

Wer von außerhalb anreist, sollte schnell sein. Die Buchungszahlen in der Kölner Hotellerie steigen rund um den CSD massiv an. Das Epizentrum des queeren Nachtlebens, das sogenannte Bermuda-Dreieck rund um die Schaafenstraße am Rudolfplatz, ist während der Pride-Wochen der beste Ort, um Gleichgesinnte zu treffen. Bars wie das ExCorner auf der Schaafenstraße sind legendär, aber an den CSD-Tagen auch extrem voll.

Für die Anreise empfiehlt sich ganz klar die Deutsche Bahn und KVB oder das Bilden von Fahrgemeinschaften, da die Kölner Innenstadt während des Wochenendes für den Autoverkehr weitgehend gesperrt ist und Parkplätze absolute Mangelware sind. Packt euch genug Wasser, Sonnencreme und eure buntesten Outfits ein – der Kölner Sommer meint es am CSD-Wochenende meistens besonders gut mit der Community.

Weitere kostenlose Infos gibt es im offiziellen ColognePride-Programmheft.

FAQ zum CSD-Straßenfest 2026 in Köln (Wichtige Fragen & Antworten)

Für eine schnelle Übersicht haben wir hier die wichtigsten Fragen rund um den ColognePride und das CSD-Straßenfest 2026 in Köln zusammengefasst:

Wann findet das CSD-Straßenfest 2026 in Köln statt?

Das offizielle CSD-Straßenfest in Köln findet vom 3. Juli bis zum 5. Juli 2026 statt. Es bildet das Kernwochenende des zweiwöchigen ColognePride, der bereits am 19. Juni 2026 startet.

Kostet das CSD-Straßenfest in Köln Eintritt?

Nein, der Besuch des CSD-Straßenfests in der Kölner Altstadt ist komplett kostenlos. Für den Zugang zu den Plätzen (Heumarkt, Alter Markt, Elogiusplatz etc.) und allen Live-Bühnen wird kein Ticket benötigt.

Wann startet die große CSD-Demonstration 2026 in Köln?

Die CSD-Demonstration (Parade) zieht am Sonntag, den 5. Juli 2026, ab den Mittagsstunden durch die Kölner Innenstadt. Sie startet traditionell auf der Schäl Sick und zieht über die Deutzer Brücke.

Wo genau in Köln findet das Straßenfest statt?

Das CSD-Straßenfest erstreckt sich über die gesamte Kölner Altstadt. Die Haupt-Hotspots sind der Heumarkt (Hauptbühne), der Alte Markt (Politbühne), der Günter-Wand-Platz (Dance-Stage), der Elogiusplatz (ColognePride Beach) sowie die Gürzenichstraße und Pipinstraße (les beats DJ Tower).

Was sind die Programm-Highlights auf dem CSD Köln 2026?

Zu den musikalischen Highlights gehören Auftritte von Luna, Linda Teodosiu, den Räubern, Knallblech sowie Bellini. Ein emotionaler Höhepunkt ist zudem die Aktion “Lichter gegen das Vergessen” am Samstagabend (04.07.2026) um 23:00 Uhr auf dem Heumarkt.

Wo kann man nach dem Straßenfest in Köln queeres Nachtleben genießen?

Das Herz der queeren Szene in Köln schlägt im sogenannten Bermuda-Dreieck rund um die Schaafenstraße (nahe Rudolfplatz). Dort befinden sich zahlreiche LGBTQ+-Bars wie das legendäre ExCorner.

Wie reist man am besten zum CSD Köln an?

Da weite Teile der Kölner Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt sind und Parkplätze fehlen, wird dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Deutsche Bahn / KVB) empfohlen.