Die Weihnachtszeit in Köln gehört für viele Menschen fest zum Jahreskalender dazu. Kaum ist der erste Glühwein eingeschenkt, leuchten die Lichterketten über den Plätzen, die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Buden und zwischen Dom, romanischen Kirchen, Einkaufsstraßen und gemütlichen Restaurants herrscht ein Betrieb, den man in dieser Intensität nur im Advent erlebt. Ob man aus einem der Veedel der Domstadt anreist oder von außerhalb kommt, um berühmte Sehenswürdigkeiten in Köln mit einem gemütlichen Bummel zu verbinden: Genau dieser Mix aus Ausflugsziel, Shoppingtour und Feierabendtreff sorgt regelmäßig für zähen Verkehr in Köln – vor allem an den Adventssamstagen, wenn viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind und ein freier Parkplatz schnell zur Geduldsprobe wird.

Für den Advent 2026 hat die Stadt Köln ihr Verkehrskonzept vorgestellt. Darin stecken bewährte Maßnahmen wie Sperrungen und Umleitungen an neuralgischen Punkten, aber auch Neuerungen rund um Parken, Shuttlebusse und digitale Routenführung. Wer in dieser Weihnachtszeit einen Weihnachtsmarkt besucht oder beruflich und privat in der City unterwegs ist, findet hier den kompletten Überblick, was wann gilt und welche Alternativen sich lohnen.

Warum die Weihnachtszeit in Köln ohne Auto oft entspannter startet

Am Dienstag, 24. November 2026, startet unter dem Motto “Komm einfach in die Stadt” eine stadtweite Informationskampagne. Die Kernidee dahinter ist so simpel wie praxisnah: Gerade an den stark frequentierten Adventssamstagen in der Weihnachtszeit lohnt es sich in Köln häufig, das Auto stehen zu lassen und stattdessen Bus und Bahn, das Fahrrad oder den Fußweg zu wählen. Wer den Wagen im eigenen Viertel oder gleich ganz zu Hause lässt, umgeht nicht nur den zähfließenden Verkehr auf den Zufahrtsachsen, sondern spart sich auch die zeitraubende Suche nach einer Lücke in den oft ausgelasteten Innenstadt-Parkhäusern.

Reisebusse in der Weihnachtszeit: Shuttle statt Innenstadt-Stau in Köln

Wie groß die Dimension des Andrangs tatsächlich ist, verdeutlicht der Blick auf die Reisebuszahlen des vergangenen Jahres. 2025 registrierte die Stadt Köln rund 1.024 Reisebusse mit insgesamt etwa 50.000 Gästen. Rund 90 Prozent der vorab angemeldeten Busse – etwa 750 Fahrzeuge – reisten aus dem europäischen Ausland an, vor allem aus Belgien. Auch 2026 rechnet die Stadt an den vier Adventssamstagen mit bis zu 150 Reisebussen pro Tag und mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Ausland, die zum Weihnachtsmarkt und in die Innenstadt möchten.

Damit diese Busflotte die City nicht zusätzlich blockiert, gilt vom 26. November bis zum 23. Dezember 2026 eine klare Regelung:

Parken und Zeiten: Reisebusse nutzen den Parkplatz P22 der Koelnmesse in Deutz. Die Einfahrt ist dort von 10 bis 19 Uhr möglich, die Ausfahrt bis 23 Uhr.

Reisebusse nutzen den Parkplatz P22 der Koelnmesse in Deutz. Die Einfahrt ist dort von 10 bis 19 Uhr möglich, die Ausfahrt bis 23 Uhr. Shuttle zum Weihnachtsmarkt: Zwischen 10 und 22 Uhr bringt die kostenlose KVB-Marktlinie die Gäste ohne festen Takt zum Heumarkt (Bussteig D) und wieder zurück.

Zwischen 10 und 22 Uhr bringt die kostenlose KVB-Marktlinie die Gäste ohne festen Takt zum Heumarkt (Bussteig D) und wieder zurück. Gesperrter Halt: Während des gesamten Adventsverkehrs ist der Bushalt auf der Gereonstraße zum Ein- und Aussteigen gesperrt.

Mit der KVB zum Weihnachtsmarkt in Köln: Ohne Parkplatzsuche direkt in die City

Wer in der Weihnachtszeit aus den Veedeln oder vom Stadtrand in die Innenstadt möchte, fährt mit den Stadtbahnen und Bussen der KVB in der Regel am stressfreiesten. Viele der großen Weihnachtsmärkte in Köln liegen nur wenige Gehminuten von zentralen Haltestellen wie Dom/Hauptbahnhof, Heumarkt, Neumarkt, Rudolfplatz oder Appellhofplatz entfernt. So lassen sich auch mehrere Märkte an einem Nachmittag oder Abend ganz bequem zu Fuß miteinander verbinden, ohne zwischendurch im dichten Verkehr festzustecken.

Gerade an den vier Adventssamstagen lohnt sich zudem die Kombination aus Park-and-Ride oder einem der teilnehmenden Parkhäuser und der Weiterfahrt mit der KVB: Vom Bahnhof Deutz aus bringen die Linien 1, 3, 4 und 9 sowie die S-Bahnen Fahrgäste in wenigen Minuten über den Rhein, während ab dem Kaiser-Wilhelm-Ring die Linien 12 und 15 direkt Richtung Innenstadt und Ringe starten. Da an den Adventssamstagen in der City verstärkt Busse und Bahnen im Einsatz sind und wichtige Achsen wie die Deutzer Brücke für den Individualverkehr eingeschränkt werden, kommt man auf der Schiene meist deutlich planbarer ans Ziel als mit dem eigenen Wagen.

Deutzer Brücke und Markmannsgasse: Wo der Verkehr in Köln im Advent umgeleitet wird

Damit der Shuttlebetrieb, der reguläre Linienverkehr, Taxis sowie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste in der Weihnachtszeit in Köln verlässlich vorankommen, greifen auch 2026 wieder feste Sperrungen und Umleitungen im Innenstadt- und Rheinbereich.

Deutzer Brücke an den Adventssamstagen nur stadtauswärts frei

An den vier Adventssamstagen – konkret am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember 2026 – wird der stadteinwärts fließende Verkehr jeweils zwischen 11 und 20 Uhr vor der Deutzer Brücke über die Severinsbrücke umgeleitet. Wichtig für alle, die in die andere Richtung fahren: Diese Regelung gilt nicht für den Verkehr in Fahrtrichtung Deutz. Passende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Wer auf der rechten Rheinseite oder im Zentrum unterwegs ist, sollte diese Beschilderung konsequent nutzen, damit sich der Verkehr auf der Deutzer Brücke nicht weiter staut.

Markmannsgasse und Parkhaus Heumarkt: Tägliche Sperrzeiten im Advent

Zusätzlich wird von Donnerstag, 26. November, bis Mittwoch, 23. Dezember 2026, täglich zwischen 10 und 22 Uhr die Zufahrt über die Markmannsgasse zum altstädtischen Rheinufer und zum Parkhaus Heumarkt gesperrt. Die Abfahrtsrampe steht in diesem Zeitfenster ausschließlich Einsatzfahrzeugen, Bussen und Taxis offen; eine Umleitung wird eingerichtet. Gerade rund um Altstadt und Heumarkt, wo sich mit dem Weihnachtsmarkt und der Gastronomie viele Fußgängerinnen und Fußgänger bewegen, schafft diese Trennung mehr Platz und Sicherheit.

Mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt in Köln: Neue App und clevere Park-Angebote

Trotz aller Appelle an den ÖPNV gibt es Situationen, in denen das Auto die naheliegende Option bleibt – etwa bei größeren Einkäufen, mit Kindern oder bei einer längeren Anreise aus dem Umland. Wer in der Weihnachtszeit mit dem Wagen zum Weihnachtsmarkt nach Köln fährt, sollte sich vor dem Start unbedingt über die aktuelle Lage informieren. Die Stadt verweist dafür auf verkehr.nrw, die Seite mit den aktuellen Parkhausdaten unter koeln.de/apps/parken sowie den städtischen Verkehrskalender, der laufende und absehbare Einschränkungen auf Hauptverkehrsstraßen bündelt.

NUNAV-App hilft erstmals bei der Parkplatzsuche rund um die Weihnachtsmärkte

Als digitale Unterstützung empfiehlt die Stadt Köln in diesem Jahr erstmals die NUNAV-App. Die Anwendung ist in den gängigen App-Stores verfügbar und wurde unter anderem bei Messen und Ausstellungen an der Koelnmesse bereits eingesetzt. Ihr Prinzip: Sie verteilt den Verkehr vorausschauend, soll den Verkehrsfluss glätten und Autofahrende gezielt zu freien Parkplätzen führen – wobei auch Weihnachtsmärkte und andere Ziele in der Innenstadt einbezogen werden.

Parkhäuser, Shuttlebusse und Kombi-Tickets für den Weihnachtsmarkt in Köln

Darüber hinaus bietet die Stadt in der Weihnachtszeit in Köln mehrere Parkoptionen, die Autofahren und ÖPNV-Nutzung miteinander verknüpfen:

Neues Angebot im Messe-Parkhaus P22 an der Zoobrücke: Vom 26. November bis 23. Dezember 2026 können Besucherinnen und Besucher samstags und sonntags im gebührenpflichtigen Messe-Parkhaus P22 an der Zoobrücke (Pfälzischer Ring, 50679 Köln) parken. Geöffnet ist es im Advent jeweils samstags und sonntags von 8 bis 23 Uhr zum Preis von 3 Euro pro Stunde. Von dort fahren täglich von 10 bis 22 Uhr kostenlose Shuttlebusse der Linie 199 ohne festen Takt zum Heumarkt und zurück.

Vom 26. November bis 23. Dezember 2026 können Besucherinnen und Besucher samstags und sonntags im gebührenpflichtigen Messe-Parkhaus P22 an der Zoobrücke (Pfälzischer Ring, 50679 Köln) parken. Geöffnet ist es im Advent jeweils samstags und sonntags von 8 bis 23 Uhr zum Preis von 3 Euro pro Stunde. Von dort fahren täglich von 10 bis 22 Uhr kostenlose Shuttlebusse der Linie 199 ohne festen Takt zum Heumarkt und zurück. Lanxess-Arena P1, P2 und P4: Die Parkhäuser sind rund um die Uhr geöffnet und kosten 2 Euro pro Stunde. An den vier Adventssamstagen (28. November, 5., 12. und 19. Dezember) wird das Parkticket zum Gruppen-Tages-Ticket für Bus und Bahn im gesamten Stadtgebiet – gültig für bis zu fünf Personen. Vom Bahnhof Deutz aus bringen die Stadtbahn-Linien 1, 3, 4 und 9 sowie zahlreiche S-Bahnen die Gäste zügig in die Innenstadt.

Die Parkhäuser sind rund um die Uhr geöffnet und kosten 2 Euro pro Stunde. An den vier Adventssamstagen (28. November, 5., 12. und 19. Dezember) wird das Parkticket zum Gruppen-Tages-Ticket für Bus und Bahn im gesamten Stadtgebiet – gültig für bis zu fünf Personen. Vom Bahnhof Deutz aus bringen die Stadtbahn-Linien 1, 3, 4 und 9 sowie zahlreiche S-Bahnen die Gäste zügig in die Innenstadt. Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring: Hier kostet das Parken von 9 bis 19 Uhr je angefangene 20 Minuten 0,70 Euro und von 19 bis 9 Uhr 1 Euro pro Stunde. Auch hier gilt an den vier Adventssamstagen das Parkticket als Gruppen-Tages-Ticket für bis zu fünf Personen im gesamten Stadtgebiet. Vom Kaiser-Wilhelm-Ring fahren unter anderem die Stadtbahn-Linien 12 und 15 Richtung Innenstadt.

Gerade für Gruppen oder Familien, die einen Tag lang Weihnachtsmärkte abklappern und zwischendurch vielleicht noch ein anderes Viertel ansteuern möchten, ist die Kombination aus Randlage-Parkhaus oder Ring-Garage und Gruppen-Ticket oft deutlich entspannter als die direkte Parkplatzsuche mitten in der City.

Stadtautobahn B 55a am ersten Adventswochenende: Sperrungen und Umleitungen im Blick behalten

Wer rund um das erste Adventswochenende mit dem Auto in Köln oder der Region unterwegs ist, sollte zusätzlich die Stadtautobahn B 55a im Blick behalten. Von Samstag, 28. November 2026, 20 Uhr, bis Montag, 30. November 2026, 5 Uhr, wird die B 55a zwischen den Ausfahrten “Kalk/Buchforst” (Solinger Straße/Waldecker Straße) und dem Autobahnkreuz Köln-Ost wegen des Einbaus einer Behelfsbrücke an der Frankfurter Straße zeitweise voll gesperrt.

In diesem Zusammenhang sind und bleiben folgende Auf- und Abfahrten gesperrt:

Die Abfahrt von der A 3 “Köln-Zentrum/Köln-Deutz” auf die B 55a.

Die Weiterfahrt auf der A 4 aus Richtung Olpe im Autobahnkreuz Köln-Ost.

Die Auffahrt von der Frankfurter Straße auf die B 55a stadteinwärts bleibt gesperrt.

Umleitungen auf der B 55a stadtauswärts und stadteinwärts

Für die Zeit der Vollsperrung gelten unterschiedliche Umleitungen je nach Fahrtrichtung. Stadtauswärts führt die Umleitung über die Abfahrt von der Zoobrücke in Kalk Richtung Polizeipräsidium und Lanxess-Arena auf die Straße des 17. Juni, weiter über den Deutzer Ring und die östliche Zubringerstraße auf die A 4 und von dort über das Autobahndreieck Köln-Heumar auf die A 3 Richtung Oberhausen. Wer nach Köln-Mülheim möchte, wird vor dem Tunnel Kalk an der Ausfahrt Buchforst/Kalk abgeleitet und über die Waldecker Straße und die Heidelberger Straße durch Köln-Buchforst zurück auf die Frankfurter Straße geführt. Aus Richtung Köln-Mülheim geht es über den Messe-Kreisel und die Deutz-Mülheimer Straße an der Lanxess-Arena vorbei auf die östliche Zubringerstraße.

Stadteinwärts werden Fahrende von der A 4 aus Richtung Olpe im Autobahnkreuz Köln-Ost auf die A 3 geleitet und anschließend über das Autobahndreieck Köln-Heumar und die A 4 über die östliche Zubringerstraße nach Köln-Deutz geführt. Wer über die A 3 aus Richtung Leverkusen oder Oberhausen kommt, wird frühzeitig über die gesperrte Ausfahrt Köln-Ost informiert und über den Mülheimer Zubringer sowie den Clevischen Ring nach Köln-Deutz geleitet.

Nachtsperrungen auf der B 55a nach dem ersten Adventswochenende

Direkt im Anschluss an die Vollsperrung folgen an derselben Stelle zwei Nachtsperrungen der Fahrspuren in Fahrtrichtung stadtauswärts: von Sonntag, 30. November, auf Montag, 1. Dezember (Nacht 1), sowie von Montag, 1. Dezember, auf Dienstag, 2. Dezember 2026 (Nacht 2), jeweils von 22 bis 5 Uhr. Die Fahrspuren stadteinwärts bleiben in diesen beiden Nächten befahrbar, und auch für die nächtlichen Sperrungen wird eine Umleitung eingerichtet.

Entspannt durch den Adventsverkehr in Köln: Was für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zählt

Unterm Strich zeigt das Konzept für 2026: Die Weihnachtszeit in Köln bleibt lebendig und gut erreichbar, verlangt aber an den Spitzenzeiten etwas mehr Planung. Wer einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, profitiert in dieser Weihnachtszeit in Köln vor allem dann, wenn er die Sperrzeiten auf Deutzer Brücke, Markmannsgasse und B 55a kennt, Shuttle- und Park-and-Ride-Angebote prüft und den Verkehr rund um die Stoßzeiten nicht unterschätzt.