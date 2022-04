Das Kölner Kultlabel Feuerwear startet mit großen Highlights in den Frühling und Sommer 2022. Ganz neu in der nachhaltigen Kollektion ist die Fahrradtasche Sam. Und es gibt auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus den Anfängen der erfolgreichen Gründerstory. CityNEWS verlost gleich drei stylishe Alltagsbegleiter aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch – alles Unikate.

Neueinsteiger mit Nachhaltigkeitsgedanken

Wie gewohnt bleibt Feuerwear seinem Nachhaltigkeitsgedanken auch bei Neueinsteiger Sam treu. Bei der Fahrradtasche kommt ein Materialmix aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, PVC-Plane und Gewebe aus recycelten PET-Flaschen zum Einsatz. Sam ist also äußerst robust und bietet mit 19 Litern Volumen eine Menge Platz für Utensilien für Büro, Sport oder Familienausflug. Durch ein einstellbares Klickfix-System kann die Tasche mit Rolltop schnell und sicher am Gepäckträger von Rad, Pedelec oder E-Bike befestigt werden. Zur besseren Sichtbarkeit wurden Reflektorstreifen an Front und Seiten vernäht.

Mit Feuerwear für jeden Einsatz bereit

Auch Walter ist ein besonderer Hingucker mit turbulenter Vergangenheit. Prüfdrucke, Abnutzungsspuren und einzigartige Details erzählen die Geschichte echter Feuerwehreinsätze. Mit 15 Litern Volumen ist Walter äußerst geräumig. Es passt sogar ein Laptop bis 13 Zoll rein und Unterlagen im DIN-A4-Format kommen ohne Knicke am Ziel an.

Tasche mit Kultstatus

Apropos Umhängetaschen: Ab sofort ist auch K-81 wieder im Sortiment vertreten. Fans der ersten Stunde werden sich noch erinnern an das ungewöhnlich kantige Modell, das so ziemlich komplett aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch besteht. Bewusst wurde an der Aufmachung von K-81 nichts verändert, um den Kultstatus zu erhalten. Es gibt diese Tasche auch weiterhin nur in Weiß. Praktisch und sicher ist die K-81 wie eh und je. Dafür sorgen zum einen zahlreiche Innenfächer für Smartphone, Schlüssel und Notebook, zum anderen der verstellbare Schultergurt.

Weitere Infos unter: www.feuerwear.de

CityNEWS verlost drei kultige Taschen von Feuerwear

CityNEWS verlost je einmal eine Fahrradtasche Sam für 189 Euro (UVP), eine Umhängetasche Walter für 125 Euro (UVP) und eine K-81 für 89 Euro (UVP). Wir wünschen viel Glück bei der kostenfreien Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 16.05.2022. Teilnahme ab 18 Jahren.

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von Feuerwear und CityNEWS. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen und Hinweise zum Datenschutz.