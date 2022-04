Spendenlauf der Kölner Vorlese-Initiative LeseWelten am 1. Mai 2022

Die Laufschuhe schnüren und Gutes tun: Das ermöglicht in diesem Jahr erneut der Spendenlauf von LeseWelten – der Vorlese-Initiative der Kölner Freiwilligen Agentur. Am Sonntag, den 1. Mai 2022 lädt die Initiative um 10:30 Uhr unter dem Motto “(Kilo)Meter machen für Kinderlachen” Laufbegeisterte in den Kölner Stadtwald ein, um kilometerweise Spenden zu erlaufen. “Jeder Kilometer zählt und ermöglicht uns, mehr Kinder in den Genuss von Vorlesestunden zu bringen”, sagt Simone Krost, Bereichsleiterin bei LeseWelten.

Die Spenden gehen zu 100 Prozent an LeseWelten. Bereits mit 500 Euro kann eine Lese-Partnerschaft mit einer Einrichtung für ein Jahr finanziert werden – das können Kindertagesstätten oder Wohnheime für Geflüchtete sein. Dabei kommen einmal wöchentlich Ehrenamtliche in die Einrichtung und lesen den Kindern vor. Die Vorleser werden vor ihren Einsätzen von LeseWelten qualifiziert und erhalten darüber hinaus regelmäßig spezifische Weiterbildungen.

Jeder kann beim Kölner Spendenlauf mitmachen

Beim Lauf mitmachen kann jeder. Die Laufstrecke beträgt bis zu 10 Kilometer. Das Lauftempo spielt dabei keine Rolle – die Strecke kann auch gehend oder auf dem Rad absolviert werden. Eine Startgebühr fällt nicht an. Wer an diesem Tag keine Zeit hat vor Ort zu sein, kann auch virtuell bis zum 15. Mai 2022 an dem Lauf teilnehmen und damit helfen.

Am Tag des Laufs sorgt die Kölner Brauerei Zappes Broi mit ihrem alkoholfreien Bio-Pils Zappes Sport für Erfrischung der Läufer und der Anfeuernden. Für das Warm-up vor dem Lauf sorgt der Kölner Verein “Grenzenlos in Bewegung”, der sonst mit regelmäßigen Sportangeboten für Abwechslung im Alltag von Geflüchteten sorgt.

So funktioniert es:

Läufer melden sich online hier an .

. Alle Teilnehmer finden vor dem Lauf einen oder mehrere Kilometer-Sponsoren , die sie mit einem freiwilligen Betrag pro gelaufenem Kilometer unterstützen.

, die sie mit einem freiwilligen Betrag pro gelaufenem Kilometer unterstützen. Nach erfolgreichem Lauf übermitteln die Sponsoren die jeweils erlaufene Spende an LeseWelten per Banküberweisung oder über das Spendenformular.

Über LeseWelten

LeseWelten ist die Vorlese-Initiative der Kölner Freiwilligen Agentur und ist überzeugt: “Sprache ist der Schlüssel zu Welt”. Die Vision ist daher, jedes Kind zwischen zwei und zehn Jahren einmal wöchentlich in den Genuss einer Vorlesestunde zu bringen. Dafür engagieren sich über 100 Vorleser in über 80 Einrichtungen im gesamten Kölner Stadtgebiet – darunter Kindertagesstätten, Wohnheime für Geflüchtete, Museen und Bibliotheken. Schirmherr der Organisation ist KiKA-Moderator André Gatzke.

Die Kölner Freiwilligen Agentur e.V. ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, der ehrenamtliches Engagement in Köln vermittelt und fördert. Der Verein berät Freiwillige, die einen passenden Einsatzort suchen, und führt sie mit Einrichtungen, die Unterstützung benötigen, zusammen. Derzeit kooperiert der Verein mit über 500 Kölner Organisationen.