Seit 20 Jahren werden unter dem Motto “Kölle putzmunter” Sauberkeits-Aktionen im öffentlichen Kölner Raum durchgeführt. Geboren aus der Idee: “Zusammen für ein sauberes Köln” hat sich die Aktion zu einer Erfolgs-Story entwickelt. Ziel ist es, das Bewusstsein für eine saubere Umwelt, für die alle verantwortlich sind, zu stärken und dafür zu sensibilisieren. Und auch in diesem Jahr und trotz Corona steht das Thema Umwelt im Mittelpunkt.

Starke Partner, wie die Stadt Köln, die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln, Duales System Deutschland, Grüner Punkt sowie die AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft haben sich erneut zusammengetan, um die Gemeinschaftsaktion zu unterstützen.

10.000 Kölner sammeln Müll

Jedes Jahr sind über 10.000 Kölner Bürger dabei, wenn es darum geht, das Veedel noch lebenswerter, das Schul- oder Kita-Umfeld schöner und die Lieblings-Grünanlage sauberer zu machen. Mit der Teilnahme an der Aktion “Kölle putzmunter” bringen sie zum Ausdruck, wie wichtig ein sauberes Umfeld bzw. Stadt für sie ist. Und so ganz nebenbei bietet sich dadurch auch noch die Gelegenheit, sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Mitmachen ist ganz einfach und ganzjährig möglich, ob alleine, mit Partnern, Mitschülern oder in der Gruppe.

Umwelt entlasten durch Vermeidung von Abfall

2020 gab es trotz einer Corona-Pause stadtweit rund 300 putzmuntere Müllsammlungen, bei denen über 350 Kubikmeter Abfall aus der Umwelt den Weg in die Entsorgung fand. Aber auch abseits der Aktion können Interessierte aktiv werden und die Umwelt entlasten.

Konsequentes Vermeiden von Abfall beispielsweise sowie individuelles Sammeln von Müll verhilft ebenfalls zu einer sauberen Umwelt. Zur Vermeidung von Abfall, aber auch zum Umgang mit Lebensmitteln oder zur Müllreduzierung beim Einkauf, sind viele wertvolle Tipps auf der Internetseite der AWB zu finden.

Kölle putzmunter: Material kostenfrei bestellen und abholen

Auf der Homepage geht es zur Anmeldung. Hier werden die Daten zur Müllsammel-Aktion und auch die gewünschte Unterstützung eingegeben. Alle Mitsammelnden können Handschuhe in Kinder- und Erwachsenen-Größe sowie Abfallsäcke mit dem “Kölle putzmunter”-Logo bestellen. Zudem natürlich die Abholung des Gesammelten durch die AWB, die den Abfall dann fachgerecht entsorgt. Das benötigte Material kann übrigens – unter Vorlage der Mail mit der Bestellung – kostenfrei an einem der drei AWB Betriebshöfe in Köln abgeholt werden. Diese befinden sich am Maarweg 271 in Ehrenfeld, in der Alteburger Straße 141 a in Bayenthal und in der Dillenburger Str. 98 in Kalk.

Und dann kann es auch schon losgehen für ein sauberes Köln, natürlich unter den zurzeit bestehenden Corona Regeln. Auch dazu finden Sie Informationen auf der Putzmunter Seite im Internet.