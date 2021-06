Das Land NRW hat die Coronaschutz-Verordnung umfangreich angepasst. Mit Erreichen einer stabilen Inzidenz unter 35 gilt für Köln ab sofort die Inzidenz-Stufe 1. Diese sieht für alle Bereiche des öffentlichen Lebens weitere Lockerungen vor. Zusätzlich hat auch das komplette Bundesland NRW insgesamt die Inzidenz-Stufe 1 erreicht. Daher entfällt z.B. die Corona-Testpflicht in der Gastronomie. CityNEWS gint hier eine Übersicht welche Corona-Regeln aktuell in Köln gelten!

Allgemeine Regelungen

Köln befindet sich in Stufe 1 der Regelungen.

Kontaktbeschränkungen

Im öffentlichen Raum ist grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten. Aktuell dürfen sich Personen aus 5 Hausständen ohne Personenbegrenzung im öffentlichen Raum treffen.

Zudem dürfen sich, unabhängig von der Anzahl der Haushalte, 100 Personen mit Negativtestnachweis treffen.

An den Zusammentreffen dürfen zusätzlich vollständig geimpfte oder genesene asymptomatische Personen (siehe oben) auch aus weiteren Haushalten teilnehmen. Diese Personengruppe darf sich untereinander auch ohne Personen- und Haushaltsbegrenzung treffen.

Feiern, Partys und ähnliche Veranstaltungen sind im privaten und öffentlichen Bereich untersagt. Eine Veranstaltung hat dann den Charakter einer Party, wenn angesichts der Anzahl der teilnehmenden Personen, des Verhaltens und der Rahmenbedingungen (Raumgestaltung, Alkoholangebot, Musik und gegebenenfalls Tanz) die Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutzregeln, insbesondere des Mindestabstands, fraglich erscheint. Zusätzlich entscheidend ist, ob ein relevanter Distanzverlust zwischen den teilnehmenden Personen z.B. durch Tanz, Kommunikation oder Alkoholkonsum zu erwarten ist.

Verweil-Verbote

Der Krisenstab hat beschlossen, für die Bereiche der Dammkrone der Alfred-Schütte-Allee und den Brüsseler Platz Verweil-Verbote zu erlassen.

Im Bereich der Dammkrone der Alfred-Schütte-Allee ist das Verweilen in der Zeit von montags bis freitags von 18 Uhr bis 1 Uhr und von samstags bis sonntags sowie an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen von 15 Uhr bis 1 Uhr bis einschließlich zum 19.04.2021 untersagt. Das gilt für alle befestigten und als Fahrbahn, Geh- und Radweg inklusive dazwischenliegendem Straßenbegleitgrün genutzten Flächen und inklusive der Hochwasserschutzmauer. Es ist der Bereich der Alfred-Schütte-Allee vom Norden ab Hausnummer 2 bis zum Süden Einmündung Maifischgasse, im Osten bis zum Beginn der privaten Grundstücke und im Westen einschließlich des Geh-und Radweges betroffen. Das Verweilverbot gilt nicht für die Poller Wiesen.

Das Verweilverbot im Bereich Brüsseler Platz (Brüsseler Platz sowie Maastrichter Straße von der Kreuzung Brabanter Straße bis zur Kreuzung Brüsseler Straße, Brüsseler Straße von der Ecke Genter Straße bis zur Ecke Lütticher Straße, Moltkestraße von der Ecke Lütticher Straße bis zur Kreuzung Neue Maastricher Straße / Antwerpener Straße, Neue Maastrichter Straße komplett) gilt von montags bis freitags von 18 Uhr bis 1 Uhr und von samstags bis sonntags sowie an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen von 15 Uhr bis 1 Uhr bis einschließlich zum 19.04.2021. Ausgenommen von diesem Verweilverbot sind die genehmigten Außengastronomieflächen und der Bereich des Kinderspielplatzes.

Regelungen in Grünflächen

In allen Park- und Grünanlagen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, gilt ein Shisha-Verbot. Die Maskenpflicht in Grünanlagen wurde mit der Änderung der Allgemeinverfügung aufgehoben.

Schutzmasken-Pflicht

Im öffentlichen Raum besteht überall dort, wo sich viele Menschen begegnen und der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske.

Auch in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen muss täglich von 10 bis 22 Uhr eine Schutzmaske getragen werden.

Kinder unter 14 Jahren, die aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, müssen ersatzweise eine Alltagsmaske tragen. Diese muss Nase und Mund bedecken. Sogenannte Kinnvisiere, Gesichtsschutzschilde (-visiere) und weitmaschige Textilien sind generell nicht geeignet.

Als medizinische Masken gelten OP-Masken oder Masken mit einer höheren Filterwirkung (FFP 2 oder KN95 Standard). Zusätzlich zulässig sind Masken die nach EN 14683:2019 mit dem Standard IIR zertifiziert sind.

In den Bereichen, in denen eine Maskenpflicht angeordnet ist, ist das Essen und Trinken sowie das Rauchen untersagt. Das umschließt den Konsum alkoholischer Getränke und Wasserpfeifen.

Die Maske darf nur in dringenden Fällen abgenommen werden.

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung besteht u.a.: in Handelseinrichtungen also geschlossene Räumlichkeiten wie Supermärkte, Tankstellen sowie Geschäften von Handwerksleistenden. bei Gottesdiensten und Versammlungen von Religionsgemeinschaften. bei der Inanspruchnahme und Erbringung von körpernahen Dienstleistungen. in Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen mit dem Schwerpunkt medizinischer Dienstleistungen. bei ehrenamtlichen oder kommunalen Fahrdiensten zum Beispiel zum Corona-Impfzentrum. bei zulässigen Präsenz-Bildungsangeboten und Prüfungen. Im öffentlichen Personennahverkehr (auch an den Bahnhöfen und Haltestellen) ist das Tragen einer Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 verpflichtend.



In folgenden Bereichen muss von 10 Uhr bis 22 Uhr eine Schutzmaske getragen werden (sofern geöffnet):

an allen Orten, an denen - gemessen an der verfügbaren Fläche - der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann ,

, in sämtlichen Fußgängerzonen ,

, in der Kölner Altstadt ,

, auf den Kölner Ringen ,

, auf dem Rheinufer linksrheinisch zwischen Mülheimer Brücke und Südbrücke, einschl. der Südseite der Hohenzollernbrücke,

zwischen Mülheimer Brücke und Südbrücke, einschl. der Südseite der Hohenzollernbrücke, am Rheinboulevard und Rheinpromenade rechtsrheinisch,

rechtsrheinisch, im Bereich Brüsseler Platz ,

, in den Einkaufsstraßen, d. h. den Straßen, die durch eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften geprägt sind, die nicht allein den örtlichen Bedarf decken, dies sind:

Übersicht Maskenpflicht in Einkaufsstraßen In diesen Einkaufsstraßen / Zonen muss eine Schutzmaske getragen werden Aachener Straße

vom Habsburgerring bis Haus-Nr. 76 bzw. 61 sowie von Haus-Nr. 390 bis 456 bzw. von Haus-Nr. 497 bis 567

vom Habsburgerring bis Haus-Nr. 76 bzw. 61 sowie von Haus-Nr. 390 bis 456 bzw. von Haus-Nr. 497 bis 567 Bahnhofstraße (Porz)

von Haus-Nr. 47 bis Hauptstr. bzw. von Haus-Nr. 58 bis Hauptstr.

von Haus-Nr. 47 bis Hauptstr. bzw. von Haus-Nr. 58 bis Hauptstr. Bonner Straße

von Haus-Nr. 2 bis Bonner Wall bzw. von Haus-Nr. 1 bis Alteburger Wall

von Haus-Nr. 2 bis Bonner Wall bzw. von Haus-Nr. 1 bis Alteburger Wall Breite Straße

von Ecke Tunisstr. bis Ecke Sankt-Apern-Str. einschl. Willy-Millowitsch-Platz und Hanns-Hartmann-Platz

von Ecke Tunisstr. bis Ecke Sankt-Apern-Str. einschl. Willy-Millowitsch-Platz und Hanns-Hartmann-Platz Brüsseler Straße

von Ecke Aachener Str. bis zur Ecke Venloer Str.

von Ecke Aachener Str. bis zur Ecke Venloer Str. Buchheimer Straße

zwischen Wiener Platz und Adamstraße einschließlich Auf- und Abgänge zum Wiener Platz

zwischen Wiener Platz und Adamstraße einschließlich Auf- und Abgänge zum Wiener Platz Chlodwigplatz

von Haus-Nr. 1 bis zur Severinstorburg bzw. von Haus-Nr. 2 bis Severinstorburg

von Haus-Nr. 1 bis zur Severinstorburg bzw. von Haus-Nr. 2 bis Severinstorburg Dellbrücker Hauptstraße

von Thurner Str. bis Haus-Nr. 140 bzw. von Haus-Nr. 61 bis Bergisch-Gladbacher-Str. 1006

von Thurner Str. bis Haus-Nr. 140 bzw. von Haus-Nr. 61 bis Bergisch-Gladbacher-Str. 1006 Deutzer Freiheit

Dürener Straße

von Universitätsstr. bis Gürtel

von Universitätsstr. bis Gürtel Ehrenstraße

Eigelstein

Frankfurter Straße

von Haus-Nr. 1 bis Kreuzung Ackerstraße

von Haus-Nr. 1 bis Kreuzung Ackerstraße Hauptstraße (Rodenkirchen)

von Haus-Nr. 1 bis Ecke Walther-Rathenau-Str. bzw. von Haus-Nr. 2 bis 128

von Haus-Nr. 1 bis Ecke Walther-Rathenau-Str. bzw. von Haus-Nr. 2 bis 128 Höninger Weg

von Haus-Nr. 134 bis 220 bzw. von Haus-Nr. 145 bis 257

von Haus-Nr. 134 bis 220 bzw. von Haus-Nr. 145 bis 257 Kalker Hauptstraße

von Haus-Nr. 51 bis 273 bzw. von Haus-Nr. 62 bis 244

von Haus-Nr. 51 bis 273 bzw. von Haus-Nr. 62 bis 244 Keupstraße

von Haus-Nr. 32 bis Ecke Bergisch-Gladbacher-Str. Haus-Nr. 95 bzw. von Ecke Schanzenstr. 1 bis Keupstr. 123

von Haus-Nr. 32 bis Ecke Bergisch-Gladbacher-Str. Haus-Nr. 95 bzw. von Ecke Schanzenstr. 1 bis Keupstr. 123 Maastrichter Straße

von Ecke Hohenzollernring bis Ecke Brüsseler Platz

von Ecke Hohenzollernring bis Ecke Brüsseler Platz Mittelstraße

Neumarkt

Neusser Straße

vom Ebertplatz bis Weißenburgstr. sowie von Haus-Nr. 177 bis 457 bzw. von Haus-Nr. 184 bis 450

vom Ebertplatz bis Weißenburgstr. sowie von Haus-Nr. 177 bis 457 bzw. von Haus-Nr. 184 bis 450 Severinstraße

von Haus-Nr. 1 bis 193 bzw. von Haus-Nr. 2 bis Spielmannsgasse

von Haus-Nr. 1 bis 193 bzw. von Haus-Nr. 2 bis Spielmannsgasse Sülzburgstraße

von Luxemburger Str. bis Berrenrather Str.

von Luxemburger Str. bis Berrenrather Str. Venloer Straße

von Haus-Nr. 1 bis einschl. kompletter Hans-Böckler-Platz sowie von Innere Kanalstr. bis Heliosstr. einschl. Neptunplatz

von Haus-Nr. 1 bis einschl. kompletter Hans-Böckler-Platz sowie von Innere Kanalstr. bis Heliosstr. einschl. Neptunplatz Weidengasse

Wiener Platz

Zülpicher Platz

Zülpicher Straße

von Haus-Nr. 1 bis 51 bzw. von Haus-Nr. 2 bis 70

Nähere Infos zu den allgemeinen Vorgaben zur Schutzmasken-Pflicht entnehmen Sie bitte der Coronaschutz-Verordnung.

Alkoholkonsum-Verbot

Im öffentlichen Raum ist der Alkoholkonsum in allen Bereichen mit Schutzmasken-Pflicht verboen.

in allen Bereichen mit Schutzmasken-Pflicht verboen. Das Alokoholverbot gilt außerdem auf folgenden Plätzen und Orten im Zeitraum von 15 bis 6 Uhr des Folgetages: Stadtgarten und Umgebung Schaafenstraße und Umgebung Zülpicher Viertel



Gastronomie

Für die Nutzung gastronomischer Angebote ist kein Negativtest-Nachweis mehr erforderlich.

Die "50-Meter" Regelung für den Verzehr von Speisen und Getränken ist entfallen. Für die Bereiche der Maskenpflicht (siehe oben) gilt jedoch ein Trink-, Ess- und Rauchverbot.

Eine Sperrstunde gbt es nicht mehr.

Näheres entnehmen Sie bitte § 19 der Coronaschutz-Verordnung.

Reisen und Tourismus

Übernachtungsangebote sind zu privaten Zwecken zulässig. Das schließt Übernachtungen in Zelten, Ferienhäusern, Mobil-Homes, Wohnwagen/-mobilen mit ein. Für die Gäste ist die gastronomische Versorgung zulässig.

Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen sind mit den regulären Kapazitäten und einem Negativtestnachweis der Teilnehmenden zulässig. Die Gäste müssen alle aus einem Kreis oder einer Stadt der Inzidenzstufe 1 kommen.

Weiterhin zulässig ist die Benutzung von dauerhaft angemieteten Wohnwagen, Mobilheimen oder Parzellen in Kleingartenanlagen durch die jeweils berechtigten Personen.

Schulen und Kindergärten

Schulen und Kitas sind wieder in den Regelbetrieb zurückgekehrt.

Tests in Schulen und Kitas werden als Negativtest-Nachweis im Sinne der Coronaschutz-Verordnung akzeptiert.

Hier finden Sie weitere Informationen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen sowie zum für Schulen.

Einzelhandel

Alle Geschäfte dürfen regulär öffnen, dabei darf 1 Kunden je 10 Quadratmeter ins Geschäft gelassen werden.

Click & Collect sowie Click & Meet sind aufgehoben.

Spezialmärkte, Jahrmärkte, Messen und ähnliche Einrichtungen sind wieder zulässig. Die Anzahl an zulässigen Besucher*innen orientiert sich an 7 Quadratmeter pro Person. Bei volksfest-typischen Einrichtungen auf dem Markt (insbesondere Karussells, Schießbunden) ist für den Zutritt insgesamt ein Negativtestnachweis zu erbringen.

Weitere Infos entnehmen Sie bitte § 16 der Coronaschutz-Verordnung.

Dienstleistungen

Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern zur Kundschaft eingehalten werden kann, sind weiterhin zulässig. Die AHA-L Regeln sind zwingend zu beachten.

Auch körpernahe Dienstleistungen sind wieder zulässig. Die Pflicht für einen Negativtestnachweis ist nur erforderlich, wenn Erbringe oder Kunde nicht dauerhaft eine Atemschutzmaske tragen.

Nähere Infos entnehmen Sie bitte § 17 der Coronaschutz-Verordnung.

Kultur

Kulturelle Einrichtungen dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Zum Beispiel:

Theater, Opern, Konzerthäuser

Kinos

Bibliotheken

Museen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen.

Zulässig ist der Betrieb bei Sicherstellung der einfachen Rückverfolgbarkeit sowie den generellen Regelungen der Coronaschutz-Verordnung. Zusätzlich dürfen für bis zu 10 Personen Führungen in den Räumlichkeiten angeboten werden.

Veranstaltungen, in Form von Partys sind weiterhin nicht gestattet. Kulturelle Veranstaltungen sind analog zu Kultureinrichtungen unter Auflagen wieder gestattet. Dazu zählen:

Aufführungen von Theatern, Opern und vergleichbaren Einrichtungen

Open-Air Konzerte

Stadtführungen sind mit bis zu 20 Personen zulässig, wenn die Rückverfolgbarkeit beachtet wird. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist zudem ein Negativtest-Nachweis erforderlich.

Veranstaltungen sind im Freien und geschlossenen Räumlichkeiten mit bis zu 1.000 Personen mit Negativtestnachweis, besonderer Rückverfolgbarkeit (Sitzplan) und den sonstigen Hygieneregeln zulässig. Wahlweise kann auf die Mindestabstände zwischen den Sitzplätzen oder auf den Negativtest-Nachweis verzichtet werden.

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen, höchstens aber einem Drittel der regulären Zuschauerkapazität, sind mit Negativtest-Nachweis, Mindestabstand (Besetzung im Schachbrettmuster) und besonderer Rückverfolgbarkeit (zulässig).

Zusätzlich ist der Probenbetrieb für geplante Aufführungen generell unter Beachtung der üblichen Hygieneregeln zulässig.

Näheres entnehmen Sie bitte § 13 der Coronaschutz-Verordnung.

Straßenkunst

Straßenkunst wie Musik, Theater und andere Darbietung im öffentlichen Raum sind montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr an folgenden Orten untersagt:

alle Fußgängerzonen im Stadtbezirk Köln-Innenstadt

im Rheingarten

auf der Hohenzollernbrücke inklusive beider Podeste

am Rheinboulevard

Freizeit

Einrichtungen, die primär der Erholung einer Freizeitgestaltung dienen, dürfen wieder öffnen.

Dazu zählen z.B.:

Freizeitparks, Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Kletterparks und Angebote für Freizeitaktivitäten draußen

Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen inklusive des kompletten Angebotes bei 7 Quadratmeter pro Person.

Indoor-Spielplätze bei entsprechenden Hygienekonzepten sowie 7 Quadratmeter pro Person.

Botanische und zoologische Gärten

Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen und historischen Eisenbahnen sind nicht zulässig.

Wettannahmestellen zur Entgegennahme von Wettscheinen. Das Verweilen ist bei 10 Quadratmeter pro Person wieder zulässig.

Sonnenstudios

Prostitutionsstätten, Bordelle und vergleichbare Einrichtungen unter der Vorgabe eines Negativtestnachweises sowie der einfachen Rückverfolgbarkeit.

Zulässig ist die Nutzung mit Negativtestnachweis und je nach Angebot mit einer vorherigen Terminbuchung. Der Schwimmbadbetrieb unterliegt zusätzlich den Vorgaben für den Sportbetrieb.

Weiterhin, voraussichtlich bis zum 1. September 2021 nicht öffnen dürfen Clubs, Diskotheken und vergleichbare Einrichtungen.

Weitere Infos finden Sie in § 15 der Coronaschutz-Verordnung.

Public Viewing zur Fußball-EM

Die aktuell niedrige Inzidenz ermöglichen Public Viewing Übertragungen zur Fußball-EM bei schönem Wetter in Außenbereichen ohne Test – und in den Innenräumen der Gastronomien nach der bekannten 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft). Die Regeln haben wir hier bei CityNEWS hier in einem gesonderten Beitrag zusammengefasst. Und falls Sie wissen möchten wer wann und wo spielt, welche Begegnungen im TV übertragen usw., haben wir für Sie hier ebenfalls einen gesonderten Artikel erstellt.

Sport

Für den Sportbetrieb im Freizeit- und Amateurbereich gilt:

Durch die Feststellung der Inzidenzstufe 1 ist Sport wieder mit größeren Gruppen zulässig. Da das Land NRW ebenfalls die Inzidenzstufe 1 erreicht hat, ist für die Sportausübung kein Negativtestnachweis erforderlich. Im Freien ist kontaktloser Sport ohne eine Begrenzung der Personenzahl zulässig. Kontaktsport mit bis zu 100 Personen im Freien und Innen. Fitnessstudios dürfen ebenfalls wieder öffnen. Die Nutzung von Umkleiden, Duschen und anderer Infrastruktur ist ebenfalls zulässig. An Sportveranstaltung dürfen im Freien über 1.000 Personen als Zuschauende teilnehmen. Maximal darf ein Drittel der regulären Kapazitäten genutzt werden. in Innenräumen sind mit Negativtest-Nachweis bis zu 1.000 Personen zulässig.

Unter gewissen Bedingungen ist die Ausübung von Individual- und Mannschaftssportarten im Rahmen des Wettkampf- und des Trainingsbetriebs der Berufssportler und der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader erlaubt.

Näheres regelt § 14 der Coronaschutz-Verordnung.

Infos für Geimpfte und Genesene

Immer mehr Menschen sind vollständig geimpft oder aber nach einer COVID-19-Genesung immunisiert. Diese Personen sind negativ getesteten Personen gleichgestellt. Weitere Informationen für vollständig Geimpfte und Genesene finden Sie hier bei CityNEWS.

Weitere Informationen zu Corona

Wer aus einem betroffenen Corona-Risikogebiet zurückkehrt oder Kontakt zu einem Corona-Fall hatte und unter Fieber, Husten oder Atemnot leidet, sollte engen Kontakt zu anderen Menschen vermeiden. Nach telefonischer Ankündigung beim Hausarzt, im Krankenhaus oder beim hausärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117 sollte eine medizinische Abklärung der Symptome und eine mögliche Corona-Infizierung erfolgen. Bei der telefonischen Kontaktaufnahme ist der Verdachtsfall einer möglichen Corona-Infizierung sofort zu äußern.

Informationen zu den aktuell in NRW geltenden Regelungen finden Sie hier!

Die aktuell gültige Coronaschutz-Verordnung haben für Sie hier zum Download.

Die Stadt Köln hat ein Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona eingerichtet: 0221 - 22 13 35 00. Die Telefon-Hotline der Stadt Köln ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Ebenso ist der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117 rund um die Uhr zu erreichen.

Für alle Kölner Bürger mit Fragen zum Thema Corona-Schutzimpfungen steht eine weitere Telefon-Hotline zur Verfügung. Es können dort keine medizinischen Fragen geklärt werden. Die Telefon-Hotline ist von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr unter 0221 - 22 13 35 78 erreichbar.

Auf der Website der Stadt Köln gibt es eine Kartenübersicht mit den Corona-Teststellen, die den kostenlosen Bürgertest anbieten. Die Karte ist unter www.teststellen.koeln abrufbar und wird laufend aktualisiert.

Letzte Aktualisierung: 11.06.2021