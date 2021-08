CityNEWS verlost Genuss-Gutschein und Produkte für Feinschmecker

In den vergangenen Monaten mussten die Menschen hierzulande und in aller Welt viele Einschränkungen hinnehmen. Und auch, wenn sich nun die Aussicht auf Normalität erhöht, gibt es immer noch vieles hinzunehmen. Da kommt jede Möglichkeit recht, sich etwas Gutes zu tun. Wie wäre es beispielsweise, sich mit einem aus Feinschmecker-Zutaten zubereiteten köstlichen Essen zu belohnen? Dazu ein schönes Glas Wein und schon sieht die Welt ein klein wenig besser aus. Und wenn man dies noch mit einem lieben Menschen erleben kann, umso besser. Klingt verlockend? Das ist es auch und CityNEWS bietet die Gelegenheit, die nötigen Produkte in einer Verlosung für Feinschmecker zu gewinnen.

Das Frischeparadies für Feinschmecker und Gourmets

Einkaufen wie die Spitzenköche können Feinschmecker und Gourmets im Frischeparadies in Köln-Hürth. Deutschlands größter Händler für Feinkost und Delikatessen bietet das beste von Land und Meer in Hürth und in neun weiteren Märkten in Deutschland sowie in Innsbruck und auf Mallorca an. Aber nicht nur vor Ort, sondern auch im gut sortierten Onlineshop gibt es über 2.500 ausgewählte Produkte. Neben Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Käse- und Molkereiprodukte finden sich dort Pasta, Gewürze, Süßes sowie Delikatessen aus aller Welt. Kunden können hier bequem von daheim aus shoppen. Sämtliche Artikel werden gekühlt nach Hause geliefert.

Weitere Infos unter: www.frischeparadies-shop.de

Himbeere, Safran und Co.: Das saure Gold aus Wien

Handverlesene Essige stellt der Wiener Erwin Gegenbauer in seiner Brauerei im Wiener Stadtteil Favoriten her. Die mehr als 60 Sorten aus Zutaten wie Bananen, Paprika, Spargel, Melonen, Sanddorn und ausgewählten Rebsorten gelten als der Rolls Royce unter ambitionierten Hobbyköchen sowie in der Sterne- und Gourmetgastronomie. Mit viel Aufwand und ausschließlich aus erstklassigen Zutaten werden die hochwertigen Essige schonend hergestellt. Dabei sind alle Produkte rein natürlich, werden weder pasteurisiert noch filtriert. Zudem lagern sie je nach Sorte mehrere Jahre, bis sie letztendlich zur Perfektion gereift sind.

Weitere Infos unter: www.gegenbauer.at

Dark Horse aus den Weinbergen Kaliforniens

Jemanden, dem man auf den ersten Blick den Siegertypen nicht ansieht, der sich aber bei genauerem Hinsehen als überraschend erfolgreich entpuppt, nennt man im Englischen “Dark Horse“. Genau unter diesem Namen bietet die Ausnahmeweinmacherin Beth Liston ihre Weine auf dem internationalen Weinmarkt an. Die Trauben für ihre Weine werden in San Joaquin und im Sacramento Valley in Kalifornien angebaut.

Neben einem Cabernet Sauvignon, einem Merlot sowie einem Zinfandel bietet die Marke auch einen Rosé und einen Chardonnay an. Dabei überzeugt der trockene Rosé beispielsweise mit einem Aroma von roten Früchten und einer feinen Mineralität. Damit harmoniert er perfekt mit leichten Gerichten für laue Frühlings- und Sommerabende. Der Chardonnay hingegen begeistert mit Bratapfel- und Pfirsicharomen sowie mit Nuancen von geröstetem Eichenholz, Karamell und Tropenfrüchten.

Weitere Infos unter: www.darkhorsewine.de

Gewinnspiel: CityNEWS verlost einen Gutschein sowie exquisite Essige und Weine für Feinschmecker

Wenn Sie auch in den Genuss der Feinschmecker-Produkte kommen möchten, können Sie an unserem kostenlosen Gewinnspiel teilnehmen. CityNEWS verlost einen Gutschein in Höhe von 100 Euro für das Frischeparadies. Zudem gibt es eine Auswahl an hochwertigen Essigen von Erwin Gegenbauer sowie je eine Kiste Rosé und Chardonnay von Dark Horse zu gewinnen. Wir wünschen viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 13.09.2021. Teilnahme ab 18 Jahren.

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von Gourmet Connection sowie CityNEWS. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen und Hinweise zum Datenschutz. Hinweis: Bitte genießen Sie alkoholische Getränke verantwortungsvoll. Wir möchten hiermit Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ausdrücklich vor den Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums warnen. Der Erwerb und Konsum von Alkohol ist in Deutschland erst ab dem 16. bzw. 18. Lebensjahr erlaubt.